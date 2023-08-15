ABD 10 yıllıkları bir kez daha %4,20’yi test ediyor

Küresel ölçüde oynaklık devam ederken Borsa İstanbul pozitif ayrışmasını devam ettiriyor. Geçen haftanın ikinci yarısında ABD’de açıklanan TÜFE aylık bazda %0,2 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %3,0’dan %3,2 seviyesine yükseldi.

Manşet enflasyon aylık bazda beklentilere paralel açıklanırken, yıllık bazda %3,3 olan piyasa beklentisinin hafif altında kaldı. Çekirdek TÜFE genel beklentilerle uyumlu olarak aylık bazda %0,2 artış kaydetti ve yıllık bazda %4,8’den %4,7 seviyesine geriledi. Yıllık TÜFE’nin beklentilerin hafif altında gerçekleşmesi ve çekirdek enflasyonda devam eden ılımlaşma eğilimi Fed’in ekonomiyi resesyona sokmadan enflasyonu dizginlemeyi başarabileceğine dair iyimserliği arttırdı.

Bu veriye karşın ABD tahvil faizlerindeki yükseliş tedirginlik oluşturmaya devam ediyor. Geçen hafta bir ara %3,95’e kadar gerileyen ABD 10 yıllıkları haftanın ilk günü yeniden %4,20 seviyesine dayandı. 10 yıllıklarda yeniden %4 altına düşüş olmadığı sürece hisse senetleri ve değerli metaller başta olmak üzere riskli varlıklar için tehlike oluşmaya devam ediyor.

Bu nedenle küresel ölçüde başlayabilecek bir riskli varlıklardan kaçışa karşı hazır olmak gerekiyor. Borsa İstanbul’da yükseliş artan volatilite ve sektörel ayrışmalarla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde sert hareketler bir kez daha ön plana çıkarken işlem hacminde de rekorlar görüldü Borsamızda sektör ve hisse ayrışmaları aslında son bir ayın konusu.

Bu ayrışmalar son zamanlarda gün içi ya da gün aşırı sertleşen volatilite ve yükselen işlem hacmi ile devam ediyor. Buna karşın endeks yeni zirveler görmeye de devam ediyor. BIST 100’de teknik olarak takip ettiğimiz en önemli seviye son yükselen trendin hafta başında 7,470’de bulunuyor.

Bu trend hafta sonunda 7,800 civarına ulaşmış olacak. Bu hafta bu trendin altında olacak bir kapanış son yükselişin ivme kaybetmesine ve teknik satış baskısının şiddetlenmesine neden olabilir. Buna karşın bu seviye üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunabileceğini düşünüyoruz.

Ancak yeni alım yani bu seviyelerden yeni maliyet oluşturmanın da artık oldukça riskli bir hal aldığını değerlendiriyoruz. Bu nedenle sadece mevcutta pozisyonu olanlar için bir kar stopu belirleyerek pozisyonlarını devam ettirmelerini tavsiye ediyoruz. Stop seviyesi olarak da bahsettiğimiz bu son yükselen trendi takip ediyoruz