2024’e ‘ters dolarizasyon’ damga vurdu

Yüksek faizin damgası­nı vurduğu 2024 yılında yurt içi yerleşiklerin dö­viz mevduatında önemli oranda çözülme sonucu yaşanan “ters dolarizasyon” istatistiklere yansıdı. Toplam yurt içi mevdu­atta dövizin payı üçte birin de altına indi.

Dövize ilginin azalması, Mer­kez Bankası rezervlerinde ge­çen yıl kaydedilen hızlı büyü­meye de katkı verirken, faiz in­dirimlerini başlatma ve stopaj artırımı adımları konusunda ekonomi yönetiminin elini ra­hatlattı. Aralıkta başlayan faiz indirimi süreci ve son stopaj ar­tırımlarının TL mevduatın ca­zibesini azaltması ve tasarruf sahiplerinin pozisyon değiştir­me olasılığında ise öncelikli ad­resin dövizden çok Borsa olaca­ğı öngörülüyor.

DTH’de kayda değer çözülme

Bankacılık Düzenleme ve De­netleme Kurumu’nun (BDDK) toplulaştırılmış verilerine göre yurt içi yerleşiklere ait toplam mevduat, geçen yıl yüzde 27,5 oranında net 3 trilyon 785,2 mil­yar lira artarak 17 trilyon 570,1 milyar lira oldu. Bunun 11 tril­yon 837,7 milyarını TL cinsi, 5 trilyon 732,3 milyar liralık bölü­münü ise döviz hesapları oluş­turdu.

Döviz mevduatı dolar cinsinden yüzde 7,7’lik erime ile 163,3 milyar dolara geriler­ken, yüzde 19,63’lük kur artışı sayesinde TL cinsinden yüzde 10,4’lük bir artış kaydetti. Ancak rekor düzeylere yükselen faiz­lerinin cazibesine rağmen yurt içi TL mevduat hacmindeki cari artış da yüzde 37,8’le enflasyo­nun biraz altında kaldı.

Tüketici fiyatları bazında yıl­lık yüzde 44,38’lük enflasyon­la indirgendiğinde reel olarak döviz mevduatının TL cinsi tu­tarının yüzde 23,5, TL mevduat hacminin ise yüzde 4,6 daraldı­ğı belirlendi. 2023 sonunda top­lam yurt içi mevduatın yüzde 37,7’sini oluşturan döviz tevdiat hesaplarının payı 2024 sonun­da yüzde 32,6’ya indi.

Mevduatta yaşanan ters do­larizasyonda, toplam pastanın yarıya yakınına sahip olan İs­tanbullu mudilerin döviz he­saplarında yüksek oranda­ki çözülme etkili oldu. Geçen yıl TL mevduat hacmi yüz­de 43,9’la enflasyonla yakla­şık başa baş artan İstanbul’un döviz mevduatının TL cinsin­den tutarındaki artış ise yüz­de 5,9’da kaldı. Kur farkından arındırıldığında İstanbul’un döviz mevduatında dolar ba­zında yüzde 11,5’lik bir çözül­me olduğu belirlendi. İstan­bul’un toplam mevduatı için­de döviz hesaplarının 2023 sonunda yüzde 39,2 olan payı 2024 sonun­da yüzde 32,2’ye indi.

2024 sonu iti­barıyla toplam yurt içi mevduatın 7 tril­yon 995,6 milyar lira ile yüzde 45,5’inin bulundu­ğu İstanbul, 5 trilyon 420,4 milyar lira ile yurt içi TL mevduatın yüzde 45,8’sine ve 2 trilyon 575,2 milyar lira ile döviz mevduatının da yüzde 44,9’una sahip durumda.

