3I/Atlas
Güneş Sistemimize dışından giren üçüncü cisim 3I/Atlas kuyruklu yıldızı çok erken tespit edildiği için bilim dünyası çok heyecanlı. İlk gelen 1I/Oumuamua sistemimizden çıkmaya yakın keşfedildiğinden bu seferki çok önemli. İkincisini 2019 yılında Kırımlı astronom görünce adı 2I/Borisov oldu.
Teknoloji geliştikçe daha gözlemlenebilir oldular, “daha önce gelen oldu ama biz fark edemedik” deniyor bilim dünyasında. İşi ilginç kılan Hawaii dilinde “ilk haberci veya uzaktan gelen ilk ziyaretçi” anlamındaki cisim. Avi Loeb bunun bir uzaylı gemisi olabileceğini söylediği ve yazdığında iş garipleşti.
Garip olan Oumuamua’nın itkisinin daha önceki bilinenlerden farklı olması yani olmamasıydı. Kuyruklu yıldızlar, asteoritler gibi arkasında bir iz bırakmadığından, Loeb güneş enerjisi ile çalışan bir uzay yelkenlisi gibi içeriden veya farklı enerjileri kullanabilen bir uzay gemisi olduğu iddiasını ortaya attı. Evet, yani uzaylılar dedi.
Profesör Abraham Avi Loeb Teori ve Hesaplama Enstitüsü’nün (2007-günümüz) direktörü ve Galileo Projesi’nin (2021-günümüz) başkanı, Beyaz Saray’daki Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi’nin (PCAST) eski üyesi ve Harvard Üniversitesi’nin en uzun süre Astronomi Bölüm Başkanlığı yapmış bir astrofizikçi. Oumuamua bir uzaylı gemisi diyen de kendisi.
3I/Atlas bizim Güneş Sistemimizden 3 milyar yıl daha genç olabilir deniyor. Bize ve Güneş’e yaklaştıkça daha fazla bilgimiz olacak. Dünyanın etrafında böyle gezen çok fazla gökcismi var. Hatta bestesi Teoman Alpay, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu olan şarkısı bile var: “Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar”. Ancak geç fark ettiğimiz Oumuamua diğer ikiliden farklı hala. O yüzden de hala bir muamma.
Astroekonomi bilimdir
“Astroekonomi, uzay kaynaklarının (madenler, enerji, veri), uzay altyapısının (uydular, istasyonlar), ve bu faaliyetlerin dünyadaki ekonomik sistemle etkileşimini inceleyen yeni bir ekonomi dalıdır. Hem uzay sanayiinin finansmanı, hem de uzaydan elde edilen verinin ekonomik değeri gibi konuları kapsar.” ChatGPT astroekonomiyi böyle tanımlıyor. Yani, uzay ekonomisi veya ticari uzay diye bilinen konu.
Finansal astroloji ile karıştırılsa da astrofizik, astrobiyoloji neyse astroekonomi de o. Astroloji ve astronomi de karıştırılır. Aralarındaki temel fark, biri bilimdir diğeri değil. Türkiye’de astroekonomiyi ilk dile getiren kişi olarak “Astroekonomist” markasını bu yüzden tescilledim. Eistein “İzafiyet Teorisi” bugün endekslerde taranmadığı için A Level (?!) kimilerince sayılmasa da “Prusya Bilimler Akademisi Proceedings” dergisinde yayınlandığında insanlık henüz uzaya yani Karman Hattının üzerine çıkmamıştı.
SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic en bilinen ticari uzay şirketleri. Ama artık binlerce var. Yörünge sistemleri, roketler, uzay çöpü toplayanlar, uzayda maden arayanlar, blok zinciri ile çözüm sunanlar ve niceleri. Trump’ın yemin töreninde Silikon Vadisi Çarları, Magnificient Seven gökyüzündeki gezegenler gibi hizalanmışlardı. Jeff Bezos Venedik’teki düğünü öncesinde eşini Katy Perry ile Karman Hattı sınırına göndermiş ve güzel bir küresel reklam yapmışlardı.
Genius Act
NASA’nın bütçesi Lehman Biraderler Krizi sonrası kesik yiyince Space X, Uluslararası Uzay İstasyonuna roket gönderebilen üç şirketten biri oldu. Uzay Yarışında geri kalmamak için ticari uzayın yolu bir başkanlık kararı ile açıldı. Sonra ABD Uzay Kuvvetleri kuruldu. Bu arada Birleşmiş Milletlere göre uzay ve ay dâhil gökcisimleri hala kâğıt üzerinde Antarktika gibi tüm insanlığa ait. Fakat Musk 2030 sonrasında Mars kolonisini kuracağında hala iddialı.
Artık tek yön gidiş gönüllülere bakıyor. Musk Trump danışmanlığı döneminde DOGE’yi kurmuştu. Bütçede kesintiler ve kamuda verimlilik üzerine. Trump ise daha önceki “Siyah Giyen Adamlar” yazımızdan hatırlanacaktır, ilk başkanlık döneminin son imzası ile karadelik gibi nereye gittiği belli olmayan bütçesi için, Pentagon’un uzaylı (UFO/UAP) faaliyetlerini Kongre’de açıklamaya kadar giden yolu açmıştı.
Geçen hafta Kongre’den geçen kripto para yasası ile ABD’yi neoklasiklerin balon dediği kripto paraların merkezi yapacak yolu da Musk-Trump açmış oldular. O esnada bizim tarafta A Level bir X post sayesinde kapitalizm ve sosyalizm tartışılıyordu.