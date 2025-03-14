3 stratejik yatırım yaptı, 7 kat büyüdü
Çimsa, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tamamladığı Mannok satın alımıyla bu yolculukta tarihi bir adım attı. İspanya, ABD ve İrlanda’da yapılan küresel yatırımlarla şirketin piyasa değeri 1.4 milyar dolara çıktı. Çimsa, ABD ve Avrupa’da güçlenmeye devam edecek.
Çimsa, sadece çimento ihracatçısı olmaktan çıkarak dünyanın farklı coğrafyalarında üretim ağı olan küresel ölçekte rekabet eden güçlü bir yapı malzemeleri şirketine dönüştü. 2021 yılında İspanyol Bunol’u satın alan ve ABD’de beyaz çimento tesisine ek olarak gri çimento öğütme tesisi yatırımı yapan Çimsa, 2024 yılında da İrlanda ve Birleşik Krallık pazarının güçlü oyuncularından Mannok’u 330 milyon Euro değerle bünyesine katarak holdingin bugüne kadarki en büyük yurt dışı satın alımını gerçekleştirdi.
Toplam 600 milyon dolar olarak hesaplanan bu üç yatırımın da etkisiyle şirketin 5 yılda piyasa değeri dolar bazında 7 kat artarak 1,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Çimsa, bugün beyaz çimentoda dünyanın en büyük iki, kalsiyum alüminat çimentoda (CAC) dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri haline geldi.
ABD'deki yatırımımızı bu yıl devreye alacağız
Mannok tesislerinin bulunduğu İrlanda’da bir grup gazeteci ile görüşen Çimsa CEO’su Umut Zenar, son yıllardaki dönüşümde, yurt dışı yatırımların çok önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Zenar, dönüşümde etkili olan 3 stratejik yatırımla ilgili bilgi verdi: “2021 yılında İspanya Buñol satın almasını tamamlayarak beyaz çimentoda dünyanın sayılı üreticileri arasına girdik.
Avrupa’daki bu büyüme adımımızı Amerika coğrafyasına taşımak adına, ABD’de var olan beyaz çimento tesisimize ek olarak, gri çimento öğütme tesisinin inşaatına devam ediyoruz. Bu tesisimizi bu yıl içerisinde devreye alacağız. Son olarak, Mannok’u bünyemize katarak hem ürün hem de coğrafi çeşitlilik anlamında çok önemli bir adım attık.
Mannok ile gaz beton ve prekast gibi çimento bazlı ürünlerin yanı sıra yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj ürünlerini de portföyümüze kattık. Bu üç yatırımın toplam büyüklüğü yaklaşık 600 milyon dolar. Bugün İspanya’da beyaz çimento sektörünün lideriyiz. Beyaz çimentoda dünya ikincisi, CAC’da ise dünyada üçüncü sıradayız. Bunlar yalnızca Çimsa için değil, Türkiye’nin yapı malzemeleri sektörü açısından da büyük başarı.
Ama küreselleşmeyi yalnızca üretim tesisleri açmakla sınırlı görmüyoruz. 2023 yılında, Avrupa’nın sanayi ve inovasyon üssü Münih’te, Münih Teknik Üniversitesi bünyesinde Sabancı Teknoloji Merkezi’ni açtık. Burada, özel ürünler geliştirirken, müşteri ilişkilerimizi de derinleştiriyoruz. Aynı zamanda Mersin’de ürettiğimiz CAC gibi katma değerli ürünlerimizi, hem Mannok hem de Münih üzerinden yeni pazarlara ulaştırıyoruz” dedi.
Döviz bazlı satışların oranı yüzde 70’i geçecek
Mannok satın almasının İspanya ve ABD’den sonra, İrlanda ve Birleşik Krallık pazarlarında da Çimsa’ya yeni kapılar açacağını ifade eden Umut Zenar, bu yatırımın şirketin müşteri tabanını ve pazar çeşitliliğinı artıracağını söyledi. “Üstelik burada yalnızca çimentodan bahsetmiyoruz. Mannok, İrlanda ve Birleşik Krallık’ta yapı malzemeleri alanında en geniş ürün yelpazelerinden birine sahip şirketlerden biri” diyen Zenar, “Çimento ve çimento bazlı ürünlerin (gaz beton, prekast, gibi) yanı sıra, yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimiyle de öne çıkıyor.
