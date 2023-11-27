2 adım atarken, rakipler 22 atarsa…

“Üretim ve ihracat temelinde büyüyeceğiz…” Uzun yıllardır tekrarladığımız, klişe…

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Slogan, söylem, klişede iyiyiz… Dünya, pandemi dönemi yaşarken, başka klişeler gündemimizdeydi: “Çin bitti” “Çin sadece pandemiyi yayan olma sıfatıyla değil, navlun maliyeti nedeniyle de bizimle baş edemez” “Çin artık bizimle rekabet edemez” “Pazarlara yakın olmak büyük avantajımız”

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Geçen yıl 6 milyar dolar ihracat yapıp, bu yıl bu rakamı korumaya çalışan; Aslında, küçük dokunuşlarla 10-12 milyar dolarlık ihracata çıkabilecek züccaciye sektörünü, tek çatıda toplayan ZÜCDER’in Başkanı Mesut Öksüz anlattı…

“Çin pandemi döneminde boş durmamış” “Hem teknoloji geliştirmiş, hem maliyetleri düşüren planlamalar yapmış, hem yatırımcısını desteklemiş” “Sonuçta, sadece züccaciyede 300 milyar dolarlık dünya pazarından aldığı pay son iki yılda yüzde 52’ye çıktı.” “Biz geçen yıl yaptığımız ihracat rakamını korumaya çalışıyoruz”

VELHASIL

20 adım atmamız gereken alanlarda, 2 adımda kalıyoruz… Adımı sonraya bırakmamız gereken alanlarda ise, düşünmeden 40 adım atabiliyoruz…

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Sermaye, tasarruf birikimine vesile olacak alanlardaki “zorunlu adımları” rahatlıkla erteliyoruz… İsraf, tüketim, borç, verimsizlik yaratacak alanlardaki adımları rahatlıkla hızlandırabiliyoruz…

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Artı… Rakiplerin 22 adım attığı alanda, attığımız 2 adımla övünüyoruz…

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Pandemi, “tehdit arz ettiği” Çin, Hindistan ekonomisini iyileştiriyor… Biz? “Üretim ve ihracatla büyüyeceğiz” demeye devam ederiz…