Mevduatın süper ligi

2024 sonu itibarıyla toplam mevduat hacminde İstanbul’u 2 trilyon 417,9 milyar lira ve yüz­de 14 payla Ankara izledi. An­kara’nın mevduat hacminde dö­vizin payı yüzde 34,4’ten yüzde 31,7’e geriledi. Yurt içi mevdu­atta 969,5 milyar lira ile üçünü sırada bulunan İzmir, toplam­da yüzde 5,7 pay aldı. Üç büyük ili 561,8 milyar liralık mevdu­atı ile Antalya, 559,4 milyarla Antalya izledi. Bursa 468,4 mil­yar, Kocaeli 347,7 milyar, Ada­na 273,1 milyar, Muğla 249 mil­yar ve Konya 233,4 milyar lira ile en fazla mevduata sahip ilk on il arasında yer aldı. Bu on il, yurt içi mevduatın yüzde 78,3 oranındaki 13 trilyon 752,5 li­ralık bölümüne sahip durumda.

Diğer 71 ilin toplam mevduat hacmi ise 3 trilyon 817,5 milyar lira. En az mevduata sahip ille­rin başında 4,2 milyar lira Bay­burt, 5,9 milyar lira ile Ardahan, 6,3 milyar lira ile Kilis, 7 milyar lira ile Hakkâri ve 9,3 milyar lira ile Gümüşhane geliyor.

Mevduatın yüzde 54’ü Marmara’da

2024 sonu itibarıyla toplam yurt içi mevduatın yüzde 53,9’u, İstanbul’un yanı sıra ilk ondaki illerden Kocaeli ve Bursa’nın da yer aldığı Marmara bölgesinde bulunuyor. Marmara bölgesinin, 2024 sonu itibariyle 9 trilyon 478,4 milyar lira olan mevduat hacminin 6 trilyon 392,4 milyarını TL, 3 trilyon 85,9 milyarını döviz cinsi mevduatlar oluşturuyor. Toplam yurt içi TL mevduatın yüzde 54’ü, döviz mevduatının da yüzde 53,8’i bu bölgede.

Yurt içi mevduatın dağılımında Marmara’yı, büyük bölümü Ankara’ya ait olmak üzere 3 trilyon 243,1 milyar liralık hacim ve yüzde 18,5 payla İç Anadolu, yarıdan fazlası İzmir’e ait toplam 1 trilyon 837,2 milyar lira ve yüzde 10,5 payla Ege, 1 trilyon 461,1 milyar lira ve yüzde 8,3 payla Akdeniz izliyor. Toplam mevduatı 741,8 milyar lira olan Karadeniz toplamda yüzde 4,2 ve 492,4 milyar lira mevduatı bulunan Güneydoğu yüzde 2,8 pay alırken, 316,1 milyar lira ile en az mevduata sahip bölge olan Doğu Anadolu’nun payı yüzde 1,8’de kalıyor.

Marmara ile Doğu Anadolu farkı 6,4 kat

2024 sonu itibarıyla Türkiye genelinde kişi başına ortalama 138,7 bin lira TL mevduat, 67,1 bin lira döviz mevduatı ve 205,8 bin lira toplam mevduat düşüyor. Marmara bölgesi kişi başına 242 bin lira TL, 116,8 bin lira döviz mevduatı ve 358,9 bin lira toplam mevduatla en yüksek birikime sahip durumda.

Kişi başına düşen toplam mevduat miktarında bu bölgeyi 236,9 bin lira ile İç Anadolu, 167,8 bin lira ile Ege, 134,6 bin lira ile Akdeniz, 91,8 bin lira ile Karadeniz, 55,7 bin lira ile Güneydoğu ve 48,2 bin lira ile Doğu Anadolu izliyor. Kişi başına ortalama (toplam) mevduat miktarının en yüksek olduğu Marmara ile bu miktarın en düşük olduğu Doğu Anadolu arasında 6,4 katlık fark bulunuyor.

Faiz düşüşü ve stopaj artışı nasıl etkiler?

