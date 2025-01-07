2024 ‘Liralaşma’ yılı oldu

Parasal sıkılaşma esaslı eko­nomik programın ödün­süz uygulandığı ve Merkez Bankası’nın faiz silahını etkili bi­çimde kullandığı 2024, döviz mev­duatının yerinde saydığı, Kur Ko­rumalı Mevduatın (KKM) gide­rek eridiği, klasik TL mevduattaki hızlı artışla toplam mevduat hac­minde “liralaşma”nın hızla arttığı bir yıl oldu. Klasik TL mevduatın toplam pastadaki payı 2024 yılın­da 17 puandan fazla artarak yüzde 60’a yaklaştı.

2021 sonunda, dönemin ekono­mi yönetiminin “liralaşma” hede­fiyle başlattığı KKM, yeni yöneti­min göreve geldiği ve faiz artırım sürecinin başladığı Haziran 2023 başına kadar olan dönemde, mev­duattaki “dolarizasyon”u azalt­madığı gibi, kur farkı ödemeleri nedeniyle kamu maliyesine 900 milyar lira dolayında bir yük bin­dirmişti.

Dövize endeksli bir ens­trüman olması nedeniyle mevduat hacminde yerli-yabancı para payı hesaplanırken yabancı para hane­sinde değerlendirilmesi gereken KKM de dahil edildiğinde toplam mevduatta dövizin payı, Mayıs 2023 sonu itibarıyla yüzde 63,7 ile yüksek düzeyini korurken, ikinci yarısında köklü politika değişikli­ğine gidilen 2023’ün sonunda yüz­de 57,8’e, 2024 sonu itibarıyla ise yüzde 40,6’ya kadar indi.

Klasik TL mevduat ikiye katlandı

BDDK’nın son haftalık verileri­ne göre, 27 Aralık 2024 itibarıy­la 18 trilyon 998,7 milyar liraya ulaşan toplam mevduatın; 11 tril­yon 287,8 milyar liralık bölümü­nü standart TL mevduat, 6 trilyon 581 milyar lirasını klasik yabancı para mevduat (DTH) ve 1 trilyon 129,9 milyar lirasını KKM oluş­turdu.

2023 sonunda 6 trilyon 257,1 milyar lira olan klasik TL mevduat hacmi, 2024’te yüzde 80,4 oranın­da net 5 trilyon 30,7 milyar lira bü­yüdü. Buna göre yüksek faizin ca­zibesi ile diğer enstrümanlardan çözülen büyük çapta fonların TL mevduata kayması ile hacim ne­redeyse ikiye katlandı.

Buna karşı­lık yabancı para mevduatın dolar cinsinden hacmi yüzde 7,2 küçü­lerek 203,1 milyar dolardan 188,5 milyar dolara geriledi. Kur artışı ile birlikte döviz mevduatının TL cinsinden tutarı ise sadece yüz­de 10,4’lük bir artışla 6 milyar 851 milyar lira oldu. Yeni program ön­cesi yatırımcıların furya halinde hücum ettiği KKM’nin hacmi ise klasik TL mevduata kayış sonucu bir yılda yüzde 57 küçülerek 2 tril­yon 626,4 milyar liradan 1 trilyon 129,9 milyar liraya geriledi.

KKM liralaşmayı getirmemişti

Baskılı faiz politikası ile Mer­kez Bankası politika faizinin hızla aşağı çekildiği dönemde, rezervle­ri eriten “dövize hücum”un önü­ne geçme, ekonomide liralaşma­yı artırma amacıyla ihdas edilen KKM uygulaması 2022 başında başlatılmıştı. Aralık 2021 sonu iti­barıyla 5 trilyon 303,5 milyar lira olan toplam mevduat hacminin 3 trilyon 423,3 milyar lira ile yüzde 64,5’ini yabancı para ve 1 trilyon 880,2 milyar lira ile yüzde 35,5’ini TL mevduat oluşturuyordu.

