2023’te büyüyen Türkiye e-mobilite ekosisteminde motosiklet satışları

Büyükşehirlerde ulaşım ihtiyacını gidermede ve hızlı oluşu, trafik yoğunluğu ve maliyet üçlemesinde mobilite her anlamda tüketicinin en önemli odağı olmaya devam ediyor.

Yaşam tarzlarında büyük bir değişimin yaşandığı bu dönemde zaman, hız, istenen noktaya rahat ulaşmak ve ihtiyacı giderebilme noktasında e-mobilitenin önemli bir adım olduğunu gözlemliyoruz. Şehrin yoğun trafiğinde daha rahat hareket edip, işimize evimize kolay ulaşmak, özgürlüğün tadını doya doya çıkarmak , doğaya ulaşmak için motosikletler artık hayatımızın bir çok noktasında yer alıyor.

Belki bir çoğumuz hobi olarak motosiklete binerken, bir çoğumuzun işini yaparken kullandığı bir mobilite aracı oldu. Motosiklet kullanım alanları yıllar geçtikçe şekillendi. Teknoloji geliştikçe artık şehir içi kullanıma uygun elektrikli motosikletler de gündemimize girerken, konforlu ve yüksek performanslı motosikletlerde küçüğünden büyüğüne yaşamımızda öne çıkmaya başladı.

Motor sürmeyi bir yaşam tarzı olarak benimseyenlerin kendi tarzlarına, kullanım amaçlarına ve tecrübelerine uygun motosiklet modellerine kolayca ulaşabilecekleri birçok marka ve modele artık tüketiciler olarak çok rahat ulaşabiliyor ve talep edebiliyoruz.

2023 yılında Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı %130,4 oranında arttı

Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) raporuna göre 2023 yılında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı bir önceki yıla göre %130,4 oranında arttı. 2023’te 957.282 adet tescil yapılırken, 2022’de bu rakam 415.544 adet olarak gerçekleşti. 2023 Aralık ayında ise 2022 Aralık ayına göre satışlar %49,6 oranında arttı ve 76.304 adet motosiklet tescili yapıldı. 2022 Aralık ayında ise 51.002 adet tescil yapılmıştı.

2023 yılında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2.3 milyon oldu

Türkiye’de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet oldu. 2023 Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %148,4, traktörde %29, kamyonette %17,4, motosiklette %13,1, otomobilde %4,9 artarken kamyonda %29, otobüste %18,1 ve minibüste %8,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2022 Aralık aynı ayına göre % 45,3 arttı. 2023 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %107, otomobilde %59,6, motosiklette %49,6, otobüste %47,1, minibüste %47, kamyonette %15, traktörde %5,1 artarken kamyonda %16,8 azaldı.

Elektrikli ve 50 cc motosiklette pazar büyüyor

Elektrikli ve 50 cc araçlarda pazar 2022 yılın aynı dönemine göre % 123,7 oranında arttı. 2023 yılında motosiklet tescil adetlerinin %50’si on beş ilde gerçekleşirken, toplam da İstanbul 641.290 adet motosiklet, 2023 yılında ise 143.259 adet toplam yeni motosiklet tescili ile ilk sırayı aldı. Ardından Antalya , 426.590 adet toplam motosiklet, ve 2023 yılında 66.345 adet toplam yeni motosiklet ile ikinci sırayı aldı. Üçüncü sırada ise Manisa, 253.257 adet toplamda , 2023 yılında ise toplam 43.196 adet tescille yer aldı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılında 28.740.492 adet oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 Aralık sonu itibarıyla 28.740.492 adet oldu ve bunların %53'ünü otomobil, %17,7'sini motosiklet, %15,6'sını kamyonet, %7,6'sını traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2023 Aralık ayında 838.871 adet taşıtın devri yapıldı

Aralık ayında devri yapılan taşıtların %65,7'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %8,3'ünü motosiklet, %4,1'ini traktör, %2,7'sini kamyon, %2'sini minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 2023’te 10.5 milyon adet aracın 2.elde devri yapılırken, bunun yaklaşık 7 milyonu otomobil oldu. Aynı yıl toplam 1.052.068 adet motosikletin de devri yapıldı.