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'450 TL’ye kıyma' pahalı mı?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

TÜİK’e göre büyükbaş hayvan sayımız: 2017’de 16.1 milyon… 2020’de 18.2 milyon… Ve 2024’ün Haziran ayında (son 5 yılda yapılan ciddi ithalata rağmen) (dün açıklandı) 16.6 milyon…

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TÜİK’e göre küçükbaş hayvan sayımız: 2017’de 44 milyon… 2020’de 57 milyon… Ve 2024’ün Haziran ayında 53.9 milyon…

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Çeşitli nedenlerle arz düşüyor… 

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Diğer gerçek: Avrupa’da da arz düşüyor… Küçük işletmeler üretimi bırakıyor…

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Eurostat verileri, AB ülkelerinde 2023 yılında toplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının 73.8 milyona gerilediğini gösteriyor… Bu sayı 2022 yılında 75 milyondu… 2021 yılında ise 76 milyondu… Dahası… 2013 yılında 85 milyona dayanmıştı… (69 milyon nüfuslu Fransa 16 milyon, 84 milyon Almanya 10 milyon, İngiltere 6 milyon büyükbaşla ilk üçte…)

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Buna rağmen… AB ülkelerinde et fiyatları hızla geriliyor; ve 3 yıl önceki rakamlara yaklaşıyor...

VELHASIL

Hayvancılıkta da, diğer birçok kalemde olduğu gibi, sorun arzda değil…

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Sorun yem, navlun, depolama, kira, aracı, enerji gibi maliyetlerde… Sorun ithalat gibi tedbirlerde… Sorun kayıtdışını önleyememekte… Sorun üreticiyi haksız rekabetle başbaşa bırakmakta… Sorun et ve süt ürüncülüğünü geliştirecek, verimliliği artıracak beşeri sermayeyi geliştirememekte… Ve… En önemli sorun, kıt olan üretici sayımızın, bu sorunlar nedeniyle düşüyor/düşecek olması… 

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