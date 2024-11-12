2025 yıl başı ayarlamaları finansal istikrarı sarsmaz
Merkez Bankası’ndan, 2025 yıl başında asgari ücret ile memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak artışlar için dolaylı da olsa vize diye yorumlanabilecek bir mesaj geldi.
Banka, kart borçlarındaki büyümenin, sayıca çoğunluğu oluşturan ancak toplam borçtaki payı küçük olan düşük gelirli kesimden değil, sayıca sadece yüzde 9’u oluşturan, toplam borcun ise yarısına sahip 150 bin TL üzeri bakiyeli yüksek gelirli kesimden kaynaklandığını bildirdi.
Bu kesime yönelik de faiz artırımı şeklinde sıkılaştırıcı adımlar atıldığını hatırlatan Banka, “2025 yıl başında yapılacak ücret ayarlamalarının finansal istikrar üzerindeki ikincil etkilerinin geçmişe göre daha düşük seviyede” olacağı öngörüsünde bulundu.
Yüksek montan yüksek artış
Merkez Bankası’nca yapılan bir çalışmada, kişilerin ücret gelirleri ile kredi kullanımları arasındaki ilişki incelendi. Banka’nın, 2024’ün 4’üncü Enflasyon Raporu’nda yer alan araştırma sonuçlarına göre, Eylül 2024 itibarıyla 0-25 bin TL arasında borç bakiyesi bulunan bireylerin yıllık medyan bireysel kredi kartı büyümesi negatif bir değere sahip.
Başka deyişle son bir yılda bu kesimin borç bakiyesi küçüldü. Daha büyük montanlı bakiye kategorilerinde ise yıllık büyümenin önemli ölçüde yükseldiği belirlendi. Bu oran 150 bin TL üzeri bakiye kategorisinde yüzde 165,6’ya ulaşarak enflasyona fark attı. Bu bulgu, bireysel kredi kartı büyümesinde yüksek bakiye kategorisinde yer alan bireylerin belirleyici etkisini ortaya koydu. Aktif bireysel kredi kartı kullanıcılarının yarıdan fazlasının önemli bir bakiye değişimi gözlenmeyen düşük düzeyde borca sahip olan bireylerden oluştuğu, bakiye grupları arttıkça kişi sayısının da azaldığı gözlendi.
Gelir-kart kullanımı ilişkisi
Araştırmada, bireysel kredi kartı kullanımı ile gelir koşulları arasındaki esnekliğe yüksek ve düşük bakiye kategorilerinde ayrı ayrı bakıldığında, iki grup için de örneklem dönemi boyunca pozitif bir ilişki gözlendi.
Diğer yandan, toplam örneklemin büyük bir çoğunluğunu oluşturan 0-150 bin TL aralığındaki bireylerin esneklik katsayısı toplam bireysel kredi kartı ile önemli bir uyumluluk arz ederken, 150 bin TL üzeri bakiyeli grubun esneklik katsayısının bütün dönemlerde daha yüksek ve oynak bir yapıda olduğu görüldü. Ayrıca, 150 bin TL altında bakiyesi bulunan bireylerin gelir artışlarının kredi esnekliği zaman içerisinde sönümlenirken, 150 bin TL üzeri grupta bu esneklik, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla halen yüksek seviyelerde.
Buna göre, yüksek bireysel kredi kartı harcaması bulunan bireylerde gelir artışları sonucunda bunların bireysel kredi kartı kullanımlarında da önemli artış yaşanırken, düşük bakiye gruplarında ise gelir artışlarının bireysel kredi kartı harcamasına etkisi oldukça sınırlı kaldı.
Yüksek bakiyeye sıkılaştırma önlemi
Merkez Bankası’nın, eylül ayındaki düzenleme ile bireysel kredi kartı akdi faiz oranını 150 bin TL üzeri dönem borcu bulunan kartlar için mevcut referans oranına göre yüzde 4,25’ten yüzde 4,75’e yükseltilmesinin, bu gruptaki kart sahiplerinin kredi kartı harcamalarında bir miktar sıkılaştırıcı etki yapması bekleniyor.
Bu düzenleme ile yüksek bakiyeli bireysel kredi kartı sahibi yüzde 9’luk kesimin kartla borçlanma davranışında azalma öngörülüyor. Böylece, bireysel kredi kartını borçlanma kanalı olarak kullanan söz konusu yüksek bakiyeli grupta da gelir artışlarının krediye yansımasının önümüzdeki dönemde daha sınırlı kalacağı öngörülüyor.
Merkez Bankası araştırmasında, 2025 başında yapılacak zamlarla oluşacak gelir artışlarının finansal istikrar üzerindeki olası etkilerine dair şu değerlendirme yer aldı:
“Yakın dönemi ele alan analizler beklendiği üzere teminatsız bireysel kredi segmentinde gelir ile kredi kullanımı arasında pozitif bir ilişkiye işaret etmektedir. Öte yandan, bu ilişkinin dinamik olduğu ve son dönemde gelir koşullarının ek kredi talebi yoluyla finansal koşullar üzerindeki etkilerinin azaldığı görülmektedir.
Çalışma kapsamında hane halkları için önemli bir finansman aracı haline gelen bireysel kredi kartları üzerine de odaklanılırken, bu gruptaki gelir esnekliğinin de yüksek bakiyeli grup haricinde son çeyreklerde düşüş kaydettiği bulgulanmaktadır. Söz konusu bulgular, 2025 yıl başında ücret ayarlamalarının finansal istikrar üzerindeki ikincil etkilerinin geçmişe göre daha düşük seviyede oluşabileceğini ima etmektedir.
Öte yandan, yüksek bakiye grubunda yer alan kişilerin bireysel kredi kartı kullanımı ve gelir görünümleri arasındaki ilişki hala güçlü seviyede bulunmaktadır. Bu durum, son dönemde kredi kartı azami faizinin farklılaştırılmasıyla bu gruptaki finansal tüketicilere yönelik atılan sıkılaştırıcı adımların fiyat istikrarını ve finansal istikrarı koruma noktasındaki önemine işaret etmektedir.”
Beklentilerin çıpalanması
Merkez Bankası’na göre enflasyon beklentilerinin yeterince çıpalanmadığı durumda bireylerin kredi kullanarak tüketimi öne çekme davranışı yaygın biçimde gözleniyor. Ayrıca, bireylerin gelir artışları da borç ödeme kapasitelerini artıracağı için özellikle beklentilerin bozuk olduğu dönemlerde gelirde gerçekleşen artışlar, bireylerin daha fazla kredi talep etmesine neden oluyor, bu da ek tüketim talebine ve enflasyonist baskıya yol açıyor. Finansal koşullar uygulanan para politikası ve makro ihtiyati tedbirlerle sıkılaştığında ve beklentiler çıpalandığında ise gelir artışlarının oluşturabileceği ek kredi talebinin daha sınırlı olması bekleniyor.