KKM’nin uygulamaya geçtiği 2022 yılında klasik TL mevduat yüzde 79’luk bir artışla 3 trilyon 365 milyar liraya ve bunun top­lamdaki payı yüzde 38’e yükseldi. Yıllık artışı yüzde 19,3’te kalan dö­viz mevduatı ise 4 trilyon 85,4 mil­yar lira oldu.

Döviz mevduatına azalan ilgi KKM’ye kaydı. Önceki yıllarda var olmayan KKM, 2022 sonu itibarıyla 1 trilyon 415,3 mil­yar liralık bir büyüklüğe ulaştı. Böylece döviz mevduatı ile dövi­ze endeksli KKM’nin toplam tu­tarı 8 trilyon 865,7 milyar lira ile toplam mevduat hacminin yüzde 62’sini oluşturdu. Başka deyişle 2,5 puanlık düşüşe rağmen mev­duatta yüksek dolarizasyon olgu­su devam etti.

Baskılı faiz döneminin devam ettiği, Merkez Bankası politika fa­izinin yüzde 8,5 düzeyinde bulun­duğu Mayıs 2023 sonu itibarıy­la 10 trilyon 299,1 milyar lira olan toplam mevduatın 3 trilyon 742,9 milyar lirasını oluşturan klasik TL mevduatın payı yüzde 36,3’le 2022 sonundaki düzeyin altı­na inerken, yabancı para mevdu­at ve KKM’nin toplam payı yüzde 63,7’ye çıktı.

Liralaşma yeni programla arttı

Haziran başından itibaren gö­reve gelen yeni ekonomi yöneti­mi ile baskılı faize son verilen, fa­iz artırımı sürecinin başladığı 2023’ün ikinci yarısında ise kay­naklar giderek klasik TL mevdu­ata yöneldi. 2023 sonu itibarıyla 14 trilyon 843,1 milyar liraya ula­şan toplam mevduatın; 6 trilyon 257,1 milyar liralık bölümü stan­dart TL mevduat, 5 trilyon 959,6 milyar lirasını klasik yabancı para mevduat (DTH) ve 2 trilyon 626,4 milyar lirasını KKM oluşturdu.

Böylece, klasik TL mevduatın pas­tadaki payı yüzde 42,2’ye yükseldi; KKM ile standart döviz mevduatı­nın payı yüzde 57,8’e indi. 2023’ün tümünde mevduatta liralaşma 6,1 puan arttı. Liralaşmada asıl artış ise KKM ve yabancı para mevdu­atın toplam payının 17,2 puan aza­larak yüzde 40,6’ya indiği, başka deyişle klasik TL mevduatın pa­yının aynı oranda artarak yüzde 59,4’e çıktığı 2024 yılında yaşandı.

Yüksek TL faizinin etkisi

2023’ün ikinci yarısı ve 2024 yılının tümünde, döviz mevduatı ve KKM’de çözülme ve klasik TL mevduatta artış yaşanmasında faiz silahı etkili oldu. Bankaların standart TL mevduata uyguladığı faizler, 2023’ün ikinci yarısında başlayan artırımlarla rekor düzeylere geldi.

Merkez Bankası’nın sektör ortalaması akım veri olarak açıkladığı aylık verilere göre bankaların TL üzerinden açılmış toplam mevduatlara uyguladığı yıllık basit faizlerin aylar itibarıyla Mayıs 2023’te yüzde 23,3 olan ortalama düzeyi, yılın sonunda yüzde 45,6’ya yükseldi. Söz konusu oran yükselişini 2024’te de sürdürdü ve nisan ayı itibarıyla yüzde 59,5’e kadar çıktıktan sonra kısmi gevşeme ile yılı yüzde 56,1 düzeyinden kapadı.

Bankalarca mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranları bazında ise tüm vadelerde bu ortalamaların çok üzerinde faiz veren bankalar oldu. Aralık ayında başlayan faiz indirim sürecinde politika faizi paralelinde mevduat faizlerinin de kademeli olarak gerilemesi ile TL mevduatın geçen yılki cazibesinin azalacağı bekleniyor.