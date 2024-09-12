3 bin fabrika üretimi yüzde 140 artırabiliyorsa…
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:
Model fabrika sayısını 10’a çıkardıklarını söyledi…
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Ekledi:
“Bugüne kadar model fabrikalarımızda 508 dönüşüm programı düzenledik…
3 bine yakın firmamıza eğitim verdik…
Bu sayede sanayicilerimizin verimliliklerinde yüzde 76 ve üretimlerinde ise yüzde 140 artış elde ettik…”
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3 bin fabrikamızın, üretimini yüzde 140 artırması sevindirici…
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Düşündürücü/üzücü olan ne?
Bu sonucun, bildiğimiz 5 eksiğimizi anlatması:
Üretimdeki deformasyonu…
Eğitimimizin durumunu…
Verimsizliğimizin boyutunu…
Fabrika kuran girişimcilerimizin birçoğunun, ArGe-fizibilite yapmadan “körlemesine” yatırım yaptığını…
Bu yolla, kaynak israfı bir yana, işini iyi yapana da haksız rekabet ile zarar verdiğini…
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“Bütün okullar model fabrika olmalı o zaman” derken:
Model fabrika sayısının 1 yıl içinde 15’e çıkacağını öğrendik…
VELHASIL
Ankara Sanayi Odası Başkanı Se-yit Ardıç dikkat çekmişti: , “Sanayi temsilcileri ile yapılan anket sonucu...
Firmaların sadece yüzde 22’si-nin akıllı üretim sistemleri ko-nusunda bilgili olduğunu gösteri-yor…”
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Yani: Fabrikalarımızın yüzde 78’i günümüzün, rekabetçi üretim sistemlerini kullanmıyor…
Daha vahimi: Kullanan da 3-5 saatlik eğitim ile üretimini 2’ye 3’e katlıyor…