61 yaşındaki olimpiyat oyuncusu…

Xia Lian Ni…

61 yaşında…

Çinli masa tenisçisi…

Lüksemburg adına yarıştı olimpiyatlar­da…

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Sibel Altınkaya…

30 yaşında…

Ni, Altınkaya’nın rakibiydi olimpiyatlar­daki ilk maçında…

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Gözümü kırpmadan izlediğim Ni, ilk 3 seti rahat kazandı…

(Rahat olmadığı zamanlarda da “oyun kazandıracak zor teknikler”i denemek­ten kaçınmadı…)

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Aynı hataları ‘bıkmadan’ tekrar eden; buna rağmen her sayı kaybedişinde ‘şaşıran’ Altınkaya’ydı…

Kaybettiği 3 setten sonra, hatalarını an­ladı (genetik özelliğimiz!); sakin ve planlı da olunca, sonraki iki seti aldı…

Son sette tekrar plansızlığa ve eski hata­larına döndü…

Ve “aradaki 30 yaşın avantajı” saye­sinde, alabileceğini düşündüğümüz oyunu, “ter” içinde, 61 yaşındaki Ni’ye bıraktı…

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Şöyle diyor Ni röportajında:

“Yıllar…

Olumsuz sonuç aldığım tüm uygulamala­rımdan/davranışlarımdan, anında vazgeç­meyi öğretti…”

VELHASIL

Tarımda uzun vadeli plan yapmı­yorduk ve bu hataymış…

Yaptığımız planlarda da gerçekle­ri değil, siyaseti baz alıyorduk ve bu “daha büyük” hataymış…

Rasyonel planları ise uygulamıyor­duk ve bu…

Hataların olumsuz sonuçlarını gö­rüyorduk, ama o hatalara tekrarlıyor­duk ve bu da…

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Hayvancılık için yapılan yeni plan­lamanın 3 yıllık olması, Tarım Bakan­lığı’ndaki “umut veren” değişimi gös­teriyor…

Ama…

1 birim TL fiyatlı yemin, nakliye fi­yatının 2 birim TL’ye çıktığı süreçte, her yere aynı teşviki vermek;

Haksız rekabetin gerçek üreticiyi bitirdiği süreçte; “verimsizi” ayırma­dan, kadına/genç girişimciye “avan­taj” sağlamak…

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Yani hatalarda ısrar etmek… (Yüz­lerce örnekten bir/ikisiyle anlatı­rım yarın)