200 kez değiştirilen Kamuda İhale Kanunu…

Kamu İhale Kanunu… 2004 yılında verilen 3’üncü değişiklik önergesini hatırlıyo­rum… Açıklamada, “2 değişikliğe rağmen iha­leler yavaş ilerliyor, hızlandırmalıyız.” den­mişti…

Başbakan Erdoğan’ın “İhalelerde şeffaflık olmalı” talebinin de, kanunda yer alacağına dikkat çekilmişti…

***

O önerge, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Adalet Bakanı Cemil Çiçek arasındaki iple­ri de germişti…

***

O günlerden bugüne…

Yaklaşık 200 kez değiştirildi kanun; yeni düzenlemeler/maddeler eklendi…

***

Sonuç mu?

Avrupa Birliği ve Sayıştay Raporları her şeyi anlatıyor: “Türkiye’de ki kamu iha­lelerinde şeffaflık yok.”

***

Aynı raporlar:

“İstenilen ürüne/kaliteye/işe göre değil, işi yüklenecek şahsa/şirkete göre şartname ha­zırlanıyor…” diyor.

İşlerin öncesinde de sonrasında da etki anali­zi/denetim yapılmadığına da dikkat çekiyor.

***

Dahası…

“İhalelerde kamuyu zarara uğratanlar ce­zalandırılmadıklarıyla kalmıyor, ödüllendi­riliyor…”

“Rekabete/şeffaflığa önem verip kamu ma­lını korumaya çalışanlara soruşturmalar açılabiliyor/cezalandırılabiliyor” gibi vurgu­lar da yapılıyor…

***

Daha da önemlisi…

Kanunlarda açık arama, kanunların etra­fından dolaşma hastalığımız maalesef iyile­şemiyor…

VELHASIL

Öğrendiğim kadarıyla, yasa, uluslara­rası standartlara göre güncellenecek…

***

Birçok başlıkla İhale Kanunu dışın­da tutulan istisnalar vardı…

Ve sorunun büyük bölümü bu alan­daydı…

Hedeflenen: O istisnaların tamamı­nın kaldırılması…

***

Kamu ihalelerinde mücbir sebep hariç, doğrudan alım usulü de kaldırı­lacak…

***

(Yapılan kanuna “uymama hastalı­ğımız” ise ayrı ve uzun bir yazı konusu…)