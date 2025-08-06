5 yılda üçüncü fabrikayı açacak global pazarlarda büyüyecek
Korkmaz, önümüzdeki 5 yıl içinde üçüncü fabrikasını devreye alarak üretim kapasitesini artırmayı ve global pazarda marka gücünü büyütmeyi hedefliyor. Genel Müdür Kerim Korkmaz, hem iç pazarda hem de ihracatta sürdürülebilir büyüme odaklı yatırımların süreceğini belirtti.
Ev ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren Korkmaz, 5 yıl içerisinde üçüncü fabrikasını devreye alacak. Mağaza sayısını artırmayı planlayan şirket, yurtdışında marka olmak için de yatırımlarını hızlandıracak.
“Fabrikalarımızda yürüttüğümüz modernizasyon çalışmaları planlandığı şekilde devam ederken, önümüzdeki 5 yıl içinde, Korkmaz olarak elektrikli ev aletleri üretim kapasitemizi artırmak ve ürün çeşitliliğimizi geliştirmek amacıyla 3. fabrikamızı hayata geçirmeyi planlıyoruz” diyen Korkmaz Genel Müdürü Kerim Korkmaz, “Bu yeni tesis, sadece üretim gücümüzü büyütmekle kalmayacak, aynı zamanda teknolojik altyapısı ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla sektöre yeni bir standart getirecek.
Ar-Ge çalışmalarına özel alanlar ayrılacak bu fabrikada, hem iç pazarın hem de ihracatın ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Fabrika, aynı zamanda istihdama da önemli katkı sağlayacak; bu yatırımla birlikte Korkmaz’ın üretim gücü daha da pekişecek” diye konuştu. Korkmaz, DÜNYA’ya şirketin hedeflerini, yatırımlarını ve sektör hakkında beklentilerini anlattı. Korkmaz, şunları söyledi:
İlk yarı verimli geçti, bu ivmeyi koruyacağız
"2025 yılına güçlü ve kararlı bir başlangıç yaptık. Yılın ilk yarısında, belirlediğimiz stratejik hedefler doğrultusunda hem üretim hem de satış tarafında istikrarlı bir performans sergiledik. Özellikle dijitalleşme, yenilikçi ürün geliştirme ve ihracat odaklı yatırımlarımız sayesinde iç pazarda güçlü bir duruş sergilerken, uluslararası pazarlarda da payımızı arttırmaya yönelik önemli adımlar attık.
Elbette küresel ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve finansman maliyetleri gibi bazı zorluklar mevcut. Ancak biz bu süreci, esnek iş modellerimiz ve proaktif yaklaşımımızla yönetiyoruz. Genel olarak 2025’in ilk yarısı, bizim için dönüşüm, güçlenme ve sürdürülebilir büyüme açısından oldukça verimli geçti. Yılın ikinci yarısında da bu ivmeyi korumayı hedefliyoruz."
2026 yılında 80 mağazaya ulaşmayı hedefliyor
"2025’in ikinci yarısına girerken hedefimiz, güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamak. Bu doğrultuda hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda markamızı daha geniş kitlelerle buluşturmak adına stratejik adımlar atıyoruz. Öncelikli hedeflerimiz arasında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yeni mağaza açılışları ve mevcut mağazalarımızın modernizasyonu yer alıyor.
Mağaza içi müşteri deneyimini iyileştirmeye, ürün sunumlarını daha etkili kılmaya ve dijital satış kanallarımızla entegre çalışan bir alışveriş deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Şu an Türkiye genelinde 72 perakende mağazamızla tüketicilerimize ulaşıyoruz. Tasarımı, yerleşimi ve hizmet yaklaşımıyla müşteriye daha yakın, daha erişilebilir bir yapı hedefliyoruz. Önümüzdeki bir yıl içinde 80 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz. Bu yeni mağazalarla birlikte daha fazla noktada müşterilerimize dokunmayı ve markamızın gücünü sahada daha görünür kılmayı amaçlıyoruz.
Global pazarlama tarafında da marka bilinirliğimizi arttıracak, kültürel farkındalığı yüksek kampanyalar ve iş birlikleriyle daha fazla pazarda etkin olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, hem fiziksel satış kanallarımızı hem de dijital platformlarımızı büyütmek, markamızı global ölçekte akla ilk gelen, güvenilir mutfak markalarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz.
Yalnızca Türkiye’de değil, global pazarda da güçlü bir marka olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme yaklaşımı benimsiyoruz. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz ihracat başarısını bu yıl daha da ileriye taşıyarak, ihracat hacmimizi yüzde 10 oranında arttırmayı hedefliyoruz.