Mannok’un eklenmesiyle birlikte, Çimsa’nın döviz bazlı satışlarının oranı yüzde 70’in üzerine çıkararak uluslararası gelirlerimizin payını daha da artırmış olacağız. Bu satın almamızın ürün ve coğrafi çeşitliliğimize olan katkısını özellikle 2025 yılında çok daha iyi göreceğiz. Dünyanın üç kıtasına yayılan Çimsa tesislerinin arasındaki sinerjiyle, önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir Çimsa göreceğiz” diye konuştu. Zenar, Mannok bünyesinde bulunan paketleme tesisiyle birlikte, yeni bir iş koluna da adım attıklarının altını çizdi.
Enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 finansal sonuçlarını da geçtiğimiz günlerde açıkladıklarının altını çizen Umut Zenar, “Tabii bu sonuçlarda, Mannok’un etkisi son derece sınırlı. Biz satın alma işlemini Ekim 2024’te tamamladığımız için, sadece son çeyrek performansını karlılığımıza yansıtabildik. 2025 yılında, operasyonel karlılıkta ve net karda Mannok’un tam etkisini göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Küresel şirketiz ama Türkiye bizim evimiz
Türkiye’de de önemli yatırım kararları aldıklarının altını çizen Umut Zenar, “2024 yılında Mersin’de tamamladığımız yaklaşık 45 milyon dolar CAC yatırımımızla, bu alanda dünyanın en büyük üçüncü üreticisi olduk. Burada daha da büyümek istiyoruz. Yaklaşık 32 milyon dolar bütçe ayrılan ilave bir yatırımla, bu alandaki kapasitemizi daha da artıracağız. Bu yatırımı da 2026’nın ilk yarısında tamamlamak istiyoruz. Bununla birlikte Mersin’i, CAC’ın dünya başkentlerinden biri yapacağız. Diğer yandan, Eskişehir tesisimizdeki atık ısı ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızda da artık sona geldik. Onları da önümüzdeki dönemde devreye alacağız. Biz küresel bir şirketiz ama Türkiye bizim evimiz. Burada güçlü olmadan, küresel şirket pozisyonumuzu güçlendirmemiz mümkün değil” dedi.
600 futbol sahası büyüklüğünde tesis
2024 yılında Çimsa bünyesine katılan Mannok tesisleri, İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık sınırında malzeme teknolojileri odaklı bir sanayi bölgesinde yer alıyor. 4 bin dönüm büyüklüğünde olan tesisler, yaklaşık 600 futbol sahası büyüklüğünde. Tesislerin bir kısmı Kuzey İrlanda’da ve diğer bölümü ise İrlanda Cumhuriyetinde bulunuyor. 800 kişiye istihdam sağlanırken, çalışanların Kuzey İrlanda tarafında olanları sterlin, İrlanda Cumhuriyeti tarafında olanlar ise euro cinsinden maaş alıyorlar.
“Amerika ve Avrupa’da satın almalar yapabiliriz”
Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, bugün Malzeme Teknolojileri Grubu’nun, Sabancı Holding net aktif değeri içerisinde yaklaşık yüzde 14’lük bir paya sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Orhun, “2029 yılı itibarıyla bunu yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Hem bu paya erişebilmek hem de malzeme tarafındaki küresel varlığımızı pekiştirebilmek için, portföyümüzü dönüştürebilecek, stratejimizle uyumlu satın almalar yapmaya devam edeceğiz. Bu satın almalar da büyük montanlı olacaktır. Bunun için de öncelikli olarak Amerika ve Avrupa coğrafyasına bakıyoruz” ifadelerini kullandı.
Üçlü pazarın açılması yeni dönemin başlangıcı olacak
Türkiye’nin bölgesindeki gelişmelerin, çimento sektörünün geleceği açısından da belirleyici olacağının altını çizen Umut Zenar, “Özellikle Suriye’de önemli bir potansiyel var. Bu yılın başı itibarıyla, olumlu etkiyi biz kendi operasyonlarımızda da hissediyoruz. İşin tahsilat tarafında da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Diğer yandan Rusya- Ukrayna tarafındaki gelişmeler yine önemli. Biz buraya ‘üçlü pazar’ olarak bakıyoruz. Rusya- Ukrayna-Beyaz Rusya olarak. Eskiden hem bizim hem sektörün önemli bir pazarıydı bu bölge ve şimdi yavaş yavaş geri geldiğini görüyoruz. Bu üçlü pazarla birlikte, Orta Doğu pazarının da tam anlamıyla geri gelmesi, Türk çimento sektörü için bambaşka bir dönemin başlangıcı olur” dedi.