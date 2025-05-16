7 bin 500 çocuğu eğitici oyunlarla buluşturacak

‘Oynaya Oynaya’ proje­si onlardan biri. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve kişi­sel temizlik markası Duru’nun iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, çocukların oyun oy­nayarak büyümesi, gelişmesi ve öğrenmesi gerektiğine dik­kat çekerek çocukların zihin­sel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek ve toplumsal dayanışmayı güç­lendirmeyi amaçlıyor.

Proje, ilk aşamada AÇEV Çocuk ve Aile Merkezleri’nin yer aldığı Adıyaman, Gaziantep-Nurda­ğı ve Hatay-Defne’de bulunan konteyner kentlerde uygulanı­yor. Projeyle, bir yıl içerisinde 7 bin 500 çocuğun eğitici ku­tu oyunlarıyla buluşturulması hedefleniyor. AÇEV’in geliş­tirdiği ‘Duygu Ormanı’, ‘Kayıp Şekiller’, ‘Renkli Meslekler’ ve ‘Okulum’ gibi kutu oyunla­rı çocuklara yalnızca eğlen­ce sunmuyor. Her oyun birer gelişim aracına dönüşüyor. O oyunların içinde çocuklar hem kendilerini tanıyor hem de gü­venli bağlar kurmaya başlıyor. Çünkü çocuk için oyun, sadece vakit geçirmek değil; dünyayı anlama biçimi.

“Her çocuğun oynayarak gelişme hakkı vardır”

Evyap Kişisel Temizlik Ka­tegori Genel Müdürü Bekir Arıcak, şunları söyledi: “İlk günden itibaren deprem böl­gesindeydik. Yüzbinlerce ki­şisel temizlik ve bakım pake­ti dağıttık. Mobil Berber Pro­jemizle çadır kentleri gezerek bölge halkına destek sunduk. Duru ve İhtiyaç Haritası iş bir­liği ile geliştirilen ve çocukları yaratıcı düşünmeye teşvik et­mek amacıyla tasarlanan ‘Ha­yal Gemisi’ projesini hayata geçirdik.

Çocuklar demişken, biliyoruz ki, mutlu bir toplu­mun temeli de önce çocukla­rın mutlu ve kendine güvenen bireyler olarak büyüyebilme­leridir. Şimdi de yine ilk ola­rak deprem bölgesinde çocuk­larımıza nasıl bir katkı suna­biliriz diye yola çıktık. Biz de AÇEV’le birlikte diyoruz ki ‘Her çocuğun oyun oynama ve oyunlarla gelişme hakkı var­dır’. Bu hak aynı zamanda Bir­leşmiş Milletler Çocuk Hakla­rı Sözleşmesi’nin de bir parça­sıdır.

Tüm çocukların eşit oyun hakkını savunuyor olmaktan ve onların oyun arkadaşı ola­rak gelişimlerine katkıda bu­lunuyor olmaktan mutluyuz” dedi. Oyuncu Alina Boz, pro­je kapsamında Adıyaman'daki çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için çok anlamlı ve et­kileyici olduğunu belirtti. Des­tek vermekten mutluluk duy­duğunu ifade eden Boz, şunları söyledi: “Bu projede asıl amaç, çocukların gelişimlerini des­teklemek. Deprem sonrası ya­şanan travmalar nedeniyle çocukların yaşadıklarını söz­lü olarak ifade etmeleri kolay olmuyor. Gerçekten pırıl pırıl çocuklar, yüzlerinde umut ve mutluluk vardı.”

“Paylaşınca güzel”

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, “Kuruluşumuzdan bu yana erken yaşlardaki çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Programlarımızla, bugüne kadar bir buçuk milyondan fazla kişiye ulaştık. En büyük hayalimiz, her çocuğun hayata eşit fırsatla başlayabilmesi. Ve biliyoruz ki oyun da çocukların en temel haklarından biri” diye konuştu Oyunların, çocukların zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerini desteklediğini kaydeden Başyurt, sözlerine şöyle devam etti: “Ancak maalesef, özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük hanelerde yaşayan çocuklar, gelişimlerini destekleyici malzemelerden mahrum kalıyor. İşte bu nedenle, başta deprem bölgesindekiler olmak üzere eğitici malzemelere erişimi sınırlı olan çocukları, AÇEV uzmanları tarafından geliştirilen eğitici kutu oyunlarıyla buluşturuyoruz. Çünkü oyun, paylaşınca güzel. Daha fazla çocuğa ulaşabilmemiz, kurumların ve bireylerin destekleri sayesinde mümkün” dedi.