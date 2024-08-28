60 yıldır okutulan teori…
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yılbaşında dikkat çekmişti:
“Daha iyi planladığımız;
Daha çok/kaliteli/verimli ürettiğimiz bir hale geçmek zorundayız.”
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Ardından:
Hayvancılıkta üretim planlaması açıklandı…
Su ürünlerinde de planlama yapıldı…
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Bitkisel üretimde “yıllardır beklenen” planlama mı?
Eylül ayında açıklanacağını öğrendik…
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Bu konular yıllardır konuşuluyor/eleştiriliyor…
Planlamalar da yapılıyor ama uygulanmıyor veya yanlış uygulamanın yolu bulunuyor(!)…
Bakan Yumaklı’da bunun altını çiziyor:
“Hep konuşuyoruz…
Bir sene para etti diye bir ürün ekiliyor, ertesi sene o ürünün bir kısmı satılamayınca ekilmiyor ve fiyat artıyor...
Bu konu artık gündemimizden kalkacak”
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Planlama ve uygulaması ile gelen başarının örnekleri de ortada…
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Yıllar önce, Tarım İktisadı dersinin her sınavında sorardı hocamız:
“Örümcek Ağı Teoremi (ÖAT) nedir? Örnek vererek anlatınız…”
Tasarruf / yatırım / üretim politikalarına yönelik araştırmalarıyla 60’lı yıllarda Macar İktisatçı Nicholas Kaldor geliştirmiş ÖAT’yi…
Ve, İngiltere’nin kalkınmasına yön vermişti...
VELHASIL
60 yıl önce ispatlanan ve yıllardır öğretilen ÖAT:
“Yatırımlar, geçtiğimiz dönem oluşan fiyata göre şekillenmemeli…” diyor…
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Kısaca:
“Üreticiysen, kendini geliştir/ planla/kolaycı olma…” diyor…
“Karar alıcıysan, üreticini/ gençlerini planla/geliştir/yönlendir…” diyor…
“Yatırımlarda/üretimde/eğitimde planlaman olmayınca enflasyon da artar, cari açık da…” diyor…
“Üreticilerin maliyetlerini düşürecek, güvenini artıracak, geneline kazandıracak “yatırımlar/ yasalar” önceliklendirilmezse, faizler de artar, döviz fiyatı/ihtiyacın da…” diyor…