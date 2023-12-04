3 milyon genç evdeyse…

Taç Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir… Sosyal medyadaki fırsatları görüp, yurtdışına 2-3 kek kalıbı satışı ile başlamış ve 2-3 yılda 3 milyon euroluk ihracata çıkmış genç bir girişimci…

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Çok da umutlu…

Kendi ülkelerinde desteklenen üreticilerle rekabet edebilmek için ithalatçı, toptancı, perakendeciyi aradan çıkarmam gerekiyordu…

Talebi tersten, yani direkt tüketiciden yaratmaya odaklandım… Sosyal medyada ün yapmış kişilere ürünlerimi gönderdim…

Onlar ürünleri beğenip paylaşınca; tüketici ve dolayısıyla perakendecilerin talebi oluştu… Şu anda dünyanın her tarafına ürün gönderiyorum…”

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Navlun başta olmak üzere diğer maliyetleri düşürmek için ise bu alanda çok daha fazla girişimci çıkarmamız gerekiyor…

Burada kamunun önderliğine de ihtiyaç duyuluyor…

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Bu sırada… İşgücü vasfı taşıyan 3 milyon gencimiz… Ne çalışıyor, ne eğitim alıyor, ne de iş arıyor…

Umudunu kaybetmiş, evde oturuyor…

Daha doğrusu “evde oturuyor” diye biliniyor! Yeme, içme, giyinme, barınma, seyahat gibi giderleri ailesi/çevresi/devlet ve/veya birileri tarafından karşılanıyor…

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İşgücü vasfı da taşıyan 19-24 yaş arası 7 milyon genç ise üniversitede okuyor…

5 bin üniversite öğrencisinin katıldığı ankete göre, yüzde 82’si sadece okula gidiyor…

Herhangi bir iş kolunda, kısa zamanlı da olsa çalışmıyor…

Hayat/çalışma/mesleğinde pratik deneyimi kazanmadan, en verimli çağını harcıyor…

(Çalışarak okuyan yüzde 18’in yüzde 93’ü de restoran, kafe, güvenlik, mağaza gibi teknik olmayan alanları tercih ediyor)

VELHASIL

Başarı hikâyesi yazanları dinlemek, destekleyerek büyütmek, sorunlarını çözüp daha görkemli hikâyeler yazarak ‘sermaye biriktirmek/büyütmek’ dururken; Sermayeyi dışarda arayıp, borç büyütmeyi tercih ediyoruz…

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Milyonlarca genci (beşeri sermayeyi) tekrardan kazanma ve umutlarını artırma şansımız/zorunluluğumuz varken; Umutluları, umut için model/örnek olacakları, sürdürülebilir kalkınma sağlayacakları da ‘devlet destekli yabancı rakipleri’ne karşı yalnız bırakıyoruz…