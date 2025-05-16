7 bin 500 çocuğu eğitici oyunlarla buluşturacak
‘Oynaya Oynaya’ projesi onlardan biri. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve kişisel temizlik markası Duru’nun iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, çocukların oyun oynayarak büyümesi, gelişmesi ve öğrenmesi gerektiğine dikkat çekerek çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.
Proje, ilk aşamada AÇEV Çocuk ve Aile Merkezleri’nin yer aldığı Adıyaman, Gaziantep-Nurdağı ve Hatay-Defne’de bulunan konteyner kentlerde uygulanıyor. Projeyle, bir yıl içerisinde 7 bin 500 çocuğun eğitici kutu oyunlarıyla buluşturulması hedefleniyor. AÇEV’in geliştirdiği ‘Duygu Ormanı’, ‘Kayıp Şekiller’, ‘Renkli Meslekler’ ve ‘Okulum’ gibi kutu oyunları çocuklara yalnızca eğlence sunmuyor. Her oyun birer gelişim aracına dönüşüyor. O oyunların içinde çocuklar hem kendilerini tanıyor hem de güvenli bağlar kurmaya başlıyor. Çünkü çocuk için oyun, sadece vakit geçirmek değil; dünyayı anlama biçimi.
“Her çocuğun oynayarak gelişme hakkı vardır”
Evyap Kişisel Temizlik Kategori Genel Müdürü Bekir Arıcak, şunları söyledi: “İlk günden itibaren deprem bölgesindeydik. Yüzbinlerce kişisel temizlik ve bakım paketi dağıttık. Mobil Berber Projemizle çadır kentleri gezerek bölge halkına destek sunduk. Duru ve İhtiyaç Haritası iş birliği ile geliştirilen ve çocukları yaratıcı düşünmeye teşvik etmek amacıyla tasarlanan ‘Hayal Gemisi’ projesini hayata geçirdik.
Çocuklar demişken, biliyoruz ki, mutlu bir toplumun temeli de önce çocukların mutlu ve kendine güvenen bireyler olarak büyüyebilmeleridir. Şimdi de yine ilk olarak deprem bölgesinde çocuklarımıza nasıl bir katkı sunabiliriz diye yola çıktık. Biz de AÇEV’le birlikte diyoruz ki ‘Her çocuğun oyun oynama ve oyunlarla gelişme hakkı vardır’. Bu hak aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin de bir parçasıdır.
Tüm çocukların eşit oyun hakkını savunuyor olmaktan ve onların oyun arkadaşı olarak gelişimlerine katkıda bulunuyor olmaktan mutluyuz” dedi. Oyuncu Alina Boz, proje kapsamında Adıyaman'daki çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için çok anlamlı ve etkileyici olduğunu belirtti. Destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Boz, şunları söyledi: “Bu projede asıl amaç, çocukların gelişimlerini desteklemek. Deprem sonrası yaşanan travmalar nedeniyle çocukların yaşadıklarını sözlü olarak ifade etmeleri kolay olmuyor. Gerçekten pırıl pırıl çocuklar, yüzlerinde umut ve mutluluk vardı.”
“Paylaşınca güzel”
AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, “Kuruluşumuzdan bu yana erken yaşlardaki çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Programlarımızla, bugüne kadar bir buçuk milyondan fazla kişiye ulaştık. En büyük hayalimiz, her çocuğun hayata eşit fırsatla başlayabilmesi. Ve biliyoruz ki oyun da çocukların en temel haklarından biri” diye konuştu Oyunların, çocukların zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerini desteklediğini kaydeden Başyurt, sözlerine şöyle devam etti: “Ancak maalesef, özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük hanelerde yaşayan çocuklar, gelişimlerini destekleyici malzemelerden mahrum kalıyor. İşte bu nedenle, başta deprem bölgesindekiler olmak üzere eğitici malzemelere erişimi sınırlı olan çocukları, AÇEV uzmanları tarafından geliştirilen eğitici kutu oyunlarıyla buluşturuyoruz. Çünkü oyun, paylaşınca güzel. Daha fazla çocuğa ulaşabilmemiz, kurumların ve bireylerin destekleri sayesinde mümkün” dedi.