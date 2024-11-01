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2025’te yetenek kazanmanın şifreleri

İzel BATU
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Günümüz iş dünyası sürekli değişim ve belirsizliklerle dolu bir ortamda faali­yet gösteriyor. Bu durum organizasyonların sürdürülebilir başarıları için stratejilerini sürekli gözden geçirmelerini zorunlu kılı­yor.

Özellikle yetenek kazanımı, şirketlerin rekabet avantajını elde tutma noktasında kritik bir unsur haline geldi. Korn Ferry’nin "Talent Acquisition Trends 2025" raporuna göre iş gücü yönetiminde büyük değişiklik­ler bekleniyor. Bu değişiklikler, şirketlerin işe alım süreçlerini sadece iş ilanlarıyla sı­nırlı tutmamalarını gerektirecek. Artık işve­ren markası, çalışan deneyimi ve teknolojik dönüşüm gibi unsurlar yetenek kazanımın­da belirleyici bir rol oynamaya başlayacak.

Yetenek markası: İkna edici bir varlık oluşturmak

Güçlü bir işveren markası, potansiyel çalı­şanlara sadece bir iş teklifi sunmaktan daha fazlasını ifade ederken aynı zamanda dene­yim ve aidiyet duygusu sunmayı amaçlıyor. Yetenek markası, potansiyel çalışanların dikkatini çekmek için kritik bir araç hali­ne geliyor. Şirketler, yalnızca iş tanımlarıy­la değil aynı zamanda kendi kültürlerini, de­ğerlerini ve çalışma ortamlarını da net bir şekilde ortaya koyarak doğru yetenekleri çekmeye çalışacaklar.

Küresel iş gücünde yaşanan rekabetin artmasıyla birlikte şir­ketlerin farklılaşmak için daha etkili ileti­şim stratejileri geliştirmesi gerekecek. Sos­yal medya, kariyer siteleri ve profesyonel ağlar gibi dijital platformlar, işveren mar­kasının oluşturulmasında ve güçlendirilme­sinde önemli bir rol oynayacak. Bu noktada, şirketlerin kendi değerlerini, vizyonlarını ve kültürel unsurlarını potansiyel çalışan­larla paylaşmaları, onların dikkatini çekme ve ilgilerini artırma konusunda büyük bir fırsat sunuyor.

Çalışan deneyimi: Memnuniyetin anahtarı

Çalışan deneyimi, yetenek kazanımında bir diğer kritik unsur. İşe alım sürecinden başlayarak çalışanların kariyer yolculukla­rı boyunca deneyimlerini iyileştirmek şir­ketlerin önceliklerinden biri olacak. İyi bir çalışan deneyimi, yalnızca yetenek kazanı­mında değil aynı zamanda çalışan bağlılı­ğında da büyük rol oynayacak. Çalışanların işe alım sürecinden itibaren yaşadıkları de­neyimler onların şirketle olan bağlarını güç­lendirecek bir temel oluşturuyor.

Örneğin, işe alım sürecinin şeffaf, etkili ve destekle­yici olması, yeni çalışanların şirkete daha hızlı uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Şirketler, işe alım süreçlerinde adayların geri bildirimlerini dikkate alarak süreçleri­ni sürekli olarak iyileştirmeleri önemli. Ay­rıca, çalışan deneyimini iyileştirmek için sürekli geri bildirim mekanizmaları oluştu­rarak çalışanların görüş ve ihtiyaçlarını dik­kate almak büyük önem taşıyor. Çalışan bağ­lılığını artırmak için esnek çalışma model­leri sunarak iş-yaşam dengesini destekleyen politikalar geliştirmek de kritik bir strateji olacak.

Teknolojik dönüşüm ve verimlilik

Teknolojik dönüşüm, yetenek kazanım süreçlerini daha verimli hale getirecek. AI ve otomasyon gibi teknolojilerin benimsen­mesi insan kaynakları profesyonellerinin daha stratejik işlere odaklanmasına olanak tanıyacak. Ancak teknolojinin etkili bir şe­kilde kullanılması için doğru veri analiti­ği yöntemlerinin benimsenmesi gerekecek.

Veriye dayalı karar verme süreçlerini be­nimseyen şirketlerde verimliliğin, rakiple­rine kıyasla yüzde 5-6 oranında daha yük­sek olduğu gözlemleniyor. Bu durum, orta düzey yöneticilerin veri analizi ve stratejik karar alma süreçlerindeki rolünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İş gücünün dö­nüşümüne uyum sağlamak ve yenilikçi çö­zümler geliştirmek yalnızca teknolojiye de­ğil aynı zamanda çalışanların bu teknoloji­leri nasıl kullanacağına bağlı. Türkiye’deki şirketlerin bu trendleri göz önünde bulun­durarak stratejilerini yeniden değerlendir­meleri büyük önem taşıyor.

Yetenek marka­sı oluşturmak, şirketlerin en önemli rekabet avantajlarından biri haline gelecek. Şirket kültürlerini ve değerlerini net bir şekilde ta­nımlamaları ve bu değerleri potansiyel çalı­şanlarla etkili bir şekilde paylaşmaları git­tikçe önem kazanıyor. Şirketler, özellikle genç yetenekleri çekebilmek için yenilikçi çalışma koşulları sunmalı ve çalışan deneyi­mini sürekli iyileştirmeye odaklanmalı.

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