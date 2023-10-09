4 araçtan sadece birinin kaskosu var

Otomobil fiyatları uçtukça uçuyor. Vergiler, vergi üstü KDV alanlar, dövizi uçuran yöneticiler fiyatların uçmasına sebep olanlar, bir sarı siteye, bir satıcılara bir, fırsatçılara kızıyor, yeni kanunlar yaratıyor.

Kullanılmayan otomobilden geleceğe yönelik vergi alıyorlar. Ama kimse de demiyor bu 85 milyon insanın otomobil ihtiyacı nasıl karşılanacak? Dünyanın en fahiş vergisiyle 2-4 otomobil parasına bir otomobil alan otomobile ihtiyacı olanlar güç bela aldıkları otomobile bir de yüksek kasko bedelleri yüzünden kasko bile yapamıyor.

Geçen hafta podcast kanalıma konuk olan Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz’ün söylediklerİ çok acı. Otomobiller eski ama bir milyondan başlıyor 0’lar. Trafikte arkasında sürdüğünüz o otomobil 5 milyon 10 milyon TL. Kasko oranlarımız yüzde 25 civarlarında o da büyük şehirlerde. Yani her otomobil potansiyel milyonluk kazada yıllarca bir kazanın hasarını ödemekle yükümlü kalabilir.

Trafik sigortasına güvenmek hata ve oldukça yetersiz. Her dört araçtan sadece birinin kaskosu var. Yani kalan 3’ü büyük risk. Halkımız hala trafik sigortasıyla kaskoyu karıştırıyor. Başkasına olan hasarları karşılayan trafik sigortası yerine kendi aracındaki hasarları karşılayacak kasko arasındaki farkı siz siz olun kaza olmadan öğrenin. İstanbul’daki kasko oranı yüzde 3,1 deprem bölgesi Kahramanmaraş’taki oran ise 17 seviyelerindeymiş. Yani deprem riskinde de kasko önemli. Aman dikkat.