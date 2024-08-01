15 yıl önce, 15 yıl sonra…

Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker…

Tam 15 yıl önce…

2009 yılındaki röportajımızda anlatmış:

“Hayvancılıkta maliyetin yüzde 70’ini yem oluşturuyor…

En büyük sorunumuz ise kaba yem…

Bu sorunu, atıl meraları düzenleyerek çözeceğiz…”

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13 yıl önce taptığımız röportajda anlatmıştı:

“Yeni Mera Kanunu ile hayvancılığı farklı bir boyuta taşıyacağız…

8 milyon hektara yakın mera alanını hayvancılığımızın hizmetine sunup, kaba yem sorununu, düşük maliyetle çözmüş olacağız…”

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Ardından:

10 yıl önce…

2014 yılında yaptığımız röportajda da anlatmış Eker:

“Kanun çıktı…

Meralarımızın yanı sıra 32 milyon 500 bin parçaya bölünmüş 23 milyon hektarlık tarım arazimizin, her bir parçasına kimlik numarası verildi ve kimlik bilgileri çıkarıldı…

Türkiye’nin hangi ilinin, hangi beldesinin, hangi parselinde ne üretildiğini, nasıl üretildiğini; o ürünün kime ne kadara satıldığını bileceğiz.

Arz eksikliğini de fazlalığını da görüp üretimi, ihracatı yönlendirebileceğiz.”

VELHASIL

Dün/önceki günkü yazılarım üzeri­ne, bir okuyucum,

“Et fiyatları, destekleme haberin­den sonra düşmeye başladı…” diye başlayan bir mesaj göndermiş…

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Et fiyatlardaki düşüş, süt fiyatla­rındaki düşüşten kaynaklanıyor…

Üstüne yem fiyatları da artıyor ve zarar eden üretici, hayvanını kesime gönderiyor…

Kesime gönderilen hayvan sayısın­daki artış “kısa dönem” için fiyatları düşürüyor…

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Et sorunu, yem sorunu çözülme­den çözülemez…

(15 yıl önce, “Acilen değişmeli/de­ğişecek” dediğimiz Mera Kanunu, ön­ceki ay (nihayet) değişti ama 2 milyon hektarlık mera alanının nasıl devreye gireceği somut olarak belli değil…)