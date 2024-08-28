60 yıldır okutulan teori…

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yu­maklı yılbaşında dikkat çekmişti:

“Daha iyi planladığımız;

Daha çok/kaliteli/verimli ürettiğimiz bir hale geçmek zorundayız.”

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Ardından:

Hayvancılıkta üretim planlaması açık­landı…

Su ürünlerinde de planlama yapıldı…

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Bitkisel üretimde “yıllardır beklenen” planlama mı?

Eylül ayında açıklanacağını öğrendik…

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Bu konular yıllardır konuşuluyor/eleş­tiriliyor…

Planlamalar da yapılıyor ama uygulan­mıyor veya yanlış uygulamanın yolu bu­lunuyor(!)…

Bakan Yumaklı’da bunun altını çiziyor:

“Hep konuşuyoruz…

Bir sene para etti diye bir ürün eki­liyor, ertesi sene o ürünün bir kısmı satılamayınca ekilmiyor ve fiyat artıyor...

Bu konu artık gündemimizden kalkacak”

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Planlama ve uygulaması ile gelen başa­rının örnekleri de ortada…

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Yıllar önce, Tarım İktisadı dersinin her sınavında sorardı hocamız:

“Örümcek Ağı Teoremi (ÖAT) nedir? Örnek vererek anlatınız…”

Tasarruf / yatırım / üretim politikalarına yönelik araştırmalarıyla 60’lı yıllarda Macar İktisatçı Nicholas Kaldor geliştirmiş ÖAT’yi…

Ve, İngiltere’nin kalkınmasına yön ver­mişti...

VELHASIL

60 yıl önce ispatlanan ve yıllar­dır öğretilen ÖAT:

“Yatırımlar, geçtiğimiz dönem oluşan fiyata göre şekillenmeme­li…” diyor…

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Kısaca:

“Üreticiysen, kendini geliştir/ planla/kolaycı olma…” diyor…

“Karar alıcıysan, üreticini/ gençlerini planla/geliştir/yön­lendir…” diyor…

“Yatırımlarda/üretimde/eği­timde planlaman olmayınca enf­lasyon da artar, cari açık da…” di­yor…

“Üreticilerin maliyetlerini dü­şürecek, güvenini artıracak, ge­neline kazandıracak “yatırımlar/ yasalar” önceliklendirilmezse, faizler de artar, döviz fiyatı/ihti­yacın da…” diyor…