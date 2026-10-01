İstihdam artışı, iç/dış talebin arttığını göstermez mi?

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İstihdam edilenlerin sayısı:

Ağustos ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32,5 mil­yon kişiyi aştı…

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Birkaç neden sıralanabilir:

Ya, reel sektör, “sahada söyle­nenlerin/söylediklerinin tersine”, yükselen iç/dış talebe cevap vere­bilmek amacıyla üretimi ve dola­yısıyla “aniden” istihdamını ar­tırmak zorunda kaldı…

Ya, yatırımlar arttı, paralelinde iş alanları açıldı…

Ya, kamu işçi/memur alımını ar­tırdı…

Ya, iş aramasına rağmen, çeşitli nedenlerle (örneğin verilen ücret­ler) işleri beğenmeyenler, mevcut iş­çi aramalarıyla eşleşti…

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Veya…

İşsizliğin düşmesinde tarım, tu­rizm gibi, kısa dönemli/mevsimlik işgücüne ihtiyaç duyan sektörlerin etkisi görüldü…

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Bu arada…

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13’e geriledi…

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Bu gerçekleşmeleri, genelleyerek dikkate alıyoruz… Üstüne, emek yo­ğun sektörler olarak kabullendiği­miz:Tekstil, hazır giyim, deri ve mo­bilya alanlarında, “2026 destek­leri” sayesinde 1,2 milyon kişilik istihdamın korunduğuna da yine dikkat çekiyoruz…

(Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörleri, kabullendiğimiz gibi “emek yoğun sektörler mi ol­malı?” ayrı bir yazı konusu…)

Ayrıca:

İşgücü verimliliğinde büyük so­runlarla baş başayken, 2029 yılso­nuna kadar 2,1 milyon “yeni istih­dam” hedefini gerçekleştireceğimi­ze vurgu yapıyoruz…

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Yani, yine nitelikleri değil nicelik­leri vurguluyoruz…

Ve yine “kısa dönemli”/“geçici”/”­yanıltabilecek” verilere odaklanıyo­ruz… Bu odak ve bakış “alışkanlığı” sayesinde, ekonominin temeli olan ve refahı getirecek “gerçekleri”, ör­neğin “verimsiziz” gerçeğini perde­liyoruz…

VELHASIL

Örneğim geçtiğimiz ay:

Zamana bağlı eksik istihdam, po­tansiyel işgücü ve işsizlerden olu­şan atıl işgücü oranının bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 31’e çıkmasını (en büyük sorunumuz­ken) normalleştirebiliyoruz…

Bu nedenle, eğitimden destek/teşvik sistemine dönüştürmemiz/geliştir­memiz gereken zorunluluklarımıza da odaklanamıyoruz…

Örneğin, ge­lişmişlerdeki “başarı getirmiş mo­deller”: Desteklerde, “İstihdamını korursan…” yerine, “Teknolojini ge­liştirirsen…”, “Verimliliğini artırır­san…”, “İhracatını artırırsan…” gibi şartlara öncelik veriyor…

Ve konu­lan şartların yerine getirilip getiril­mediğini denetleyen/izleyen kuru­luşların ve o kuruluşların yönetici/ çalışanlarının niteliği sayesinde, is­tihdamı verimli/sürdürülebilir ve ekonomi için optimal seviyede artı­rabildiklerini gösteriyor…