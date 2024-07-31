5 üreticinin mailiyle, sorunlar anlaşılıyorsa…

Dünkü yazımın ardından:

“Tarım bölgesi olan Ege’de dahi, zi­raat mühendisleri de dahil, “fide aşılayabi­lecek” uzman sayısı bir elin parmaklarını geçmez…”

“İthalat lobisi olduğu sürece sorun çözül­mez. ‘İthalattan kimler nemalanıyor?’ ba­kılmalı…”

“Ot sorunu çözülmeden et/çoban sorunu çözülmez. Meralarda ot yok, olanlar da biri­lerinin elinde…” gibi onlarca yapısal soruna dikkat çekip, katkıda bulunmaya çalışmış “çiftçi dostlar” mailleriyle…

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Yıllar önce vermiştim, “titanyum diok­sit” örneğini:

Kimine göre kimyasal…

Kimine göre doğal mineral…

Kimine göre DNA’da tahribat yapan, kan­sere davetiye çıkaran, zehirden de öte bir mal!

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Gıda maddelerinin büyük bölümünde renk verici ve koruyucu olarak kullanılı­yor…

Örneğin:

“Beyazlatmak için kullanılan deterjan­lar”, titanyum dioksit sayesinde çamaşırı beyaza boyuyor…

Örneğin:

“Beyazlatmak için kullanılan diş macun­ları”, titanyum dioksit sayesinde dişleri be­yaza boyuyor…

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İnsanlar da:

Dişinden/çamaşırından lekeleri çıkardığını sanıyor…

Ama…

Makyajlarken, birçok sağlık sorunu­na, yani büyük maliyetlere davetiye çı­karıyor…

VELHASIL

İthalat da, “titanyum dioksit” gi­bi…

Üretimini yapabildiğimiz/yapabi­leceğimiz mal ve hizmet piyasasının sorunlarını gizliyor, makyajlıyor, sağ­lıklı gösteriyor…

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Günü kurtarıyor…

Ama:

Yerli üreticiyi de üretimden uzak­laştırdı/uzaklaştırıyor…

Ardından:

Daha fazla ithalat, daha zengin itha­latçı, daha fazla döviz ihtiyacı/borç/ enflasyon getirdi/getiriyor…