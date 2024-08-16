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  4. 5 kat yapılabilecekken, 9 kata çıkılırsa…

5 kat yapılabilecekken, 9 kata çıkılırsa…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Adıyaman’dan ar­kadaşlar anlattı: “Adıyaman’da inşaata başladık… O bölgede­ki diğer inşaatlar gibi 5’er kat izni aldık…

Temelde, zemin yapısını zayıf kabul ederek, 150 cm çapın­da fore kazık uygula­ması yaptık…”

***

Sonrası, Türkiye fotoğrafı:

“Ancak…

Bizim sitenin yanındaki in­şaat için 9 kat izin verilmiş…

Yanımızda yükseliyor…

O da fore kazık yapmış ama çapı 80 cm…

Allah korusun bir deprem­de, bizimki sağlam kalsa da, yanımızdakinin üstümüze yı­kılacağı kesin…”

***

Haksız rekabet ise “zararlı yatırımın” farklı tarafı:

“Bizim 6 birim fiyata mal edip, 7 birim fiyata satabilece­ğimiz bir dairenin yanında…

2 birim fiyata mal edilmiş bir daire, 6 birim fiyata satılı­yor/satılacak…

Nasıl rekabet edelim?”

***

Girişimci/yatırımcı psiko­lojisini de hatırlattı:

“Böyle bir yapıda girişimci/ üretici nasıl kar/tasarruf ede­bilir?

Nasıl gelişebilir?

Ve öz kaynakları ile devle­te yük olmadan yatırım yapıp, vergisini ödeyebilir?”

 VELHASIL

Dünkü yazımda:

“Şirketlerin çoğunluğu kredi/teşvik/kayıtdışı ile yüzebilirken;

Ülkeyi ayakta tutan ger­çek üreticiler “haksız reka­bet nedeniyle” kan/kabili­yet kaybediyor” demiştim…

Ve…

“Kredi ile yüzdürülenler, günü kurtaran fiyat politi­kaları ile:

Teknolojiye/verimlili­ğe/geliştirmeye odaklı ras­yonel üreticiye (mükellefe) zarar veriyor…”

“Kredi ile yüzdürülenler, kaynak israfı nedeni ile:

Rasyonel üreticiye de, ül­keye de ek maliyet anlamı­na geliyor…” diye de örnek­lendirmiştim…

***

Adıyaman’da yaşanan bu olay, binlerce örnekten biri­ni oluşturuyor…

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