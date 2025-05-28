80 model amfi tipi iktisat
Ana akımda haberde yorum diyordu ki, nüfus artışı ekonomik nedenlerle düşüyor. Oysa literatürde de yer aldığı gibi genelde ekonomik nedenler ile doğum oranları arasında bir ilişki olsa kalkınmış ekonomilerde düşüş değil rekorlar oluşması lazımdı.
ABD’nin kredi notu düştü. Bankalarında yaklaşık 500 milyar dolar birikmiş tahvil zararı var. Fed’in birikmiş olarak bu rakamı ilk çeyrekte 927 milyar. Rasyonel olarak enflasyona karşı arttırılan faizin sonuçları. Hazinenin faiz ödemeleri pandemi öncesine göre 2 katına çıkmış, 1 trilyon doların üzerinde.
Notun düşme nedeni bütçe açığının GSYİH’ya oranı eksi %6,2 seviyesinde. Bütçe açığı ABD’de daha önce de çok yüksekti. Not niye şimdi düştü? Çünkü faiz maliyeti esas sorun. Trump’ın Powell’a faizi düşür demesi de bu yüzden. Bütçe açığının yarısından fazla bir noktada faiz giderleri. Sanayi üretim endeksi 2022 pandemi çıkışından beri yatay.
Modern Para Teorisyeni heterodoks iktisatçı Stony Brook Üniversitesi’nde ekonomi ve kamu politikası profesörü Stephanie Kelton diyor ki: “Ekonomist William Vickrey’nin de dediği gibi, iyi hedeflenmiş açıklar ek harcanabilir gelir yaratacak, sanayi ürünlerine olan talebi artıracak ve özel yatırımı daha karlı hale getirecek.”
Harvard Üniversitesi’nde iktisat profesörü olan Friedman’ın en büyük muhaliflerinden olan John Kenneth Galbraith diyor ki: “Milton Friedman’ın talihsizliği, ekonomik politikalarının denenmiş olmasıdır.” Nitekim ana akımın kamu harcamaları enflasyonun ana nedenidir inanışının arkasında asıl sorgulanması gereken açıklar değil nasıl ve hangi maliyetle finanse edildiği olmalı.
ABD’li bankaların stablecoin çıkarmayı düşündüğü haberi geldi. Esas sebep SEC’in kripto paralara sıcak yaklaşıp regülasyona dair aksiyonları. Diğer yandan hazine bakanı doların küresel dengesi için geçen hafta kripto para merkezi olacağız cümlesi. Fakat ayın karanlık diğer yüzü, bugün tahvillerden kaçış yarın parasından kaçışa döner mi sorusu?
Doğal olarak ana akım neoklasik görüşün cevabı uzun zamandır belli: “ama o baz para”. Fakat baz paranın itibarı normalde ekonomik verilerinden kaynaklanmalı. Yerine ne geçecek ikinci soru olabilir. Altındaki hareket bu yüzden mi tartışılır ancak ulusal paralarla dış ticaretin önünde bir engel yok. Yani bir sabah uyandığımızda birileri “artık o baz para değil” derse?
Özetle, rezervlerin bu yüzden seviyesinden çok likiditesi, kompozisyonu daha önemli artık. Yıllardır swapla dönen likiditeyi rezerv seviyesi ile örtüştürüp dert edinen ana akımın esas dert etmesi gereken faiz olmalı. Fakat faize yüklenen bu anlamdan yanlış bir sonuç çıkmasın. Kısa vadeli politika faizi ve para politikası her şeyin çözümü değil, olamaz da. Üstelik birçok akademik çalışmada (Türkiye özelinde) uzun vadeli olarak faiz ve enflasyon arasında Granger nedenselliği varken.
İktisat bilimi kurallarına dönüş
Geçtiğimiz haftalarda çeşitli akademik ve profesyonel zirveler vardı. 5. Uluslararası Bankacılık Kongresi “Bankacılık 6.0: Ekosistem Odaklı Dönüşüm” teması ile Uşak Üniversitesinde düzenlendi. 50 farklı üniversiteden 100 üzeri bildiri ile yine çok başarılı ve içerik olarak dolu dolu geçti. Gaziantep’te 11. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi düzenlendi. Arel Üniversitesi II. Siyaset ve Yönetim Ulusal Kongresi: Yerelden Küresele Kalkınma ve Çevre Dinamikleri” teması ile gerçekleşti. Eduplus Finans Zirvesi ile İnsan Kaynakları ve Dijitalleşme Zirvesi yine sektör profesyonellerini buluşturdu.
Katıldığım bu zirvelerde faiz oranı ve karşılıksız çek ilişkisi, enflasyon ve kredi kartı ilişkisi ve faiz enflasyon ilişkisi üzerine üç farklı bildiri sundum. Üçünün de konu başlıklarını başlangıç yönüne göre yazdım. Hem burada hem bildirilerde. İlki üzerine sadece Lübnan vakası var, başka çalışma yok. Lübnan’da benzer şekilde faiz oranları karşılıksız çekleri etkiliyor. İkincisi ve üçüncüsünde ilginçtir belki ama ulusal, uluslararası birçok çalışma ve bulgu var. Bilimin içinde yani bu konular ana akım bilim dışında dese de. Özetle, faiz enflasyonist olabileceği gibi, kredi kartı harcamalarında hane halkı daha çok ex-post verileri dikkate alıyor. Yılsonu enflasyon beklentisi için geçen senekine benzer oranda yılbaşına göre bir sapma görünüyor.