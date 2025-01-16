2025 yılında ilk defa karşılaşacağımız bazı vergi uygulamaları

2024 yılı enflasyon ve kayıt dışı ekono­miyle mücadele kapsamında sıkı para ve maliye politikası uygulamalarının de­vam ettiği, buna bağlı olarak da verginin ve enflasyonun sıkça konuşulduğu bir yıl oldu. 2025 yılında da sıkı para ve maliye politikaları uygulamalarına devam edile­ceği hatta vergi yükünün daha da artaca­ğı bir dönem olacağı bekleniyor.

Bu kap­samda 2024 yılında yapılan yasal düzen­lemelerle 2025 yılında ilk defa yürürlüğe girecek olan yeni vergiler ihdas edilmiş, vergi güvenlik müesseseleri uygulamaya konulmuş, mevcut indirim ve istisnala­rın bir kısmı 2025 yılında yürürlüğe gir­mek üzere kaldırılmıştır.

2025 yılında asgari kurumlar vergisi uygulanacak

02.08.2024 Tarih ve 32620 Sayılı Res­mi Gazete’de yayımlanan 7524 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna­mede Değişiklik Yapılmasına Dair Ka­nunla kurumlar vergisi mükelleflerine asgari kurumlar vergisi getirildi. 2025 ve izleyen dönemlerde geçerli olacak asga­ri kurumlar vergisi uygulamasına göre, hesaplanan kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum ka­zancının %10’undan az olamayacağı yü­rürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Küresel asgari kurumlar vergisi uygulanacak

Konsolide finansal tablosundaki yıl­lık konsolide hasılatı, gelirin raporlan­dığı hesap döneminden önceki dört he­sap döneminin en az ikisinde 750 milyon euro karşılığı Türk lirası sınırını geçen çok uluslu işletme gruplarının bağlı iş­letmelerinin kazançları, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Asgari kurumlar vergi­si oranı %15’tir. Kapsama giren şirketle­rin efektif kurumlar vergisi oranı %15’in altına düştüğünde, tamamlama amaçlı ek vergi alınacaktır. Söz konusu düzen­leme 01.01.2025 ten itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Günlük hasılat tespiti yapılacak

Ticari veya mesleki faaliyetleri nede­niyle mükellef olanlar ve kurumlar ver­gisi mükelleflerine yönelik olarak gün­lük hasılat tutarlarını tespit etmek ama­cıyla bir ayda üçten, bir takvim yılında on ikiden az olmamak kaydıyla hasılat tespitine yönelik yoklama yapılabilir. Yapılan yoklamalar sonucu tespit edilen günlük hasılat tutarları ortalamasından hareketle aylık hasılat tutarı hesaplanır.

Tespit edilen aylık hasılat tutarlarının toplamı, tespit yapılan ay sayısına bölü­nerek aylık ortalama hasılat tutarı belir­lenir. Aylık ortalama hasılat tutarı, mü­kellefin faaliyette bulunduğu ay sayısı ile çarpılarak ilgili takvim yılı hasılatı tespit edilir. Hasılatlar ile beyanlar arasındaki fark yüzde 20’den fazla olan mükellefler izaha davet edilir. Mükellefler tarafın­dan yapılan izahatlar yetersiz görülürse vergi incelemesine veya matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilir.

Elektronik ticarette stopaj uygulanacak

7524 sayılı Kanunla, aracı hizmet sağ­layıcılarının ve elektronik ticaret ara­cı hizmet sağlayıcılarının, kanun kapsa­mındaki faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hiz­met sağlayıcılarına yaptıkları ödemeler gelir/kurumlar vergisi tevkifatı kapsa­mına alınmıştı.

22/12/2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, tevkifat oranı %1 olarak belir­lenmiştir. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kâr dağıtım stopajı % 15 oldu

22.12.2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kâr payı dağı­tımında uygulanan stopaj oranı %10’dan %15’e çıkarıldı.