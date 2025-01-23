 2024’te yollar elektriklendi

Otomotiv pazarının yılın sonlarına doğru daha da canlandığı 2024’te 1 milyondan fazlası otomobil olmak üzere toplamda 2,6 mil­yon yeni taşıtın trafiğe kay­dı yapıldı. Otomobilde alıcı il­gisinin Çin ve Avrupa ülkeleri menşeli yeni nesil elektrikli ve hibrit araçlara yönelişinin ar­tarak devam ettiği geçen yıl tra­fiğe yeni çıkanlar içinde bu tür araçların payı üçte bire yaklaş­tı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında trafiğe yeni kaydı yapılan ve ikinci elde devri gerçekleştirilen taşıtla­ra ilişkin istatistikleri açıkladı. Buna göre sıfır taşıt piyasası­nın canlı geçtiği aralıkta trafiğe kaydı yapılan toplam araç sa­yısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 artarak 239 bin 993 oldu. Aynı ay içinde 5 bin 407 aracın kaydı silindiği için tra­fikte artan net araç sayısı 233 bin 586 olarak gerçekleşti.

Ara­lıkta trafiğe kaydı yapılanların yüzde 45,5’ini otomobil, yüz­de 39,6’sını motosiklet, yüzde 9’unu kamyonet, yüzde 3’ünü traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 0,8’ini minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluştur­du. Önceki yılın aynı ayına gö­re kaydı yapılan araç sayısı mi­nibüste yüzde 101,9, kamyonda yüzde 69, motosiklette yüzde 23,9, otomobilde yüzde 20,6, otobüste yüzde 18,9, kamyonet­te yüzde 11,3 artarken, traktör­de yüzde 21,6 ve özel amaçlı ta­şıtta yüzde 1,7 azaldı.

2024’te 1 milyon 14 bin yeni otomobil

2024 yılının tümünde önce­ki yıla göre trafiğe kaydı yapı­lan taşıtların birikimli sayısı ise yüzde 13,5 artışla 2 milyon 598 bin 816 adede ulaştı, trafik­ten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 15,6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısında bir yıl­da 2 milyon 562 bin 159 adet­lik artış yaşandı. Sektörün en önemli ürünü olan binek oto­mobillerde yeni trafiğe çıkan­ların sayısı geçen yıl 1 milyo­nu aştı. Trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı önceki yıla gö­re yüzde 7,3 artışla 1 milyon 14 bin 830 olarak gerçekleşti.

Ge­çen yıl trafiğe yeni çıkanlar­da en büyük sayı ise 1 milyon 206 bin 587 ile önceki yıla gö­re yüzde 26 artan motosiklet­lerde görüldü. Bir yılda 225 bin 519 kamyonet, 79 bin 825 trak­tör, 43 bin 576 kamyon, 18 bin minibüs, 8 bin 286 otobüs ve 2 bin 193 özel amaçlı taşıt trafi­ğe kaydedildi. 2024 yılında tra­fiğe çıkan araç sayısı traktör­lerde yüzde 14,1, kamyonlarda yüzde 1,9, kamyonda yüzde 0,9 azalırken, diğerlerinde arttı.

İkinci el otomobil piyasası ikinci yarıda canlandı

Geçen yıl 7 milyon 103 bin 550’si otomobil olmak üzere toplam 10 milyon 689 bin 113 taşıt noterler aracılığıyla yapılan devirler yoluyla el değiştirdi. İkinci el devirlerde otomobil sayısı önceki yıla göre yüzde 2, toplam araç sayısı da yüzde 1,3 oranında bir artış gösterdi. Buna göre ikinci el taşıt pazarda devirler yıllık bazda adeta yerinde saydı.

Ancak bu durum ilk yarıdaki sert düşüşten kaynaklandı. İkinci el piyasada yılın ilk yarısında yaşanan kan kaybı, ikinci yarıda yerini canlanmaya bıraktı. Ocak-haziran döneminde ikinci elde otomobil devirleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7, toplam devirler de yüzde 14,4 düşüş kaydederken, temmuz-aralık dönemlerine göre ise devirler otomobilde yüzde 27,3, toplamda yüzde 19,8 artış kaydetti.

Elektrikli ve hibrit otomobillerde hızlı artış

2023’e damgasını vuran elektrikli ve hibrit otomobillere yöneliş, 2024’te daha da hızlanarak devam etti. Toplamda hala en büyük bölümü oluşturmakla birlikte trafiğe yeni çıkan benzinli otomobillerin sayısı geçen yıl yüzde 1,4 azalarak 616 bin 699 adede geriledi.

Ayrıca trafiğe kaydedilen dizellerin sayısı yüzde 25,6 azalarak 114 bin 264’e, LPG’li otomobillerin sayısı da yüzde 19,2 azalarak 10 bin 584’e geriledi. Buna karşılık trafiğe yeni çıkanlar içinde hem elektrik hem akaryakıtla çalışan hibrit otomobiller yüzde 92,7’lik rekor artışla 169 bin 433 adede ulaşarak sayıca ikinci sıraya yerleşti. Sadece elektrikle çalışan otomobillerde yeni kayıtlar da yüzde 58,4’lük artışla 103 bin 850 adede ulaştı.

Önceki yılla kıyaslandığında trafiğe yeni çıkanlar içinde benzinlilerin payı yüzde 66,1’den yüzde 60,8’e, dizellerin payı yüzde 16,2’den yüzde 11,3’e, LPG’lilerin payı da yüzde 1,4’ten yüzde 1’e gerilerken, hibritlerin payı yüzde 9,3’ten yüzde 16,7’ye, elektriklilerin payı yüzde 6,9’dan yüzde 10,2’ye yükseldi. Buna göre trafiğe yeni kaydı yapılan otomobillerde hibrit ve elektrikli olanların payı geçen yıl üçte bire yaklaştı.

Türkiye motorlu taşıt parkı 31,3 milyon adede ulaştı

2024 sonu itibariyle Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam motorlu araç sayısı 31 milyon 301 bin 389 adede ulaştı. Bunun 16 milyon 232 bin 458 adedini otomobiller oluşturuyor. Türkiye’de trafiğe kayıtlı 6 milyon 261 bin 927 motosiklet, 4 milyon 703 bin 287 adet kamyonet, 2 milyon 265 bin 267 traktör, 1 milyon 326 bin 125 kamyon, 522 bin 608 minibüs, 213 bin 416 otobüs ve 102 bin 100 adet özel amaçlı taşıt trafiğe kayıtlı bulunuyor. Otomobil ve toplam taşıt sayısında nüfusuyla orantılı olarak İstanbul başı çekiyor. Bu ilde, 3 milyon 812 bin 948’i otomobil olmak üzere toplam 5 milyon 840 bin 973 motorlu taşıt bulunuyor.

Ankara 2 milyon 3 bin 310’u otomobil toplam 2 milyon 783 bin 571 taşıtla ikinci, İzmir 1 milyon 14 bin 507’si otomobil toplam 1 milyon 954 bin 408 taşıtla üçüncü sırada. Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Kocaeli, Gaziantep toplam taşıt sayısında ilk on il arasında yer alıyor. Traktör sayısının en fazla olduğu iller ise sırasıyla 109 bin 55 adetle Manisa, 103 bin 956 adetle Konya, 84 bin 504’le İzmir, 78 bin 903’le Bursa ve 72 bin 398 adetle Ankara.