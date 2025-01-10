  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
  4. 2025 yılında milli gelir ne kadar büyür?

2025 yılında milli gelir ne kadar büyür?

Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ EKONOMİ NOTLARI [email protected]

Son dönemde gündemimizi daha ziyade yıl sonu enflas­yon ne olur ve Merkez Bankası politika faizinde nasıl bir yol iz­ler soruları yer tuttu. Bu durum gayet anlaşılabilir. Çünkü hem şirketler hem de bireyler açı­sından enflasyonun seyri önem­li.

Şirketlerin yeni yıl bütçeleri­ni oluşturmalarında, bireylerin harcama-tasarruf kararlarını al­malarında enflasyon kritik bir öneme sahip. Bu süreçte enflas­yon tabi ki göz önünde bulundu­rulan tek parametre değil. Faiz­ler ve gelecek dönemde faizlerin nasıl bir seyir izleyeceği de eko­nomide karar vericiler için kritik öneme sahip.

Zaman iyi değerlendirilmeli

Her ne kadar bireyler, şirketler ve piyasa profesyonellerinin enf­lasyon beklentileri birbirinden ayrışsa da son dönemde hepsi­nin beklentilerinde düşüş trendi gözleniyor. Piyasa profesyonel­leri arasında da hakim olan fikir yıl sonunda enflasyo­nun %26-%30 aralığın­da olacağı yönünde. Bi­zim yaptığımız enflas­yon projeksiyonlarınıa göre de, mevcut politi­kaların devamı varsayı­mı altında, yıl sonu enf­lasyonunun %28.8 sevi­yelerinde olma ihtimali hayli yüksek.

Ayrıca enf­lasyonda düşüş süreci­nin daha ziyade yılın ilk yarısın­da gerçekleşeceğini ve sonbahar aylarından itibaren enflasyonla mücadelenin zorlaşacağını da ha­tırlatmakta yarar var. Bu nedenle, enflasyon konusunda yılın ilk ya­rısında kazandığımız zamanı iyi değerlendirip yılın geri kalanında ortaya çıkacak zorlukları bertaraf edecek politikalar geliştirmek ye­rinde olacaktır.

Enflasyonun gidişatı konusun­da bir tahminimiz olduğuna göre bu tahminimiz ile uyumlu 2025 yılı milli gelir büyüme patikası nasıl olabilir? Bu sorunun ceva­bının da önemli olduğunu düşü­nüyoruz. Mevcut durumda Orta Vadeli Program 2025 yılı için %4 büyüme öngörüyor. Biz bu öngö­rünün Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda yayınla­dığı çıktığı açığı projeksiyonu ile uyumlu olmadığını düşünüyoruz.

Çıktı dengesi bir ülkenin eko­nomik aktivitesindeki büyüme­nin potansiyel büyümesine göre ne durumda olduğunu gösterir. Ekonomik aktivite potansiyeli­nin üzerinde büyüyorsa çıktı faz­lası, potansiyelinin altında büyü­yorsa çıktı açığı var deriz. Tür­kiye ekonomisi son iki çeyrektir küçülüyor. Dolayısıyla teknik resesyon içerisinde. Çıktı açı­ğı göstergeleri de son iki çeyrek­te ekonominin potansiyelinin al­tında büyüdüğüne işaret ediyor. Merkez Bankası’nın çıktı açığı projeksiyonu bir süre daha eko­nominin potansiyelinin altında büyümeye devam edeceğini gös­teriyor.

Küresel risk Trump’ın planları

Biz de Merkez Bankası’nın çık­tığı açığı projeksiyonunu refe­rans alarak 2025 yılı için mil­li gelir büyüme projeksiyonları oluşturduk. Bu hesabı yaparken potansiyel büyüme oranı varsa­yımına ihtiyacımız var. Bu ko­nuda ekonomistler arasında tam bir fikir birliği olduğunu söyleye­meyiz.

Diğer taraftan, son yıllar­da gözlemlediğimiz toplam fak­tör verimliliğindeki düşüşün de potansiyel büyümemizi olumsuz yönde etkilediğini düşünüyoruz. Bu nedenle, alternatif potansiyel büyüme varsayımlarına göre bü­yüme patikaları hesapladık. Bu patikaları Grafik 1’de görebilir­siniz. Potansiyel büyüme patika varsayımlarımız %3.5 ile %5 ara­sında değişiyor. Tüm patikalar­da 2025 yılının birince ve ikinci çeyreğinde yıllık ekonomik bü­yüme oranlarının gerilediğini gö­rüyoruz.

Yıl ortasında milli geli­rin yıllık büyüme hızı %1.4 ile %2 aralığında gerçekleşebilir. Bize göre mevcut durumda %4’lük po­tansiyel büyüme varsayımı Tür­kiye ekonomisi için makul görü­nüyor. Dolayısıyla, yıl ortası için daha olası senaryonun %1.6 oldu­ğunu düşünüyoruz. 2025 yılı so­nunda da yine %4 potansiyel bü­yüme varsayımı altında %2.2 se­viyelerinde bir büyüme ile karşı karşıya kalabiliriz.

Yaptığımız tahmine ilişkin aşa­ğı ve yukarı yönlü risklerin oldu­ğunu da hatırlatmakta fayda var. Yukarı yönlü riskler arasında da­ha ziyade yurt dışı talepte artış var. Özellikle Suriye’de istikrarın sağlanması ve sonrasında ticari ilişkilerimizin artması ekonomik aktiviteyi olumlu etkileyecek­tir. Aşağı yönlü risklerin başında ise Donald Trump’ın uygulamayı planladığı politikalar nedeniyle küresel olarak risklerin ve faizle­rin arttığı bir ortam olduğunu dü­şünüyoruz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
2025 yılına girerken dünyada ve Türkiye’de çelik sektörü 03 Ocak 2025
TCMB para kur metni ve PPK kararı 27 Aralık 2024
Sanayi üretiminde daralma devam eder mi? 11 Ekim 2024
Enflasyonda iyimserler yanıldı 04 Ekim 2024
Çin Ekonomisi ve Türkiye 27 Eylül 2024
Küresel faizler düşerken TCMB beklemede 20 Eylül 2024
Para politikasında gevşeme süreci başlıyor… 13 Eylül 2024
Beklenen heyecanı yaratmadı 06 Eylül 2024
Ekonomi yavaşlarken sektörel beklentiler 23 Ağustos 2024
ABD’de enflasyon verileri ve para politikası 16 Ağustos 2024