Bir ekonomideki kişi ve kurumların tasarruflarının bir kısmını döviz hesaplarında tutmaları olgusuna “dolarizasyon”, ellerindeki dövizleri ve döviz mevduatındaki birikimlerini bozdurup yerel paraya geçmelerine ise ters dolarizasyon (ters para ikamesi) deniliyor. 2023’ün ikinci yarısında uygulamaya konulan ekonomik program sürecinde 2024’te hızlanan ters dolarizasyonda verilen yüksek faizin yanında, Merkez Bankası rezervlerinin tarihi yüksek düzeylere gelmesi ve kontrole alınan kurların uzun süredir yatay seyri dolayısıyla beklentilerdeki değişimle dövize ilginin kırılmasının da etkisi bulunuyor.

Aralık ayında başlayan faiz indirimleri sürecinin bu yıl boyunca devam etmesi beklenirken, son yapılan stopaj artırımları da fiilen faiz indirimi anlamına geliyor. Ancak izleyen dönemde düşmeye devam edecek faizler dolayısıyla TL mevduatta bir çözülme olsa da pozisyon değiştirecek tasarruf sahiplerinin dövize yeni bir spekülatif atak başlatması, ekonomi çevrelerinde zayıf olasılık görülüyor. Faizden çözülecek fonlara yeni adres öngörüsü olarak, ağırlıkla Borsa öne çıkıyor.

Kişi başı mevduatta iller arası uçurum

İstanbul, kişi başına ortalama mevduat miktarında 510,7 bin TL ile 81 il içinde ilk sırada. Onu, kişi başı 416,6 bin ile Ankara, 233,4 bin lira ile Muğla, 216,4 bin lira ile İzmir ve 207,5 bin lira Antalya izliyor. Kişi başı mevduat sıralamasında daha sonra Kocaeli, Kastamonu, Bursa, Çanakkale ve Aydın geliyor. Kişi başı mevduatı miktarı en düşük il ise 23,8 bin TL ile Şırnak. Buna göre kişi başı mevduatta İstanbul ile Şırnak arasında 20 kat fark bulunuyor.

Kişi başı mevduatı en düşük diğer iller ise 24-27 bin TL aralığı ile Hakkâri, Muş, Ağrı ve Van. İstanbul’da yüksek orandaki ticari mevduat ve Ankara’da kamu mevduatı ortalamayı büyütürken, kişi başı “tasarruf mevduatı”nda da İstanbul yaklaşık 250 bin TL ile birinci. Bu bazda Muğla 199,4 bin lira ile ikinci olurken, Ankara ise 167,6 bin lira ile üçüncü sırada yer alıyor. Kişi başı tasarruf mevduatında bu illeri 162,4 lira ile Antalya ve 161,2 bin lira ile İzmir izliyor. Kişi başı 13,4 bin lira ile son sıradaki Şırnak ile İstanbul arasındaki fark 17,6 kat.

En dövizci il yine Aksaray

Toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il olan Aksaray, 2024’te de birinciliğini sürdürdü. 2024 sonu itibarıyla Aksaray’ın 49,4 milyar lira olan toplam mevduatının 23,8 milyar lira ile yüzde 48,2’sini döviz hesapları oluşturdu. Aksaray’ın mevduatında dövizin payı önceki yıl yüzde 48,4 düzeyinde bulunuyordu. Geçen yıl bu ilde TL mevduat hacmi yüzde 18,9 artarken, döviz hesaplarının hacmi de yüzde 17,9’la yaklaşık başa baş bir artış gösterdi.

Döviz mevduatının payında Aksaray’ı yüzde 47,9’la Bingöl, yüzde 45,1’le Yozgat, yüzde 45’le Elâzığ, yüzde 44,3’le Bayburt, yüzde 44,1’le Karaman, yüzde 43,8’le Nevşehir, yüzde 42,2 ile Gümüşhane, yüzde 41,8’le Kütahya ve yüzde 40,2 ile Malatya izledi.