5 milyon tecrübeliyi üretimden uzaklaştırmak…

Vaatlerde, “Emeklinin tecrübesi/ tekniği/gücünü ekonomiye kazandıracağız; onları ayağı kaldırıp sağlık/enerji aşılayacağız” demek yerine, “5 bin TL yardım yapacağız…” demek…

Arke Jönsson…

71 yaşında…

İsveç’te bir restoranda komiydi; tanışmıştık…

“Ne zaman emekli olacaksınız?” diye sormuş, “Emekliyim ama mesleğimi çok seviyorum, 2-3 sene daha çalışacağım.” yanıtını almıştım…

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Hollanda’da serada tanıştığım 68 yaşındaki çift de:

“Tecrübemizden faydalanıyorlar… Gençlerle bir arada olmanın verdiği enerji ve sağlığın yanısıra, emekliyken çalışmanın maddi avantajlarından da yararlanıyoruz…” demişlerdi…

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Bizde… Çalışarak emeklilik hakkı kazananların sayısı 11.5 milyonu geçti… Dul, yetim ve malul aylığı alanlar ise 4.5 milyon kişi… Toplam 16 milyon emekli…

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Emekli olduğu halde kayıtlı çalışan kişi sayısı ise 1 milyon 850 bine çıktı… Bu sayı 2020'de 747 bin kişiydi…

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Oysa… 9 milyon emekli 65 yaş altında…. 58 yaş altı çoğunlukta…

Yani 9 milyon emeklinin çoğunluğu çalışabilir durumda… Yarısı ekonomide oyuna katılsa?

VELHASIL

Teknik /tecrübeli /çalışabilir milyonlarca emekli:

(1) belediye/siyasetçi yardımı peşinde koşmakta/koşturulmakta…

(2) “emekliyken çalışma” sistemindeki dezavantajlar nedeniyle çalışma disiplininden uzaklaştırılmakta…

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(1) İşgücü açığı artan ve fiziki güç istemeyen işkolları varken…

(2) Tarımdan sanayiye bilgiliye/ tecrübeliye; gençlerin yeteneklerini geliştirecek/yönlendirecek insanlara ihtiyaç sonsuzken…

(3) Ve SGK'nın gelirleri ile giderlerini karşılama oranı, son 20 yılda, emeklilerin reel ücretleri düşürülerek yüzde 70’lerden yüzde 98’e çıkarılmışken…

Örneğin, emeklinin ikinci prim ödemesi, işverenden alınıp kendisine verilerek, kazanmaya/kazandırmaya teşvik edilemez mi?