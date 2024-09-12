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  4. 3 bin fabrika üretimi yüzde 140 artırabiliyorsa…

3 bin fabrika üretimi yüzde 140 artırabiliyorsa…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

Model fabrika sayısını 10’a çıkardık­larını söyledi…

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Ekledi:

“Bugüne kadar model fabrikalarımız­da 508 dönüşüm programı düzenledik…

3 bine yakın firmamıza eğitim ver­dik…

Bu sayede sanayicilerimizin verimli­liklerinde yüzde 76 ve üretimlerinde ise yüzde 140 artış elde ettik…”

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3 bin fabrikamızın, üretimini yüzde 140 artırması sevindirici…

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Düşündürücü/üzücü olan ne?

Bu sonucun, bildiğimiz 5 eksiğimi­zi anlatması:

Üretimdeki deformasyonu…

Eğitimimizin durumunu…

Verimsizliğimizin boyutunu…

Fabrika kuran girişimcilerimizin bir­çoğunun, ArGe-fizibilite yapmadan “körlemesine” yatırım yaptığını…

Bu yolla, kaynak israfı bir yana, işi­ni iyi yapana da haksız rekabet ile zarar verdiğini…

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“Bütün okullar model fabrika olmalı o zaman” derken:

Model fabrika sayısının 1 yıl içinde 15’e çıkacağını öğrendik…

VELHASIL

Ankara Sanayi Odası Başkanı Se-yit Ardıç dikkat çekmişti: , “Sanayi temsilcileri ile yapılan anket sonucu...

Firmaların sadece yüzde 22’si-nin akıllı üretim sistemleri ko-nusunda bilgili olduğunu gösteri-yor…”

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Yani: Fabrikalarımızın yüzde 78’i günümüzün, rekabetçi üretim sistemlerini kullanmıyor…

Daha vahimi: Kullanan da 3-5 saatlik eğitim ile üretimini 2’ye 3’e katlıyor…

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