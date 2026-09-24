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Çalışmayanların nüfusa oranında Kosta Rika ve Şili’yi de geçtik…

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Ferit Barış PARLAK

Ferit Barış PARLAK

AYRINTI

ferit.parlak@dunya.com
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Kültürel etki ve eğitimin niteliği nedeniyle:

Çalışma çağındaki nüfusun (15-64 yaş orası) yüzde 85’e yakının çalıştığı Hollanda’yı anlayabiliyorum…

Aynı nedenle:

Geçtiğimiz yıl yüzde 80 iken, bu yılın ilk altı ayı sonunda yüzde 81’e yükselen Japonya’yı da anlayabiliyorum…

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Aynı nedenlerin:

Yüksek refah seviyesi ve tasarruf oranına (hane halklarında düşük borçlanma oranları) rağmen, “çalışma disiplininden” uzaklaşmayı engellediği de biliniyor…

Yüksek refah/tasarruf seviyesinin “eğitimin niteliği sayesinde oluşan/kazanılan kültürler” yoluyla kazanıldığı/kazanılabileceği de biliniyor…

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Çalışanların oranının:

Almanya, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada gibi ülkelerde yüzde 78-80 aralığını zorlamasına da bu nedenlerle şaşırmıyorum…

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Aklın yolu bir…

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Çalışmayan nüfustaki yüksekliği:

“Akdeniz ülkesi olmaya”, “iklime”, “AB’ye üye olmanın rahatlığına” bağlayanları da görüyorum…

Ama…

O güruhun yanıldığını:

İspanya ve Yunanistan gibi “siesta kültürlü” Akdeniz ülkelerinin, çalışan nüfus oranının yüzde 70’e sabitlemesinden anlıyorum…

VELHASIL

Çalışma çağındaki nüfus içinde (15-64 yaş orası) çalışmayanlarımızın oranı, OECD verilerine göre ilk kez yüzde 45’i aştı…

2025 yılı sonunda bu oran yüzde 44.9’a yaklaşmıştı (Aynı yıl, yüzde 55.1 çalışanların oranı)…

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Çalışanların oranı, OECD verisine göre 2025 yılsonunda Şili’de 64.3’e, Kosta Rika’da 61.32e çıktı…

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Soru şu?

Macaristan, Çekoslovakya, Polonya, Avusturya gibi sanayi/tarım ürünlerinde (reel üretimde) rakibimiz sayılabilecek ülkelerde, “eğitim sistemi, kazanılan/kazandırılan kültür ve çalışma hayatı reformları sayesinde” çalışma çağındaki nüfus içerisinde çalışanların oranının yüzde 75’i aşması, “rekabetin daha da artacağı” geleceğe bakıldığında, Türkiye için ne anlatıyor?

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