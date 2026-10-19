8 liraya toplatılıp, 10 liraya satılamayan zeytin ve sonuç…

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26 şubat ta­rihinde, yani 8 ay ön­ce…

Buğdayda işlem fiyatları şöyle gerçek­leşmiş:

Makarnalık buğdayda en düşük kg fiyatı 13.6 lira…

Makarnalık buğdayda en yüksek kg fiyatı 13.8 lira…

Kırmızı sert ekmeklik buğdayda en düşük fiyat 14.1 lira…

Kırmızı sert ekmeklik buğdayda en yüksek fi­yat 15.4 lira…

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16 ekim tarihinde, ya­ni 8 ay sonra…

Buğdayda işlem fiyat­ları şöyle gerçekleşmiş:

Makarnalık buğdayda en yüksek kg fiyatı 21 li­ra…

Kırmızı sert ekmeklik buğdayda en yüksek fi­yat 21.1 lira…

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Yani buğdayda fiyat artışları, 8 ayda, yüzde 33’ü aşmış durumda…

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Mısır gibi ürünlerde durum farklı mı?

26 şubat tarihinde, ya­ni 8 ay önce…

Mısırda (18 üstü) en yüksek fiyat 12.5 lira…

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16 ekim tarihinde, ya­ni 8 ay sonra…

Mısırda (18 üstü) en yüksek fiyat 16 lira…

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Tarımsal ürün­lerde, hasat dö­neminden bel­li bir süre sonra gerçekleşen bu fiyat artışlarına rağmen…

Zeytinden çel­tiğe tüm alanlardaki (en ihtiyaç duyduklarımız) üreticilerimiz…

Maliyetlerdeki (güb­re, motorin, işçilik, de­polama, navlun vb) fahiş yükseliş ve alım fiyatla­rındaki fahiş düşüş ne­deniyle zor durumda…

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Kilosu 10 liradan zey­tin satamayan ve dalın­da bırakan da var;

42 liraya mal ettiği çeltiğe 43 lira alım fiya­tı açıklanması nedeniy­le hasatı/harmanı yarı­da bırakan da…

VELHASIL

Fiyat beklentisinde yanılanlar kervanına, en son çeltik ve şekerpan­carı üreticileri katıldı…

Mazotta yüzde 90’a, azotlu gübrede yüzde 45’e, tarımsal elektrikte yüzde 27’ye varan, işçi­likte yüzde 50’yi de aşan artışlar yaşanırken çel­tiğe yüzde 12 zam yapıl­ması da;

4 bin 500 lira fiyat beklenen şeker pancarı­na yüzde 20 artışla 3 bin 750 lira fiyat verilme­si de buğdayda, arpada, mısırda, fındıkta olduğu gibi beklentileri karşıla­madı…

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Gerçi buğday, mısır gibi ürünlerde, çiftçile­re sağlanabilecek depo avantajı/desteği ile so­run bir nebze çözülebi­lir ama: O alanda atılan adımların da “çözüm ye­rine sorun büyüttüğü” görülüyor/konuşulu­yor… Önceki gün Aydın­lı zeytin üreticileri soh­bet ederken dikkat çek­tiler:

“…Birkaç kat mali­yeti olmasına rağmen kilosunu 10 liraya ka­dar düşen arkadaşla­rımız var… Ama alıcı yok…

Günde ortalama 60- 70 kg toplayabilen işçi­lerin, günlüğü 5 bin li­ra…

Bu üreticilerimiz, “üretim/ürün aşığı” olsa da, üretime devam ede­bilir mi?”