“Dünya borçlanması artıyor” demek, yanlış; borçlu varsa, alacaklı da vardır…

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Dünya borçlanması artıyor…” şeklinde­ki söylemleri ve haberleri sıklıkla duy­maya başladım…

Yanlış bir söylem ve dolayısıyla “yalan haber”…

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Doğrusu şu:

“Bazı ülkeler/kurumların borçlanması artıyor…”

Daha doğrusu:

“Verimsiz olan ve/veya verimsizliği artı­ran bazı ülkeler/kurumların borcu yükseli­yor…”

Çok daha doğrusu:

“Nitelikli eğitimi/araştırmayı/geliştir­meyi önemsemeyen ve bu nedenle verim­sizliğini daha da artıran bazı ülkeler ve/ kurumlar, borçlanmada rekor üstüne rekor kırıyor…”

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Unutmayalım:

Bir taraf borcunu artırıyorsa, bir ta­rafın da alacağı artıyordur…

Yani:

IMF ve World Economic Outlook verile­rine göre küresel borç 2025 itibarıyla tari­hi yüksek seviyeye ulaşarak 111 trilyon do­ları aştıysa; karşılığında, alacaklar da 111 trilyon doları aşmıştır…

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Sonuçta borç, havadan değil, sadece ve sadece “verebilenden” alınabilir…

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Doğru:

2025 yılı sonunda 38 trilyon dolarken, bugün 40 trilyon doları aşan kamu borcuy­la, ABD, maliyetine katlanamayacağı bir ekonomik yapıya doğru yol alıyor…

Rezerv paraya sahip olmasına rağmen, tüketimi/harcamaları kısıp, dünya ihtiya­cına göre üretimi artırmak zorunda olduğu bir süreci yaşıyor…

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Karşı tarafta mı?

Örneğin Japonya:

1.5 trilyon dolara yaklaşan kamu; birkaç kat daha fazlası özel sektör ve hane halkı alacağı ile, disiplinli/üreten ve tasarruf ya­pan kültürünün keyfini sürüyor…

VELHASIL

Somut sorun mu?

Türev ürünler aracılığı ile yapılan alışverişle başlıyor…

Ve…

Gerçekte ve rasyonelliği olmayan, ama sermaye piyasaları aracılığı ile fiyatları “kağıt üzerinde şişirilen” ürünlerin kulla­nılmasıyla yapılan borçlanmanın verdiği zarar büyüyor…

Bu spesifik sorunun temelini de:

Her sorunun temeli gibi, eğitimsizlik ve dolayısıyla edinilen olumsuz kültürler güç­lendiriyor…

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Tersi durumda:

Nitelikli eğitimin verildiği ve bu nedenle disiplinli kültürler/alışkanlıklar edinen ül­keler “borç” değil, “alacak” büyütüyor…