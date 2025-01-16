2025 yılında ilk defa karşılaşacağımız bazı vergi uygulamaları
2024 yılı enflasyon ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında sıkı para ve maliye politikası uygulamalarının devam ettiği, buna bağlı olarak da verginin ve enflasyonun sıkça konuşulduğu bir yıl oldu. 2025 yılında da sıkı para ve maliye politikaları uygulamalarına devam edileceği hatta vergi yükünün daha da artacağı bir dönem olacağı bekleniyor.
Bu kapsamda 2024 yılında yapılan yasal düzenlemelerle 2025 yılında ilk defa yürürlüğe girecek olan yeni vergiler ihdas edilmiş, vergi güvenlik müesseseleri uygulamaya konulmuş, mevcut indirim ve istisnaların bir kısmı 2025 yılında yürürlüğe girmek üzere kaldırılmıştır.
2025 yılında asgari kurumlar vergisi uygulanacak
02.08.2024 Tarih ve 32620 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7524 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurumlar vergisi mükelleflerine asgari kurumlar vergisi getirildi. 2025 ve izleyen dönemlerde geçerli olacak asgari kurumlar vergisi uygulamasına göre, hesaplanan kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının %10’undan az olamayacağı yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Küresel asgari kurumlar vergisi uygulanacak
Konsolide finansal tablosundaki yıllık konsolide hasılatı, gelirin raporlandığı hesap döneminden önceki dört hesap döneminin en az ikisinde 750 milyon euro karşılığı Türk lirası sınırını geçen çok uluslu işletme gruplarının bağlı işletmelerinin kazançları, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Asgari kurumlar vergisi oranı %15’tir. Kapsama giren şirketlerin efektif kurumlar vergisi oranı %15’in altına düştüğünde, tamamlama amaçlı ek vergi alınacaktır. Söz konusu düzenleme 01.01.2025 ten itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Günlük hasılat tespiti yapılacak
Ticari veya mesleki faaliyetleri nedeniyle mükellef olanlar ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik olarak günlük hasılat tutarlarını tespit etmek amacıyla bir ayda üçten, bir takvim yılında on ikiden az olmamak kaydıyla hasılat tespitine yönelik yoklama yapılabilir. Yapılan yoklamalar sonucu tespit edilen günlük hasılat tutarları ortalamasından hareketle aylık hasılat tutarı hesaplanır.
Tespit edilen aylık hasılat tutarlarının toplamı, tespit yapılan ay sayısına bölünerek aylık ortalama hasılat tutarı belirlenir. Aylık ortalama hasılat tutarı, mükellefin faaliyette bulunduğu ay sayısı ile çarpılarak ilgili takvim yılı hasılatı tespit edilir. Hasılatlar ile beyanlar arasındaki fark yüzde 20’den fazla olan mükellefler izaha davet edilir. Mükellefler tarafından yapılan izahatlar yetersiz görülürse vergi incelemesine veya matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilir.
Elektronik ticarette stopaj uygulanacak
7524 sayılı Kanunla, aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemeler gelir/kurumlar vergisi tevkifatı kapsamına alınmıştı.
22/12/2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, tevkifat oranı %1 olarak belirlenmiştir. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Kâr dağıtım stopajı % 15 oldu
22.12.2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kâr payı dağıtımında uygulanan stopaj oranı %10’dan %15’e çıkarıldı.