200 kez değiştirilen Kamuda İhale Kanunu…
Kamu İhale Kanunu… 2004 yılında verilen 3’üncü değişiklik önergesini hatırlıyorum… Açıklamada, “2 değişikliğe rağmen ihaleler yavaş ilerliyor, hızlandırmalıyız.” denmişti…
Başbakan Erdoğan’ın “İhalelerde şeffaflık olmalı” talebinin de, kanunda yer alacağına dikkat çekilmişti…
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O önerge, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Adalet Bakanı Cemil Çiçek arasındaki ipleri de germişti…
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O günlerden bugüne…
Yaklaşık 200 kez değiştirildi kanun; yeni düzenlemeler/maddeler eklendi…
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Sonuç mu?
Avrupa Birliği ve Sayıştay Raporları her şeyi anlatıyor: “Türkiye’de ki kamu ihalelerinde şeffaflık yok.”
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Aynı raporlar:
“İstenilen ürüne/kaliteye/işe göre değil, işi yüklenecek şahsa/şirkete göre şartname hazırlanıyor…” diyor.
İşlerin öncesinde de sonrasında da etki analizi/denetim yapılmadığına da dikkat çekiyor.
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Dahası…
“İhalelerde kamuyu zarara uğratanlar cezalandırılmadıklarıyla kalmıyor, ödüllendiriliyor…”
“Rekabete/şeffaflığa önem verip kamu malını korumaya çalışanlara soruşturmalar açılabiliyor/cezalandırılabiliyor” gibi vurgular da yapılıyor…
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Daha da önemlisi…
Kanunlarda açık arama, kanunların etrafından dolaşma hastalığımız maalesef iyileşemiyor…
VELHASIL
Öğrendiğim kadarıyla, yasa, uluslararası standartlara göre güncellenecek…
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Birçok başlıkla İhale Kanunu dışında tutulan istisnalar vardı…
Ve sorunun büyük bölümü bu alandaydı…
Hedeflenen: O istisnaların tamamının kaldırılması…
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Kamu ihalelerinde mücbir sebep hariç, doğrudan alım usulü de kaldırılacak…
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(Yapılan kanuna “uymama hastalığımız” ise ayrı ve uzun bir yazı konusu…)