8 liraya toplatılıp, 10 liraya satılamayan zeytin ve sonuç…
26 şubat tarihinde, yani 8 ay önce…
Buğdayda işlem fiyatları şöyle gerçekleşmiş:
Makarnalık buğdayda en düşük kg fiyatı 13.6 lira…
Makarnalık buğdayda en yüksek kg fiyatı 13.8 lira…
Kırmızı sert ekmeklik buğdayda en düşük fiyat 14.1 lira…
Kırmızı sert ekmeklik buğdayda en yüksek fiyat 15.4 lira…
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16 ekim tarihinde, yani 8 ay sonra…
Buğdayda işlem fiyatları şöyle gerçekleşmiş:
Makarnalık buğdayda en yüksek kg fiyatı 21 lira…
Kırmızı sert ekmeklik buğdayda en yüksek fiyat 21.1 lira…
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Yani buğdayda fiyat artışları, 8 ayda, yüzde 33’ü aşmış durumda…
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Mısır gibi ürünlerde durum farklı mı?
26 şubat tarihinde, yani 8 ay önce…
Mısırda (18 üstü) en yüksek fiyat 12.5 lira…
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16 ekim tarihinde, yani 8 ay sonra…
Mısırda (18 üstü) en yüksek fiyat 16 lira…
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Tarımsal ürünlerde, hasat döneminden belli bir süre sonra gerçekleşen bu fiyat artışlarına rağmen…
Zeytinden çeltiğe tüm alanlardaki (en ihtiyaç duyduklarımız) üreticilerimiz…
Maliyetlerdeki (gübre, motorin, işçilik, depolama, navlun vb) fahiş yükseliş ve alım fiyatlarındaki fahiş düşüş nedeniyle zor durumda…
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Kilosu 10 liradan zeytin satamayan ve dalında bırakan da var;
42 liraya mal ettiği çeltiğe 43 lira alım fiyatı açıklanması nedeniyle hasatı/harmanı yarıda bırakan da…
VELHASIL
Fiyat beklentisinde yanılanlar kervanına, en son çeltik ve şekerpancarı üreticileri katıldı…
Mazotta yüzde 90’a, azotlu gübrede yüzde 45’e, tarımsal elektrikte yüzde 27’ye varan, işçilikte yüzde 50’yi de aşan artışlar yaşanırken çeltiğe yüzde 12 zam yapılması da;
4 bin 500 lira fiyat beklenen şeker pancarına yüzde 20 artışla 3 bin 750 lira fiyat verilmesi de buğdayda, arpada, mısırda, fındıkta olduğu gibi beklentileri karşılamadı…
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Gerçi buğday, mısır gibi ürünlerde, çiftçilere sağlanabilecek depo avantajı/desteği ile sorun bir nebze çözülebilir ama: O alanda atılan adımların da “çözüm yerine sorun büyüttüğü” görülüyor/konuşuluyor… Önceki gün Aydınlı zeytin üreticileri sohbet ederken dikkat çektiler:
“…Birkaç kat maliyeti olmasına rağmen kilosunu 10 liraya kadar düşen arkadaşlarımız var… Ama alıcı yok…
Günde ortalama 60- 70 kg toplayabilen işçilerin, günlüğü 5 bin lira…
Bu üreticilerimiz, “üretim/ürün aşığı” olsa da, üretime devam edebilir mi?”
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