5 liralık alışveriş için 600 bin lira vergi cezası kesilebilir
Değerli okurlar yapılan alışverişler karşılığı fiş, fatura vb belgeleri almayana ve vermeyene yönelik olarak uygulanacak ağır cezalar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Söz konusu cezalarla ilgili kanuni düzenleme 7524 Sayılı kanunla 02.08.2024 tarihinde yürürlüğe girdi.
Uygulamanın usul ve esasları ise 9 Eylül günü Gelir İdaresi tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında belirtilmiş olup alışverişlerde fiş veya fatura vb belgeler ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi halinde alıcı ve satıcıya ayrı ayrı Özel Usulsüzlük Cezası kesilecek. Söz konusu belgeleri düzenlememeye devam eden satıcılara ise artırımlı ceza uygulanacak.
Nihai tüketiciler beş bin lira cezayla karşılaşabilirler
Gerek kanuni düzenleme gerekse tebliğ taslağına göre, mükellef olmayan nihai tüketicilerin, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde Vergi Usul Kanunun 353. maddesine göre, bunlara her bir belge için 5.000 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesileceği düzenleniyor. Nihai tüketiciler tarafından idarenin bilgisine girmeden önce belgenin düzenlenmediğinin belgenin düzenlenmesi gereken tarihi takip eden beş iş günü içerisinde idareye bildirilmesi durumunda nihai tüketicilere özel usulsüzlük cezası kesilmez.
Cezalar 6 kata kadar artırılabilecek
Düzenlenmesi gereken belgelerin düzenlenmemesi halinde bunları düzenlemek zorunda olanlara her bir belge için 10 bin liradan az olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.
Ayrıca bu belgelerin bir takvim yılı içerisinde birden fazla düzenlenmediğinin tespiti durumunda, özel usulsüzlük cezaları 2/8/2024 tarihinden itibaren artan tutarda uygulanacaktır. Özel usulsüzlük cezasının belirlenmesinde tespit sayısı her bir belge bazında ve takvim yılı esas alınarak takip edilecektir. Buna göre maddede belirtilen belgeleri düzenlemeyen mükelleflere ilk tespitte 10 bin lira, ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira ve altıncı tespitten sonra ise 100 bin lira ceza uygulanabilecek.
Öte yandan; belgelerin düzenlenmediğinin işlemin muhatapları tarafından, idarenin bilgisine girmeden önce belgenin düzenlenmesi gereken süreyi takip eden beş iş günü içerisinde idareye bildirilmesi durumunda, belgeleri düzenlemek zorunda olanlar adına özel usulsüzlük cezası üç kat, bu belgeler yerine başka belgelerin düzenlenmesi halinde, belgeleri düzenlemek zorunda olanlar adına özel usulsüzlük cezası iki kat, bu belgelerin yerine başka belgelerin düzenlendiğinin işlemin muhatapları tarafından beş iş günü içerisinde idareye bildirildiği durumlarda, söz konusu belgeleri düzenleyenlere söz konusu cezalar altı kat olarak uygulanır.
Örneğin; yapılan denetimde Market sahibi tarafından düzenlenmesi gereken 5-TL tutarında bir adet faturanın yerine vergi usul kanunda yer almayan bir belgenin düzenlendiği tespit edilmiştir. Alıcı tarafından kendisine belge düzenlenmediğinin süresinde idareye bildirildiği ve söz konusu tespitin altıncı tespit olduğunu varsayalım. Mükellef adına altıncı tespit dolayısıyla kesilmesi gereken ceza tutarı olan 100 bin liranın 6 katı olan 600 bin lira ceza kesilecektir.