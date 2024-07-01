20 milyonun kader haftası
Yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon ile memur ve emekli 20 milyona yakın nüfusun buna göre belirlenen ikinci yarı yıl maaş/aylık artışlarının oranı bu hafta belli oluyor. Olası altı aylık enflasyona göre memur maaşı ve emekli memur aylıklarının yüzde 20’nin biraz üzerinde, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının ise yüzde 26’ya yakın oranda artması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) haziran ayında gerçekleşen değişimi 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da açıklayacak. Böylece yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon ve memur ve emeklilerin buna göre belirlenen ikinci altı ay yasal zam oranları da kesinleşecek.
Belli olacak zam oranları; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) nisan ayı itibarıyla açıkladığı son verilere göre ülke genelinde 3 milyon 650 bin 715 memur ile 10 milyon 914 bin 147’si 4A (eski SSK), 2 milyon 890 bin 785’i 4B (eski BAĞ-KUR) ve 2 milyon 498 bin 155’i 4C (eski Emekli Sandığı) kapsamında olmak üzere toplam 16 milyon 303 bin 87 emekliyi ilgilendiriyor. Buna göre çarşamba günü açıklanacak verileri bekleyen toplam nüfus 20 milyona yaklaşıyor.
Haziran enflasyonu kaç gelir?
TÜİK’e göre ocak-mayıs döneminde TÜFE bazında enflasyon yüzde 22,72 olarak gerçekleşmişti. Memur ve emeklilere yapılacak zammın hesabında, haziran ayı ile birlikte oluşacak altı aylık gerçekleşme baz alınacak.
Merkez Bankası’nın finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerden oluşan “piyasa katılımcıları” ile yaptığı ankette haziranda aylık TÜFE artışı beklentilerinin ortalaması, diğer çeşitli kuruluşların anketlerindeki ile yaklaşık aynı olmak üzere yüzde 2,52 ile olarak ölçüldü. Aylık oranın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde çıkan bu düzeyde gelmesi durumunda ocak-haziran dönemi tüketici enflasyonu yüzde 25,8’e ulaşacak. Memur maaşları ile emekli aylıklarına temmuz başından geçerli olmak üzere yılın ikinci yarısı için yapılacak zam, bu orana göre netleşecek. Ancak memur ve emeklileri ile diğer emeklilerin oranları farklı olacak.
Memur ve emeklisine verilecek zam
Memur maaşları ve memur emekli aylıklarında altı aylık dönemler için olmak üzere yılda iki kez yapılan artışlar, kamu çalışanları sendikaları ve devlet temsilcileri arasında bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri ile belirleniyor. İlgili altı ayda gerçekleşen enflasyon, o dönemde uygulanan zammı aşarsa, izleyen altı ayda uygulanacak zam oranına, önceki altı ayda oluşan enflasyon farkı ekleniyor.
Bu kesime Ocak-Haziran 2024 dönemi için toplu sözleşme ile yüzde 15 zam verilmişti. Buna göre yılın ilk altı ayındaki aylık enflasyon yüzde 25,8’e ulaşırsa, bu kesim için yüzde 9,39’luk bir enflasyon farkı oluşacak. Bu fark, ikinci yarıyıl için toplu sözleşmeyle alınmış olan yüzde 10’luk zamma eklenecek ve bu kesimin ikinci yarı zam oranı yüzde 20,3 düzeyinde gerçekleşecek.
SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ise toplu sözleşme hakları bulunmuyor ve aylıkları, 5510 Sayılı Yasa uyarınca her yıl ocak ve temmuz ayları başında, TÜİK’in açıkladığı TÜFE verilerine göre önceki altı ayda gerçekleşen enflasyon kadar artırılıyor. Buna göre TÜFE bazında enflasyon ocak-haziran döneminde yüzde 25,8 olarak gerçekleşirse, söz konusu emekliler yılın ikinci yarısında, temmuz başında aynı oranda yapılacak zamla oluşacak aylığı almaya devam edecek.
Haziranda aylık TÜFE artış oranı anketlerde öngörülenin üstünde gelirse, altı aylık gerçekleşme daha yüksek olacağı için memurlar ve tüm emeklilerin ikinci yarı zamları daha yüksek olacak. Aylık enflasyonun beklenenin altında gelmesi ile altı aylık enflasyonun daha düşük çıkması durumunda ise ikinci yarının zam oranı daha düşük oranda gerçekleşecek.
Bir kesim emekliye “sıfır zam” mı?
Emekli aylığı, kişinin çalışma süresi ve ödediği primler dikkate alınarak bağlanıyor. Bu, emeklinin kök aylığını oluşturuyor. Kök aylığa her ay yüzde 4 (7 bin 135 liranın altında ise yüzde 5) oranında ek ödeme de ilave ediliyor.
