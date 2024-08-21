284 milyar dolar sıcak para stoku
Yabancıların Türkiye’deki hisse senedi ve borçlanma senetleri ile mevduata park etmiş yatırımları ve kullandırdıkları kısa vadeli kredilerden oluşan sıcak para stokunun piyasa değeri bu yıl özellikle ikinci çeyrekte kaydettiği hızlı büyüme ile haziran sonu itibarıyla 284,1 milyar dolara ulaştı.
Sıcak para stokunun 2023 sonunda 263,8 milyar dolar olan piyasa değeri ilk çeyrekte 5,4 milyar dolar büyüyerek mart sonu itibarıyla 269,2 milyar dolar olmuştu. Söz konusu stok, 10 milyar dolara yakını carry trade akını yaşanan mayıs ayında olmak üzere izleyen üç ayda ise yaklaşık 15 milyar dolarla ilk çeyrektekinin neredeyse üç katı bir büyüme kaydetti. Böylece piyasa değeri olarak stokta ilk altı ay itibarıyla büyüme 20,4 milyar dolara ulaştı.
Büyük bölümü portföy yatırımı
Merkez Bankası tarafından açıklanan uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, haziran sonu itibarıyla sıcak para stokunun 119,7 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük bölümünü portföy yatırımları oluşturuyor. Bunun da 79,9 milyar dolarla en büyük büyük bölümü kamu ve özel sektör borçlanma senetlerinden oluşuyor. Yabancı portföyündeki borçlanma senetlerinin 54,9 milyar doları genel hükümet, 15,1 milyar dolarlık bölümü bankalar, 9,9 milyar dolarlık kısmı da reel sektörce ihraç edilmiş kağıtlardan oluşuyor.
Yabancıların portföy yatırımı stokunun 39,8 milyar dolarlık bölümünü de BIST’ten aldıkları ve Kayıtları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kaydı tutulan hisse senetleri oluşturuyor. Bunun 7,6 milyar dolarlık bölümü bankalar, 32,1 milyar doları ise reel sektör firmalara ait. Hisse senetlerinin piyasa değeri her ay açıklanan “uluslararası yatırım pozisyonu” tablosunda stok veri olarak, iki dönem arasındaki değişim ise fiyat ve kur hareketlerinden arındırıldıktan sonra “akım veri” olarak ödemeler dengesi tablosundaki “sermaye hesabı” kalemine kaydediliyor.
85,5 milyar dolarlık kredi ve mevduat
Hisse senedi stoku içinde yer almakla birlikte yüzde 10 kriterini aşan ve BIST’te gerçekleştirilen hisse senedi alımları, portföy yatırımı yerine doğrudan yatırım sayılıyor.
Haziran sonu itibarıyla yabancıların Merkez Bankası’ndaki kısa vadeli mevduatları 44,7 milyar, bankalardaki döviz mevduatları da 40,8 milyar dolarlık bir büyüklük oluşturuyor.
Aynı tarih itibarıyla yabancıların bankalardan 13,1 milyar ve diğer sektörlerden 2,2 milyar dolar olmak üzere toplam 15,4 milyar dolarlık kısa vadeli kredi alacağı bulunuyor. Yabancıların Türk özel sektörüne kullandırdığı kısa vadeli ticari krediler kaynaklı alacağı da aynı tarih itibarıyla 56,5 milyar düzeyinde bulunuyor.
Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki “Özel Çekme Hakkı” (SDR) ise mayıs sonu itibarıyla 7,1 milyar dolar düzeyinde.
Büyüme kamu kağıtlarından
Yabancıların portföy yatırımlarının ilk çeyrekte yaklaşık 7 milyar dolar artan toplam değeri, ikinci çeyrekte hem hızlanan yeni girişler hem de Borsa’da yükseliş, kurlarda yatay seyir ve yüksek faiz koşullarının etkisiyle 16,8 milyar dolarlık bir büyüme kaydetti. Böylece portföy yatırımlarında ilk altı aydaki büyüme 23,8 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında sıcak para stokundaki büyüme esas olarak portföy yatırımlarından, bunun da büyük bölümü yoğun bir borç yönetimi mesaisi yaşayan Hazine tarafından ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) kaynaklandı.
Yabancıların hisse senedi portföyünün değeri ilk çeyrekte 4,5 milyar, ikinci çeyrekte 5,7 milyar, alta ayda 10,2 milyar dolar büyüdü. Yabancıların portföyündeki borçlanma senetlerinin değeri ise ilk çeyrekte 2,5 milyar dolar artarken, ikinci çeyrekteki değerlenme 11,1 milyar dolarla bunu neredeyse beşe katladı ve ilk altı ay itibarıyla değer artışı 13,6 milyar dolar oldu.
Borçlanma senedi portföyündeki büyümenin ikinci çeyrekte 9,4 milyar ve ilk altı ay itibarıyla 9,7 milyar dolarlık bölümü DİBS’ten geldi. Başka deyişle bu dönemde yabancılar en çok kamu kağıtlarına yatırım yaptılar ve en çok bu araçlardan kazandılar. İlk altı ay itibarıyla yabancıların portföyündeki bankalarca ihraç edilmiş borçlanma senetlerinin değeri de 3,7 milyar dolar büyürken, özel sektör borçlanma senetlerinin (ÖST) değeri yerinde saydı.
Yabancıların efektif ve mevduatları ise ilk çeyrekte 532 milyon, ikinci çeyrekte 3,5 milyar, altı aylık dönem itibarıyla 4,1 milyar dolar azaldı. Kısa vadeli kredilerin bakiyesi ilk çeyrekte 563 milyon dolar azalırken ikinci çeyrekte 2,6 milyar dolar ve böylece ilk altı ay itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolar büyüdü. Özel sektörün kısa vadeli ticari kredilerinin bakiyesinde ise yılın ilk yarısında 1,2 milyar dolar azalma yaşandı.
321 milyar doları görmüştü
Merkez Bankası’nın 1996-2024 dönemini kapsayan veri setinden yapılan hesaplamaya göre Türkiye’deki sıcak para stokunun piyasa değeri son dört yıldır artmakla birlikte, 321 milyar dolarla yıl sonları itibarıyla en yüksek düzeye ulaştığı 2014’teki hacmin hala altında bulunuyor. Sıcak para stokunun 1996 yılında 33,8 milyar dolar olan değeri, 2003’te 50 milyar doları, 2005’te 100 milyar doları, 2011’de 200 milyar doları, 2013’te 300 milyar doları aşmış, 2014’te 321 milyar dolarla zirveyi görmüştü.
İzleyen dönemde çıkışlara bağlı olarak gerileyerek 2019 sonunda 222,9 milyar dolara inen stok, küresel pandemi yılı 2020’de 214,6 milyar dolara kadar indikten sonra yeniden büyüme sürecine girdi. 2021’de 215,8 milyar, 2022’de 237,7 milyar, 2023 sonunda 263,8 milyar dolar olan stok, bu yılın haziran sonu itibarıyla 284 milyar doları aşarak 2014’ten bu yana en yüksek düzeye geldi.