2030’a kadar çift haneli enflasyon öngörüsü

Uluslararası Para Fo­nu’nun (IMF), ülkeler bazında ileriye yönelik makro ekonomik öngörülerin­de Türkiye’de enflasyonun sey­rine ilişkin öngörüleri, Türki­ye’nin 2026’da tek haneli enf­lasyon hedefi ile ayrıştı.

IMF projeksiyonlarında 2030’a kadar olan dönemde Türkiye için yıllık bazda tek ha­neli enflasyon öngörülmüyor. IMF, bu dönemde Türkiye’de enflasyonun önemli oranda dü­şeceğini ancak, diğer ülkelerin daha başarılı bir mücadele ile kaydedeceği iyileşmeye bağ­lı olarak Türkiye’nin en yüksek enflasyonlu 3’üncü ülke konu­muna yükseleceği görüşünde.

Tek haneli enflasyon ne zaman?

Geçen yıl ikinci yarıda göre­ve gelen yeni ekonomi yöneti­mi, temel amacı enflasyonu dü­şürmek olan “parasal sıkılaş­tırma” esaslı yeni ekonomik programı uygulamaya koymuş­tu. Ekonomi yönetimi­nin eylül ayında oluşturdu­ğu 2025-2027 dönemine ait Orta Vadeli Program’da (OVP) 2022’de yüzde 64,3, 2023 yı­lında yüzde 64,8 olan tüketici fiyatları (TÜFE) bazında yıl­lık enflasyonun, bu yıl yüzde 41,5 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmişti. OVP’de yıl­lık enflasyonun 2025’te yüzde 17,5’e, 2026’da ise yüzde 9,7 ile tek haneli düzeye indirilmesi, 2027’de de yüzde 7’ye kadar dü­şürülmesi hedeflenmişti.

IMF’nin Dünya Ekonomik Görünümü veri setinin (World Economic Outlook Database) Ekim 2024 güncellemesinde, 196 ülkenin son gelişmelere göre temel makro ekono­mik göstergele­rine ilişkin projek­siyonlar yeniden be­lirlendi. Bu kapsamda Türkiye’nin 2024 yılı enf­lasyonu yüzde 43’le OVP ger­çekleşme tahminine göre 1,5 puan daha yüksek öngörüldü.

IMF projeksiyonlarına gö­re 17 milyon dolayında nüfu­su ve 35,9 milyar dolarlık top­lam milli geliri bulunan yok­sul Afrika ülkesi Zimbabwe, 2023’te yüzde 778,8 olan re­kor düzeydeki enflasyonunu 2024’te yüzde 407,8’e düşüre­cek, ancak yine 196 ülke ara­sında birinci sırada yer alacak. Bu yıl enflasyonda bu ülkeyi yüzde 242,2 ile Afrika ülkeleri Sudan ve yüzde 216,4’le Güney Sudan izleyecek.

Daha sonra yüzde 139,7 ile Güney Amerika ülkesi Arjantin ve yüzde 60’la yine aynı bölgede bulunan ve benzer sosyo ekonomik ya­pı arz eden Venezuela izleye­cek. Geçen yıl dünyada 7’nci olan Türkiye ise bu yıl yüzde 43’lük enflasyonu ile 6’ncı ola­cak. Nüfusu Türkiye’den faz­la, milli geliri ise Türkiye’nin yarısından az olan şeriat ülke­si İran Türkiye’den çok daha düşük olmak üzere yüzde 30 oranındaki enflasyonu ile 7’ci olurken, Afrika ülkesi Nijerya ile Orta Amerika ülkesi Hai­ti’nin yüzde 29, Afrika’dan An­gola ülkesi de yüzde 28 enflas­yonla ilk onda yer alacak. Tür­kiye halen, dünya enflasyon sıralamasında çoğu dik­tatörlükle yönetilen, he­men hiçbirinde demokra­si olmayan, çoğu Afrika kı­tasında ve hepsi az gelişmiş ülkelerle birlikte ilk 10’da yer alıyor. 2024 itibarıyla en yük­sek enflasyonlu 10 ülke için­de Türkiye ve Arjantin hariç G20’de yer alan bulunmuyor.

IMF: Türkiye’nin 2029 enflasyonu yüzde 15

2030’a kadar olan dönemi kapsayan IMF projeksiyon­larında Türkiye için 2025’te yüzde 24, 2026’da yüzde 17,2, 2027’de yüzde 15,3 ve 2028 ve 2029 yılları için yüzde 15 dü­zeyinde yıllık enflasyon öngö­rüsü yer aldı. Buna göre Tür­kiye’de 2027 sonuna kadar olan dönem için OVP hedef­lerinin yaklaşık iki katı enf­lasyon bekleyen IMF, 2030’a kadar tek haneli enflasyonu mümkün görmüyor.

IMF projeksiyonlarında ön­görülen bu oranlara göre Tür­kiye yıllık enflasyonda, 2025’te 196 ülke içinde 7’nciliğe geri­lerken, 2026’da tekrar 6’ncı, 2027 ve 2028’de 4’üncü sıraya çıkacak. Türkiye, 2029’da ise en yüksek enflasyonlu 3’üncü ül­ke olacak.

IMF, Zimbabwe ülkesinin astronomik düzeydeki mevcut enflasyonu ile mücadelede ba­şarı sağlayarak “ilk on”dan dü­şeceği, anılan yıl yüzde 60 enf­lasyonla Venezuela’nın birin­ci olacağını öngörüyor. IMF’ye göre 2026’da ise Venezuela da ilk ona girmeyecek, birinci sı­raya yüzde 41,9’la Senegal yük­selecek. 2027’den itibaren ise listenin başında Laos geçecek. 2029’a gelindiğinde IMF’ye göre yüzde 31,2 ile en yüksek enflasyonlu ülke olan Laos’u, yüzde 25’le İran ve yüzde 15’le Türkiye izlerken, 10’uncu sıra­daki Sudan’ın yıllık oranı yüz­de 8,4 olacak.

2025-2029 dönemine iliş­kin öngörülen oranlar IMF’nin, Türkiye de dahil yüksek enf­lasyonlu ülkelerin mücadelede önemli mesafe kaydedeceği gö­rüşünü yansıtıyor. Ancak pro­jeksiyonlarda, şu an enflasyo­nu Türkiye’nin iki katı olan Su­dan için dahi dönem sonunda öngörülen tek haneli enflasyon, Türkiye için öngörülmüyor.