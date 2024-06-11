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200 kez değiştirilen Kamuda İhale Kanunu…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Kamu İhale Kanunu… 2004 yılında verilen 3’üncü değişiklik önergesini hatırlıyo­rum… Açıklamada, “2 değişikliğe rağmen iha­leler yavaş ilerliyor, hızlandırmalıyız.” den­mişti…

Başbakan Erdoğan’ın “İhalelerde şeffaflık olmalı” talebinin de, kanunda yer alacağına dikkat çekilmişti…

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O önerge, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Adalet Bakanı Cemil Çiçek arasındaki iple­ri de germişti…

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O günlerden bugüne…

Yaklaşık 200 kez değiştirildi kanun; yeni düzenlemeler/maddeler eklendi…

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Sonuç mu?

Avrupa Birliği ve Sayıştay Raporları her şeyi anlatıyor: “Türkiye’de ki kamu iha­lelerinde şeffaflık yok.”

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Aynı raporlar:

“İstenilen ürüne/kaliteye/işe göre değil, işi yüklenecek şahsa/şirkete göre şartname ha­zırlanıyor…” diyor.

İşlerin öncesinde de sonrasında da etki anali­zi/denetim yapılmadığına da dikkat çekiyor.

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Dahası…

“İhalelerde kamuyu zarara uğratanlar ce­zalandırılmadıklarıyla kalmıyor, ödüllendi­riliyor…”

“Rekabete/şeffaflığa önem verip kamu ma­lını korumaya çalışanlara soruşturmalar açılabiliyor/cezalandırılabiliyor” gibi vurgu­lar da yapılıyor…

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Daha da önemlisi…

Kanunlarda açık arama, kanunların etra­fından dolaşma hastalığımız maalesef iyile­şemiyor…

VELHASIL

 Öğrendiğim kadarıyla, yasa, uluslara­rası standartlara göre güncellenecek…

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Birçok başlıkla İhale Kanunu dışın­da tutulan istisnalar vardı…

Ve sorunun büyük bölümü bu alan­daydı…

Hedeflenen: O istisnaların tamamı­nın kaldırılması…

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Kamu ihalelerinde mücbir sebep hariç, doğrudan alım usulü de kaldırı­lacak…

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(Yapılan kanuna “uymama hastalı­ğımız” ise ayrı ve uzun bir yazı konusu…)

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