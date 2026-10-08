Vietnamlı bakan, “ “Eğitimde mükemmeliz” verisi gerçekçi değil” diyebiliyorsa…
'Altın nüfus' dönemi:
Bir ülkenin nüfus yapısında üretken yaş grubunun (15-64 yaş arası) en yüksek seviyeye ulaştığı;
Ekonomik büyüme ve kalkınma gerçekleştirmesi için yakaladığı en büyük demografik 'avantaj' seneleri…
★★★
Türkiye de uzunca bir süre bu dönemi yaşadı/yaşıyor…
★★★
Bundan önce de yaşayanlar oldu bu dönemi…
Uzakdoğu’dan örnek verirsek:
Japonya, bu şansı yakaladı;
Kültür ve nitelikli eğitim sayesinde bu şansı değerlendirdi;
Ve zenginleşti…
★★★
Sonrasında bu şans Güney Kore’nin eline geçti…
Onlarda, kültür ve nitelikli eğitim sayesinde bu şansı değerlendirdi;
Herkes emek verdi ve zenginleşti…
★★★
Sonrasında bu şans Çin’in eline geçti…
Onlarda, nitelikli eğitim sayesinde bu şansı değerlendirdi;
Herkes emek verdi ve zenginleşti…
★★★
Sıra Vietnam’da…
Onlar da, nitelikli eğitime yöneldi…
Son 20 yılda:
Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı 3/4 kat yükseltti…
Teknik eğitimi öne çıkardı…
Öğrencilerin, ailelerinin, öğretmenlerin 'gelişime yönelik harcamalarını' destekledi…
★★★
Sonuç mu?
Geçtiğimiz ay, aylık ihracatı 60 milyar dolara ulaştı…
İhracatını son 4 yılda yüzde 100’e yakın oranda artırdı…
VELHASIL
Eğitime yapılan, verimlilik/nitelik/teknik temelli 'gerçekçi yatırımların' karşılığı, kat kat fazlası alınınca:
2026–2030 dönemini kapsayan ve toplam 23.2 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirilmesi planlanan, tüm okullarda 'yetenek geliştirme ekosistemlerini kurulmasını sağlayacak' kapsamlı eğitim reformu da hayata geçirildi…
Reformla, eğitim sisteminin altyapısı ve öğretmen niteliğinin geliştirilmesi hedefleniyor…
★★★
Gerçekçi politikaların karşılığı alınıyor…
Gerçekçiliğe örnek mi?
Vietnam Bilim, Teknoloji ve Çevre Komitesi Başkanı Nguyen Thanh Hai, aylık 60 milyar dolara yükselen ihracata rağmen, '…Mevcut değerlendirme sistemindeki yüzde 90’ın üzerinde mükemmel öğrenci tablosunu gerçekçi bulmuyoruz…
Daha dürüst ve şeffaf bir ölçme–değerlendirme anlayışına geçmek zorundayız…'şeklindeki tespitini açık yüreklilikle paylaşabiliyor…
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