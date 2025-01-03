2025 yılında beklenen ortalama kur 42 TL
Türkiye’de özellikle bireysel yatırımcılarca uzun yıllardır en favori finansal yatırım aracı olarak görülen dolar, yüksek faizin damgasını vurduğu 2024 yılında nominal artışı enflasyonun çok altında kaldığı için reel olarak önemli oranda zarar ettirdi.
2025 makro hedefleri ise dolarda bu yıl için hedeflenen enflasyonun oldukça üzerinde bir kur artışı öngörüsü ile reel artışa işaret ediyor. Ekonomi yönetimin açıkladığı resmi bir döviz kuru hedefi ve Merkez Bankası’nın bir kur taahhüdü olmamakla birlikte, 2025’e ilişkin makro ekonomik hedeflerde hesap, 42,01 TL’lik ortalama dolar kuru öngörüsüne dayanıyor.
Dolarda yıllık cari artış yüzde 19,8
Merkez Bankası döviz alış kuruna göre 2023 sonunda 26,40 TL olan cari dolar kuru, 2024 yılını 35,22 TL’den kapadı ve yıllık nominal artışı yüzde 19,8’la enflasyonun çok altında kaldı. Serbest piyasa dolar kuru da yaklaşık bu düzeyde gerçekleşti.
Yıllık enflasyonda Orta Vadeli Program (OVP) gerçekleşme tahmini yüzde 41,5 olmakla birlikte bu düzey aşılacak. Bugün açıklanacak enflasyon verilerinde tüketici fiyatları (TÜFE) bazında yüzde 1,5 dolayında bir aralık ayı artışı varsayımında yüzde 45 düzeyinde beklenen yıllık enflasyonla indirgendiğinde dolardaki 2024 yılı reel değişimi eksi (-) 17,5 dolayında gerçekleşecek. Buna göre 2024 başında dolar alıp, bir yıl elinde tutan bir yatırımcı yılın sonu itibarıyla bu oranda bir reel kayba uğramış oluyor.
Merkez Bankası verilerinden yapılan hesaplama, gün ağırlıklı yıllık ortalama dolar kurunun ise 32,79 TL olduğunu gösteriyor. Bu da 2023’te 23,75 TL olan ortalama kura göre yüzde 38,1 oranında bir nominal artışı ifade ediyor. Tüketici fiyat endeksinin aralık itibarıyla geleceği olası düzey baz alındığında on iki aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise yüzde 58-59 dolayında gelecek. 2024 yılında ortalama dolar kurundaki nominal artış, olası on iki aylık ortalamalara göre enflasyondan arındırıldığında, geçen yıl boyunca dolara yatırım yapanların reel zararının yüzde 13 dolayında olacağı görülüyor.
Ortalama kur OVP tahmininin altında
2024-2026 dönemini kapsayan OVP’de ve Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Programı’nda, geçen yılın gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) 41 trilyon 159 milyar lira ve dolar cinsinden ise 1 trilyon 119 milyar olarak hedeflenmişti. Bu hedefler 2024 ortalamasında 36,78 TL’lik bir ortalama dolar kuru beklentisine denk geliyordu.
Geçen yıl eylülde açıklanan 2025-2027 OVP’de ise 2024 yılı milli gelir için 44 trilyon 218 milyar liralık (1 trilyon 331 milyar dolar) gerçekleşme tahmini yapıldı. Buna göre 2024 ortalama dolar kurunun 33,22 TL olacağı öngörüldü. 2024 yılın tümündeki GSYH gerçekleşmelerine ilişkin veriler henüz alınmamakla birlikte, ortalama dolar kurundaki gerçekleşme milli gelir tahminlerinde baz alınan düzeyin de altında gerçekleşti. 2024 yılında 32,79 TL olarak gerçekleşen ortalama dolar kuru başlangıç hedefinin yaklaşık 4 lira, son OVP’deki gerçekleşme tahmininin de 43 kuruş altında kaldı.
2025’te reel değerlenme öngörüsü
Yeni OVP’de 2025 yılında GSYH’nin 61 trilyon 540 milyar lira ve dolar cinsinden 1 trilyon 465 milyar dolar olması hedefleniyor. Bu hedefler 2025 ortalamasında 42,01 TL’lik bir dolar kuru öngörüsüne işaret ediyor. İzleyen dönemde de revizyon olasılığı bulunmakla birlikte bu yıl için başlangıçta öngörülen söz konusu ortalama dolar kuru düzeyi, 2024’e göre yüzde 28,1 oranında bir nominal artışa karşılık geliyor. 2025 yılı için TÜFE bazında enflasyon hedefi ise yüzde 17,5. Buna göre doların bu yıl reel olarak değerlenmesi öngörülüyor.
2024’ün son gününde Merkez Bankası döviz alış kuru 35,22 TL olan dolar aylık ortalama yüzde 2,68’lik artış olasılığında yılın sonundaki cari kur 48,4 liraya ulaşacak ve yıllık ortalama kur 42 TL düzeyinde oluşacak. Yıl sonunda oluşacak olası cari kur düzeyi baz alınırsa, doların yıllık artışı yüzde 37 dolayında gerçekleşecek ve enflasyon hedeflendiği gibfi yüzde 17,5’e inerse dolarda yüzde 16-17 dolayında bir reel artış yaşanacak.
Piyasa karar alıcılarının beklentisi daha mutedil
Ekonomi yönetimi ve kamudaki karar alıcıların genel anlamda yıla ilişkin makro ekonomik hedefleri oluştururken baz aldığı olası kur öngörüsü; üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve ithalat yapan ve hesabını buna göre yapmak zorunda olan ekonomideki tüm aktörleri ve bireysel yatırımcıları doğrudan ilgilendiriyor.
Finans sektörü ve reel sektörde karar alıcılar da kendi kur öngörüsünü oluşturup, bunu göre ekonomik kararlar alıyor. Merkez Bankası’nın Aralık 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan karar alıcıların 12 ay sonrası (2025 sonu) cari dolar kuru beklentisi 43,23 TL olarak ölçüldü.
Buna göre piyasa karar alıcılarının 2025 dolar kuru beklentisi OVP hedeflerine göre daha mutedil bir seyre işaret ediyor. OVP’deki milli gelir hedeflerinin ortaya koyduğu yıllık ortalama 42 TL’lik ortalama kurunun oluşması için yıl sonunda cari kurun 48 lirayı aşması gerekirken, piyasa katılımcıları bunun yaklaşık 5 TL altında bir kur düzeyi öngörüyor.