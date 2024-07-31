  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. 5 üreticinin mailiyle, sorunlar anlaşılıyorsa…

5 üreticinin mailiyle, sorunlar anlaşılıyorsa…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Dünkü yazımın ardından:

“Tarım bölgesi olan Ege’de dahi, zi­raat mühendisleri de dahil, “fide aşılayabi­lecek” uzman sayısı bir elin parmaklarını geçmez…”

“İthalat lobisi olduğu sürece sorun çözül­mez. ‘İthalattan kimler nemalanıyor?’ ba­kılmalı…”

“Ot sorunu çözülmeden et/çoban sorunu çözülmez. Meralarda ot yok, olanlar da biri­lerinin elinde…” gibi onlarca yapısal soruna dikkat çekip, katkıda bulunmaya çalışmış “çiftçi dostlar” mailleriyle…

***

Yıllar önce vermiştim, “titanyum diok­sit” örneğini:

Kimine göre kimyasal…

Kimine göre doğal mineral…

Kimine göre DNA’da tahribat yapan, kan­sere davetiye çıkaran, zehirden de öte bir mal!

***

Gıda maddelerinin büyük bölümünde renk verici ve koruyucu olarak kullanılı­yor…

Örneğin:

“Beyazlatmak için kullanılan deterjan­lar”, titanyum dioksit sayesinde çamaşırı beyaza boyuyor…

Örneğin:

“Beyazlatmak için kullanılan diş macun­ları”, titanyum dioksit sayesinde dişleri be­yaza boyuyor…

***

İnsanlar da:

Dişinden/çamaşırından lekeleri çıkardığını sanıyor…

Ama…

Makyajlarken, birçok sağlık sorunu­na, yani büyük maliyetlere davetiye çı­karıyor…

VELHASIL

 İthalat da, “titanyum dioksit” gi­bi…

Üretimini yapabildiğimiz/yapabi­leceğimiz mal ve hizmet piyasasının sorunlarını gizliyor, makyajlıyor, sağ­lıklı gösteriyor…

***

Günü kurtarıyor…

Ama:

Yerli üreticiyi de üretimden uzak­laştırdı/uzaklaştırıyor…

Ardından:

Daha fazla ithalat, daha zengin itha­latçı, daha fazla döviz ihtiyacı/borç/ enflasyon getirdi/getiriyor…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Hukuk okuttuk” ama tarım desteklerinden faydalanacak… 30 Temmuz 2024
61 yaşındaki olimpiyat oyuncusu… 29 Temmuz 2024
Kıt olan, ‘kaynaklarımız’ değil... 26 Temmuz 2024
Vergisini zamanında ödeyene “ödül” 25 Temmuz 2024
“Çocukları eğitemiyoruz”dan, “Eğitecek çocuk bulamıyoruz”a…   24 Temmuz 2024
“Rakibim SGK/vergi/belediye kapsamında değil!” 23 Temmuz 2024
15 yıl destek alıp, işini/sektörünü geliştiremeyen var mıdır? 22 Temmuz 2024
Vergi gelirleri için fizik/matematik ihtiyaçken… 19 Temmuz 2024
Survivor’a 300 bin kişi başvuruyorsa… 18 Temmuz 2024
Kayıtdışını/adaletsizliği önler mi, körükler mi? 17 Temmuz 2024