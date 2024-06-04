ABD istihdam verileri, piyasalara yeşil ışık yakacak mı?

21 Mayıs tarihli yazımın başlığı piyasalarda iyimserlik kalıcı olabilecek mi? şeklindeydi. Kısa vade adına en iyisi geride mi kaldı sorusu akıllara geliyor diye sorgulamıştık.

O günlerde iyi enflasyon verisi sonrası ABD 10 yıllık tahvili %4,32 seviyesine indikten sonra başlayan satışlarla, önce 4,45, sonrasında da bu hafta ihalelere zayıf talep geldi söylemiyle faizin %4,64 seviyesine kadar yükseldiğini izledik.

Tahvil borsa korelasyonu

Bilindiği üzere tahvil faizleriyle endeks getirileri arasında ters korelasyon bulunmaktadır. Tahvil faizleri yukarı giderken borsalara satış gelmesi kaçınılmazdı. Bu süre zarfında endeks kompozisyonlarına bağlı olarak farklı performanslar izledik.

Örneğin DJI adına en kötüsü geride kaldı dediğimiz seviye olan 37.800 puanlardan 40.200 puana kadar yükselirken, en iyisi geride kaldı dediğimizden sonra 38.100 puana kadar geriledi. En son Cuma günü ABD PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) verisi açıklandı. Verilere göre, kişisel tüketim harcamaları nisanda aylık bazda yüzde 0,2 (Martta 0,7) ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Bilindiği üzere Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de Nisanda aylık bazda yüzde 0,2 (Martta 0,3) ile beklentilerin altında kalırken, yıllık bazda yüzde 2,8 (önce ki 2,8) ile beklentilere paralel artış sergiledi. Böylece gelen bu veri sonrasında piyasalarda tekrar bir toparlanma eğilimi görüldü.

Bu haftanın dinamikleri;

Global piyasalar için oldukça önemli bir haftadayız. Gecen ay yüzleri güldüren Tarım Dışı İstihdam (TDİ)verisinin yenisini, öncesinde ikincil dereceden önemli istihdam verileri olarak ADP özel sektör istihdam ve JOLTS açık iş pozisyonlarını takip edeceğiz. Ayıca PMI verileri de piyasalar üzerinde sınırlı dalgalanma yaratabilir.

Esas etki TDİ verisinden beklenmeli. Yine tarihi ortalamalarının üstünde bir veri beklentisi olduğunu belirtelim. Önceki veri 175K gelmişti bu veride ise TDİ 190K açıklanması beklenmekte. Ayrıca bu hafta ECB’den de faiz kararı alacağız. Cuma günü S&P Fransa’nın notunu düşürmesi ECB’yi adım atmakta motive edebilir. Esas mesele; faiz indirimine gitse bile faiz indirimleri ne devam edebilecek mi? Bu haftanın piyasa şekillenmesi bu iki haber başlığına olacak. 11/12 Haziran’da yapılacak FED FOMC toplantısı da yaz için yol haritasını belirleyecek.

Fed üç ayda bir ekonomik görünüm ve faiz patikası üzerine güncellemeler yapıyor. Bu toplantıda da yeni güncellemeler takip edeceğiz. Özellikle Fed üyelerinin faiz patikasını belirledikleri noktasal grafikte nasıl bir revizyon yapılacağı piyasanın odağında olacak. Son iki noktasal grafikte 3 faiz indirimi beklentisi paylaşılmıştı. Geldiğimiz noktada tek faiz indirim beklentisi hakimken, hiç indirim olmama ihtimali bile piyasaların gündeminde.

Yurt içinde piyasalar

TCMB’nin mart içinde yaptığı zamanlaması sürpriz faiz artışı, sonrasında güçlenen MB rezervleri, yabancı tarafta sermaye girişleri TL’de aşırı değerlenme, carry trade endişelerini gündeme getirmiş vaziyette.

Bundan sonraki sürecin ne kadar uzun soluklu olacağını, girecek sermayenin kalitesi belirleyecek. Sabit sermaye yatırımları, şirket satın alma-birleşme ile gelecek sermayelerin sıcak paranın çıkışlarını dengeleyecek nitelikte olması halinde, kurda itidalli bir yükseliş beklemek gerekir. $|TL’nin yılı 36/38TL bandında bir bölgede tamamlaması beklenebilir. Borsa İstanbul tarafında ise dolar bazlı endeksin 323 seviyesini aşmasından sonra yine dolar bazlı direncimiz olan 343 seviyesinden denk düşen 11.000 puan seviyesinden satışlar ile karşılaştı.

Haziran ayını endeks hareketini bayram öncesi satış ağırlıklı, sonrasında da 28 Haziran FATF Gri liste kararı beklentisiyle alıcılı bir piyasa beklenebilir. Haziran ayının geneliyse 10.000/11.000 arasında yatay bant hareketiyle geçirmesi beklenebilir. Genellikle yaz ayları borsa adına sakin geçerken, bu yaz borsada sıcak bir yaz geçmeye aday bir piyasa bizi bekliyor.