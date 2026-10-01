İstihdam artışı, iç/dış talebin arttığını göstermez mi?
İstihdam edilenlerin sayısı:
Ağustos ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32,5 milyon kişiyi aştı…
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Birkaç neden sıralanabilir:
Ya, reel sektör, “sahada söylenenlerin/söylediklerinin tersine”, yükselen iç/dış talebe cevap verebilmek amacıyla üretimi ve dolayısıyla “aniden” istihdamını artırmak zorunda kaldı…
Ya, yatırımlar arttı, paralelinde iş alanları açıldı…
Ya, kamu işçi/memur alımını artırdı…
Ya, iş aramasına rağmen, çeşitli nedenlerle (örneğin verilen ücretler) işleri beğenmeyenler, mevcut işçi aramalarıyla eşleşti…
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Veya…
İşsizliğin düşmesinde tarım, turizm gibi, kısa dönemli/mevsimlik işgücüne ihtiyaç duyan sektörlerin etkisi görüldü…
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Bu arada…
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13’e geriledi…
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Bu gerçekleşmeleri, genelleyerek dikkate alıyoruz… Üstüne, emek yoğun sektörler olarak kabullendiğimiz:Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya alanlarında, “2026 destekleri” sayesinde 1,2 milyon kişilik istihdamın korunduğuna da yine dikkat çekiyoruz…
(Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörleri, kabullendiğimiz gibi “emek yoğun sektörler mi olmalı?” ayrı bir yazı konusu…)
Ayrıca:
İşgücü verimliliğinde büyük sorunlarla baş başayken, 2029 yılsonuna kadar 2,1 milyon “yeni istihdam” hedefini gerçekleştireceğimize vurgu yapıyoruz…
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Yani, yine nitelikleri değil nicelikleri vurguluyoruz…
Ve yine “kısa dönemli”/“geçici”/”yanıltabilecek” verilere odaklanıyoruz… Bu odak ve bakış “alışkanlığı” sayesinde, ekonominin temeli olan ve refahı getirecek “gerçekleri”, örneğin “verimsiziz” gerçeğini perdeliyoruz…
VELHASIL
Örneğim geçtiğimiz ay:
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranının bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 31’e çıkmasını (en büyük sorunumuzken) normalleştirebiliyoruz…
Bu nedenle, eğitimden destek/teşvik sistemine dönüştürmemiz/geliştirmemiz gereken zorunluluklarımıza da odaklanamıyoruz…
Örneğin, gelişmişlerdeki “başarı getirmiş modeller”: Desteklerde, “İstihdamını korursan…” yerine, “Teknolojini geliştirirsen…”, “Verimliliğini artırırsan…”, “İhracatını artırırsan…” gibi şartlara öncelik veriyor…
Ve konulan şartların yerine getirilip getirilmediğini denetleyen/izleyen kuruluşların ve o kuruluşların yönetici/ çalışanlarının niteliği sayesinde, istihdamı verimli/sürdürülebilir ve ekonomi için optimal seviyede artırabildiklerini gösteriyor…
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