Ancak “taban aylık” uygulaması ile emekliye yapılabilecek en düşük ödeme sınırı belirleniyor. Kök aylık ve ek ödeme toplamı, taban aylığın altında kalanlara, Hazine tarafından seyyanen bir ödeme yapılıyor. Bu ödeme ile ele geçen tutar, alt sınırı ifade eden taban aylık düzeyine yükseltiliyor.
Taban aylık halen 10 bin lira olarak uygulanıyor ve yaklaşık 4,5 milyon emeklinin SGK tarafından ödenen kök aylığı, bu düzeyin de altında bulunuyor. Altı aylık dönemlerde yapılan mutat zamlar ise mevzuat gereği kök aylığa uygulanıyor ve alt sınır yükseltilmezse, zamma rağmen yeni kök aylık, halen ödenmekte olan tutarın altında kalabiliyor.
Buna göre ilk alt aylık enflasyon oranı yüzde 25,8 gelirse, halen 7 bin 500 TL aylık alan bir SGK ya da BAĞ- KUR emeklisinin yeni aylığı 9 bin 435 lira ile mevcut en düşük aylığın altında kalacak, halen 8 bin lira aylık alanınki ise biraz üstünde olmak üzere 10 bin 64 liraya yükselecek. Altı aylık artış oranının yüzde 25’de kalması durumunda ise halen kök aylığı örneğin 8 bin lira olup alt sınır uygulaması dolayısıyla 10 bin lira alan bir emeklinin, yeni zamla aylığı yine 10 bin lira olacak.
Bu nedenle mevcut kök aylıkları 10 bin liranın altında olan emeklilerin sıfır ya da eksi zam mağduru olma riski bulunuyor. Bunun önlenmesi için yapılacak bir düzenleme ile alt sınırın (taban aylığın) da yükseltilmesi gerekiyor.
Meclis’e sunulan vergi düzenlemeleri ile ilgili torba yasada emekli aylığı alt sınırının yükseltilmesine ilişkin bir maddenin de yer alması beklenirken olmaması, “emekliye sıfır zam riski” söylentilerine yol açarken, ekonomi çevrelerinde söz konusu alt sınırın bir düzenleme ile 12 bin 500 lira dolayına yükseltileceği de konuşuluyor. Bu da halen Hazine katkısı ile 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında yüzde 25 dolayında bir artış anlamına geliyor.
Emekliye ayda ortalama 200 milyar TL
Emekli ve hak sahiplerine ayda ortalama 200 milyar lira dolayında aylık ödemesi yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) dört aylık verilerine göre 25 milyonun üzerindeki aktif sigortalı çalışandan toplam 812,4 milyar lira prim tahsil eden Kurum, 16 milyonu aşan emekli ve hak sahibine bu yıl ocak ayında 186,2 milyar, şubatta 211,2 milyar, martta 193 milyar ve nisanda 199,9 milyar lira olmak dört ayda toplam 790,3 milyar lira emekli aylığı ödedi.
Aktif sigortalılardan tahsil ettiği primlerle emekli ve hak sahiplerine aylık ödeyen SGK, çeşitli sosyal kesimlere yönelik devletçe üstlenilmiş ödemeleri de gerçekleştiriyor, ancak bu ödemeler bütçeden karşılanıyor. İlk dört ayda söz konusu kalemlerle birlikte toplam geliri 1 trilyon 184,7 lira olan SGK’nın toplam gideri ise 1 trilyon 194 milyar liraya ulaştı ve Kurum dört ayda 9,3 milyar liralık bir açık verdi.
Memura 5 ayda 889 milyar TL ödendi
Bu yılın ilk beş ayında devlet, merkezi yönetim bütçesinden memurlar için 266,2 milyarı temel maaş, 533,4 milyarı zamlar ve tazminat, 45,5 milyarı ek çalışma karşılıkları, 20,6 milyarı sosyal haklar, 17,3 milyarı ödenekler, 5,4 milyarı ödül ve ikramiyeler, 0,8 milyarı da diğer olmak üzere toplam 889,2 milyar lira ödeme gerçekleştirdi. Memurlar için yapılan toplam harcama, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145,7 oranında arttı.
Geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 209,2 ile zamlar ve tazminatlarda gerçekleşti. Memurlara beş ayda yapılan ödemeler bu dönemde devletin sözleşmeli personel, işçi ve diğer çalışanlara ödemelerle birlikte 1 trilyon 77,7 milyar liraya ulaşan toplam personel giderlerinin yüzde 82,5’ini, 3 trilyon 712,1 milyar lira olan toplam bütçe iderlerinin de yüzde 24’le yaklaşık dörtte birini oluşturdu. Bütçeden memurlara yapılan ödemenin bu yıl altı aylık hacminin 940 milyar liraya ulaşması, ikinci yarı yıl zammıyla yılın tümünde 2 trilyon lirayı aşması bekleniyor. 2024 bütçesinde memurlara ayrılan ödenek de 2,1 trilyon lira düzeyinde bulunuyor.