2024’te özellikle Orta Amerika pazarı odağımızda yer aldı. Guatemala başta olmak üzere, bu bölgede kurduğumuz yeni iş ortaklıkları sayesinde önemli bir sıçrama yaşadık. Aynı zamanda, Orta Doğu ve Balkanlar gibi stratejik pazarlarda da güçlü bir konum elde ettik. Bu bölgelerde kahve makinelerimiz, hem fonksiyonellik hem de estetik tasarımıyla yoğun ilgi görüyor."
Küresel baskılara karşı esnek üretim yapıyoruz
"Son dönemde küresel enflasyonun etkileri ve hammaddede yaşanan fiyat dalgalanmaları, üretici firmalar açısından önemli sınamalar yarattı. Özellikle Çin’de fabrika çıkış fiyatlarında gözlemlenen sert düşüş, küresel üretim zincirlerinde dalgalanmaya yol açtı. Haziran ayında Çin’de üretici fiyat endeksinin yıllık bazda %3,6 oranında gerilemesi, bu durumun ciddiyetini ortaya koydu. Bu durum, başta ihracat yapan sektörler olmak üzere pek çok üreticinin fiyat baskısıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu.
Korkmaz olarak biz de bu belirsizlik ortamına karşı proaktif ve esnek bir üretim stratejisi benimsedik. Hammadde tedarikinde çeşitliliği arttırarak tek bir kaynağa bağımlılığı azaltmayı, üretim planlamasında ise esneklik sağlayacak dijital sistemlerle süreçlerimizi daha çevik hale getirmeyi önceliklendirdik. Enerji verimliliği yüksek makineler ve sürdürülebilir üretim uygulamalarına yaptığımız yatırımlarla maliyet baskılarına karşı daha dirençli hale geldik.
Aynı zamanda iç pazarda fiyat-performans dengesi güçlü ürün portföyümüzü korurken, dış pazarlarda ihracat potansiyeli yüksek segmentlerde katma değeri yüksek ürünlere yöneldik. Küresel ölçekte yaşanan bu ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığımızı arttırarak, büyüme hedeflerimizden sapmadan yolumuza devam ediyoruz."
Orta gelir grubuna uygun ürünler geliştirildi
"Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, doğal olarak tüketici davranışlarında da bazı değişimlere yol açtı. Korkmaz olarak biz, bu süreci dikkatle izliyor ve tüketicinin önceliklerini anlayarak ürün stratejilerimizi esnek şekilde güncelliyoruz. Geniş ürün yelpazemiz sayesinde farklı gelir gruplarına hitap edebiliyor; hem kaliteyi hem de erişilebilirliği ön planda tutan çözümler sunabiliyoruz.
Özellikle orta gelir grubuna yönelik olarak fiyat-performans dengesini gözeten, fonksiyonelliği yüksek ve uzun ömürlü ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yaklaşım, sadece fiyat odaklı değil; aynı zamanda kullanım kolaylığı, enerji verimliliği ve dayanıklılık gibi unsurları da kapsıyor. Tüketicinin değişen ihtiyaçlarına karşı duyarlı kalmak ve sürdürülebilir değer sunmak, bizim en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor."
Sektörde yüzde 10’luk büyüme beklentisi
"Küçük elektrikli ev aletleri sektörü, kullanıcı ihtiyaçlarının değişimi, yaşam tarzlarındaki dönüşüm ve teknolojik gelişmelerle birlikte son yıllarda büyük bir ivme kazandı. 2024 yılında sektör, yüzde 10’luk bir büyüme göstererek 1 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaştı. 2025’in ilk çeyreğinde de yaklaşık yüzde 7’lik bir büyüme kaydedildi ve yıl sonu için yeniden çift haneli, yaklaşık yüzde 10’luk bir büyüme öngörülüyor.
Bu gelişmeler, sektördeki dinamik yapının ve tüketici taleplerindeki çeşitlenmenin açık bir göstergesi. Dönüşümün ana itici güçleri arasında şehirleşme, zaman yönetimi ihtiyacı, sağlıklı yaşam trendleri, dijitalleşme ve artan bireysel konfor beklentileri yer alıyor. Tüketiciler artık yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda şık, enerji tasarruflu, kompakt ve çok fonksiyonlu ürünleri tercih ediyor. Bu eğilim, özellikle kahve makineleri, airfryer’lar, robot süpürgeler ve kişisel bakım ürünleri gibi kategorilerde açıkça görülüyor."