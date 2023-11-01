 132 milyar euroluk gıda çöpü

Avrupa Birliği tasarrufa gidiyor. AB üyesi 27 ülkelerde elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılması, gıda işleme ve üretiminde yüzde 10 tasarruf yapılması gündemde... Gıda israfından AB'nin kaybı yıllık 132 milyar euro...

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde biraraya geldi. AB liderleri, Ukrayna'ya destek, göç, yaptırımlar ve ekonomi konuları yanısıra İsrail-Hamas savaşını görüştü iki gün boyunca…

Enerji ve gıda tasarruflarını ele alan AB liderleri, Avrupa’da her yıl 59 milyon ton gıda atığı oluştuğu, gıda israfından AB’nin kaybının yıllık 132 milyar euro olduğu ortaya çıktı. AB liderleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan süreçte enerji kriziyle uygulamaya geçtikleri doğalgaz tüketimini azaltma, belirli zamanlarda aydınlatmaları kapatma ve kamu binalarında ısıları düşürme gibi tasarruf önlemlerini sürdürme ve gıda israfını azaltacak yeni önlemler konuşuldu.

AB, yıllık kullandığı 400 milyar metreküp doğalgazın yüzde 40’ında Rusya’ya bağımlı. Doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma kararı alan AB ülkeleri, doğalgaz kullanımını düşürme planının yanısıra alternatif yakıtlara geçişi hızlandırma, tüketimin azaltılmasının teşviki, ısıtma ve soğutmayı kapsayan tasarruf önlemiyle 110 milyar metreküp kapasitesindeki doğal gaz depolarının kış dönemi öncesinde doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeleri kabul etti.

AB üyesi 27 ülkelerde elektrik tüketiminde yüzde 10 azaltılması, yoğun saatlerde ise tüketimin zorunlu olarak yüzde 5 düşürülmesini içeren planda Avrupa ülkeleri, kamu binalarında ve evlerde enerji tasarrufuna yönelmeleri çağrısı yapıldı. İş yerlerinde kaloriferlerin en yüksek 19 derecede çalıştırılması mağaza vitrinlerinin ışıklarının gece boyunca yanması yasaklandı. Kamu binalarındaki aydınlatmalar saat 22.00'den itibaren kapatıldı.

Gıda ithalatının önemli bir bölümünü Ukrayna ve Rusya’dan yapan AB, 2030 yılına kadar un ve yağ başta olmak üzere temel gıda ürünlerinde israfın azaltılmasına yönelik yeni önlemler uygulamaya koydu. Gıda işleme ve üretiminde yüzde 10 tasarruf yapılması, perakende ve tüketimde ise israfın yüzde 30 azaltılması için hazırlık yapılıyor.

Gıda tasarrufu ve atığın önlenmesi için bireylerin ve işletmelerin davranış değişikliğini desteklemesi hedefleniyor. Bütün gıda ürünlerinde ortalama yüzde 10 israfı ortadan kaldırmak isteyen AB’de, her yıl yaklaşık 59 milyon ton gıda atığı oluştuğu belirtildi. Gıda israfından AB’nin kaybı ise yıllık 132 milyar euro.

1 trilyon euroluk bütçe

Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesini isteyen AB liderleri, Rusya’ya yönelik 12’nci yaptırım paketini ele aldı. Rusya'dan elmas ithalatının yasaklanmasını öngören söz konusu yaptırım paketine alüminyum ithalatı yasağının da dahil edilmesi liderler seviyesinde görüşüldü.

AB bütçesinden Ukrayna için 50 milyar euro, göç harcamaları için de 15 milyar euro daha artırılmasını AB Komisyonu teklif etti. Ancak, bütçe değişikliği için üye ülkelerin tamamının “tamam” gerekiyor. Macaristan ve Slovakya’nın başını çektiği ülkeler, Ukrayna'ya 50 milyar euro yardım sağlanmasına karşı çıkıyor.

Almanya, Hollanda ve Belçika’nın yer aldığı ülkeler, Ukrayna’ya verilen desteğin devam etmesini ancak kaynakların daha iyi kullanmasını ve üye ülkelerden ek katkı alınmasını istemiyor. AB Komisyonu tarafından, COVID-19 pandemisi, AB genelinde enflasyon artışı, Rusya-Ukrayna savaşı ve dolayısıyla enerji krizi öncesinde 2020 yılında hazırlanan AB’nin 2021-2027 yılları toplam 1 trilyon euroluk bütçe tartışmalarının Aralık 2023 Zirvesi’ne kadar sürmesi bekleniyor.

“İnsani koridor” çağrısı

Liderlerin üzerinde anlaştıkları 19 maddelik sonuç bildirisinde, “yakında” düzenlenmesini umut ettikleri “uluslararası barış konferansı” taraftarı oldukları ancak, “AB’nin Hamas’a rol öngörmediği” belirtildi. AB Zirvesi’nde liderler, Gazze’de “insani durumun endişe verici olduğu”na dikkat çekerek, “insani koridorlar ve çatışmalara aralar verilmesi suretiyle bölgeye insani yardım ulaştırılması” çağrısında bulundu.