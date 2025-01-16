2024’te bütçe açığı rekor kırdı
Merkezi yönetim bütçesinde aralıkta verilen rekor aylık açıkla birlikte yılın tümündeki açık 2,1 trilyon liraya ulaştı ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre aralıkta merkezi yönetim bütçe gelirleri önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,4 artışla 877,6 milyar, bütçe giderleri yüzde 22,3 artışla 1 trilyon 706,8 milyar lira oldu ve bir ayda 829,2 milyar lira bütçe açığı verildi.
Aralıkta harcamaları ve bütçe açığını büyüten faktör, bir ayda yapılan 568,6 milyar liralık “sermaye transferi” oldu. 2024 yılının tümünde ise toplam bütçe giderleri önceki yıla göre yüzde 63,6 artışla 10 trilyon 777 milyar, bütçe gelirleri yüzde 66,5 artışla 8 trilyon 670,9 milyar liraya ulaştı. Bunun sonucunda bütçe açığı önceki yıla göre yüzde 52,6 büyüyerek 2 trilyon 106,1 milyar liraya yükseldi.
Faiz dışı açık 836 milyar
2024 yılının tümündeki bütçe giderlerinin 9 trilyon 506,6 milyarını önceki yıla göre yüzde 60,4 artan faiz dışı harcamalar oluşturdu. Faiz ödemeleri ise yüzde 88,3’lük artışla 1 trilyon 270,5 milyar liraya ulaştı. Önceki yıl faiz harcamaları hariç tutulduğunda 705,8 milyar lira olan açık, 2024’te yüzde 18,4 büyüyerek 835,7 milyar liraya çıktı.
Faiz dışı harcamalarda 3 trilyon 863,6 milyar lira ile en büyük payı, önceki yıla göre yüzde 62,8 artan cari transferlerin aldı. 2024’te ana gider kalemleri içinde en yüksek oranlı artış ise yüzde 101,3’le personel giderlerinde yaşandı. Söz konusu giderler 2 trilyon 666 milyar lira olurken, kamu personeli adına ödenen sosyal güvenlik primleri de yüzde 78,8 artışla 185,7 332,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
2024’te merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri yüzde 73,4 artışla 943,1 milyar, mal ve hizmet alımları yüzde 64,1 artışla 744,9 milyar liraya ulaştı.
Sermaye transferinde son aydaki artış
Geçen yıl bütçe harcamalarında en dikkat çeken gelişme “sermaye transferleri” kaleminde yaşandı. Aralıktaki 568,6 milyarlık rekor aktarımla yılın tümündeki sermaye transferleri 640,4 milyar liraya ulaştı. Ancak söz konusu transferler önceki yılkinin yüzde 25,4 altında kaldı. 2023’ün son ayında da 639,6 milyar lira ile rekor tutarda bir sermaye transferi gerçekleştirilmiş, yılın tümündeki aktarım 858,3 milyar lira olmuştu.
Aralık ayındaki transferin 548,5 milyarı ve yılın tümündekinin 555,8 milyarı olmak üzere söz konusu transferlerin tamamına yakını, “Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Kurum, İşletme ve Hane Halkına Yapılan transferler” faslında yer aldı.
7,3 trilyonluk vergi toplandı
Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin en büyük bölümünü oluşturan vergi gelirleri geçen yıl yüzde 62,3 artışla 7 trilyon 304,9 milyar liraya ulaştı. Vergi tahsilatı OVP’deki gerçekleşme tahmininin 300,6 milyar lira altında gerçekleşti.
Vergi gelirleri dışında en büyük kalemi ise 787,9 milyar lira ile faizler, paylar ve cezalar oluşturdu. Söz konusu gelirler önceki yıla göre yüzde 90,7 arttı. Geçen yıl özel bütçeli idare gelirleri 187,9 milyar, alınan bağış, yardım ve özel gelirler 175,3 milyar, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 135,6 milyar, düzenleyici denetleyici kurum gelirleri 43,9 milyar, sermaye gelirleri 23,7 milyar lira oldu, alacaklardan da 11,7 milyar liralık tahsilat gerçekleşti.
Aralıkta depreme 605 milyar mı harcandı?
2024 bütçe verileri muhasebe tekniği açısından farklı bir yaklaşımı ortaya koydu. Program sınıflandırması bazında 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinde, deprem harcamalarına yönelik olarak “Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi” programına 906,5 milyar TL başlangıç ödeneği konulmuştu.
Yılın ilk on bir ayında bu program dahilinde yapılan toplam harcama 212,2 milyar TL olurken, aralıkta (bir ayda) 605,4 milyar TL tutarında bir harcama bütçe verilerine yansıtıldı. Buna bağlı olarak bütçe açığı ile nakit açığı arasındaki fark büyük oranda kapandı. Sermaye transferleri kaleminde son aydaki arızi büyümede de bu kalemdeki hareket etkili oldu. Ancak son ayda gözüken bu harcamanın, fiili harcama olmayıp bütçe emanet kalemine alma olduğu değerlendiriliyor.
Hedefler ve gerçekleşme
2024’te bütçe büyüklüğü başlangıçta 11 trilyon 89 milyar, bütçe gelirleri 8 milyar 437,1 milyar ve bütçe açığı 2 trilyon 651,9 milyar lira olarak öngörülmüştü.
Eylül 2024’te açıklanan 2025-2027 dönemine ait Orta Vadeli Program’da (OVP) ise 2024’te toplam bütçe harcamasının 11 trilyon 213,1 milyar, bütçe gelirlerinin 9 trilyon 64,7 milyar ve bütçe açığının 2 trilyon 148,5 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Açıklanan yıllık bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında faiz ödemesi ve bütçe gelirleri başlangıç hedeflerinin biraz üzerinde geldi, diğer büyüklükler altında kaldı. Son OVP’ye göre ise hem gelir hem gider kalemlerinin az farkla altında olmakla birlikte genel olarak tahminlerle paralel gerçekleştiği görülüyor.