Vietnamlı bakan, “ “Eğitimde mükemmeliz” verisi gerçekçi değil” diyebiliyorsa…

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'Altın nüfus' dönemi:

Bir ülkenin nüfus yapısında üret­ken yaş grubunun (15-64 yaş arası) en yük­sek seviyeye ulaştığı;

Ekonomik büyüme ve kalkınma gerçek­leştirmesi için yakaladığı en büyük demog­rafik 'avantaj' seneleri…

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Türkiye de uzunca bir süre bu dönemi yaşadı/yaşıyor…

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Bundan önce de yaşayanlar oldu bu dö­nemi…

Uzakdoğu’dan örnek verirsek:

Japonya, bu şansı yakaladı;

Kültür ve nitelikli eğitim sayesinde bu şansı değerlendirdi;

Ve zenginleşti…

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Sonrasında bu şans Güney Kore’nin eli­ne geçti…

Onlarda, kültür ve nitelikli eğitim saye­sinde bu şansı değerlendirdi;

Herkes emek verdi ve zenginleşti…

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Sonrasında bu şans Çin’in eline geçti…

Onlarda, nitelikli eğitim sayesinde bu şansı değerlendirdi;

Herkes emek verdi ve zenginleşti…

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Sıra Vietnam’da…

Onlar da, nitelikli eğitime yöneldi…

Son 20 yılda:

Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı 3/4 kat yükseltti…

Teknik eğitimi öne çıkardı…

Öğrencilerin, ailelerinin, öğretmenle­rin 'gelişime yönelik harcamalarını' des­tekledi…

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Sonuç mu?

Geçtiğimiz ay, aylık ihracatı 60 milyar dolara ulaştı…

İhracatını son 4 yılda yüzde 100’e yakın oranda artırdı…

VELHASIL

Eğitime yapılan, verimlilik/nitelik/tek­nik temelli 'gerçekçi yatırımların' karşılı­ğı, kat kat fazlası alınınca:

2026–2030 dönemini kapsayan ve top­lam 23.2 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirilmesi planlanan, tüm okullarda 'yete­nek geliştirme ekosistemlerini kurulması­nı sağlayacak' kapsamlı eğitim reformu da hayata geçirildi…

Reformla, eğitim sisteminin altyapısı ve öğretmen niteliğinin geliştirilmesi hedef­leniyor…

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Gerçekçi politikaların karşılığı alınıyor…

Gerçekçiliğe örnek mi?

Vietnam Bilim, Teknoloji ve Çevre Ko­mitesi Başkanı Nguyen Thanh Hai, aylık 60 milyar dolara yükselen ihracata rağ­men, '…Mevcut değerlendirme sistemin­deki yüzde 90’ın üzerinde mükemmel öğ­renci tablosunu gerçekçi bulmuyoruz…

Daha dürüst ve şeffaf bir ölçme–değer­lendirme anlayışına geçmek zorunda­yız…'şeklindeki tespitini açık yüreklilikle paylaşabiliyor…