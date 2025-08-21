ABD kazandı

Bu köşede 2 Ocak’ta yazdığımız yazıda “ABD’nin kazanan olmaya devam edebil­mesi için Trump’ın bulacağı çözüm Avrupalıla­rı “neden bu işi baştan çözmedik”, Rusya’yı “o zaman neden bu savaşa girdik”, Ukrayna’yı “bu­nun için mi savaştık” dedirtmeyecek şekilde ol­malı” demiştim.

Son iki haftada ABD tarafından izlenen dip­lomasi bu düşüncemi çoğunlukla doğrulayacak nitelikte. Trump, ABD Başkanlığı seçim süre­since sorunu 24 saatte çözerim iddiasındaydı. Bu iddianın üzerinden tam 5 ay geçti. Çözüm­süzlük Nobel Barış Ödülünü! almak isteyen bir lider için büyük fiyasko oluyordu.

Trump, işin sonunda, ayıyla dans ettiğini ve dansın ayının isteklerini somutlaştırmadan bitirilemeye­ceğini anladı. Alaska’daki ABD-Rusya zirvesi barışın kapısını açan anahtar oldu. Beyaz Sa­ray’da yapılan Batı zirvesi ise Alaska’da açılan kapının kapanmasını önleyecek bir formatta yapıldı.

Biden Avrupa’yı ABD trenine bindirdi

Biden’ın ABD dış politikasındaki en bü­yük başarısı Ukrayna-Rusya kriziyle Avru­pa’yı ABD’ye mecbur etmek oldu. Keza Soğuk Savaş sonrası Avrupa’yı izlediği uluslarara­sı politikalara destek noktasında ikna zorlu­ğu yaşayan ABD, krizle Avrupa’ya tekrardan Rus tehdidi yaşatarak kendi güvenlik vagonu­na bindirdi.

Bindirmenin yanında Avrupa’nın, başta Almanya’nın, Rusya bağlantısını keser­ken AB’nin küresel siyasi etkisini de perişan et­ti. Bununla kalmadı, Avrupa’nın doğu kanadı için NATO’yu AB’den daha öncelikli hale geti­rerek AB’de doğu-batı ayrımını daha da keskin­leştirdi. Diğer yandan Rusya’yı askeri ve ekono­mik anlamda yıpratmayı da başardı. Tüm bun­lara rağmen Rusya’nın direnci kırılamadı ve savaşın yayılma riski giderek arttı.

Trump Biden’ın mirasını devam ettiriyor

Trump seçim zamanı dahil olmak üzere her yaptığı konuşmada kendi olsa savaşa müsaade etmeyeceğini söyleyerek tüm suçu Biden’a yük­ledi. Ancak başkanlık yemini sonrası estirdiği hava ABD’nin Avrupalılar tarafından sömürül­düğü ve bunun değişmesi gerektiği üzerineydi. Ekibi de Trump’tan farklı değil, Avrupa’yı dış­layan birçok demeç ile karşılaştık. Trump’ın devleti bir şirket mantığında yönetmek iste­ği ekonomiyi öncelikli kılan bir ABD yönetim zihniyetini öne çıkarıyor.

Bunu Ukrayna-Rus­ya krizinde net olarak görüyoruz. Avrupa Uk­rayna’da bir Rus zaferini kendisine yönelik bir tehdit algılarken, Trump ABD tarafından Uk­rayna’ya yapılan yardımları ekonomisi için yük olarak görüyor. Trump, Ukrayna krizinin deva­mı halinde tüm yükü Avrupa’nın ödemesi ko­nusunda çok net. Tüm bunlar ABD’nin talep­lerine tepki koyamayan bir AB’yi ortaya çıkar­dı. Oval Ofis’ten gelen fotoğraflar bu görüşü doğrular nitelikte. Bu baskı NATO üyelerinin savunma harcamalarını yüzde beşe çıkarmayı kabul etmesiyle sonuçlandı. Ukrayna’nın tüm zengin maden kaynaklarının işletimini ABD’ye verdiğini de unutmayalım.

Beyaz Saray’da yapılan görüşmede Ukray­na’nın güvenliği İngiltere ve Fransa öncülü­ğündeki “gönüllüler koalisyonu”na bırakıldı. Ancak ABD, güvenlik garantilerinin Avrupa ülkeleri tarafından “ABD ile koordineli şekil­de” hayata geçirilebileceğini belirtti. Bu Ukray­na’ya bir ABD garantisi verir mi? şüpheli. So­nuç itibarıyla Ukrayna güvenliği AB’ye yıkılmış durumda.

Bir konu bizim için de önemli. İtalya’nın or­taya attığı NATO’nun 5. Maddesinin Ukray­na’yı korumak adına uygulanabilirliği gelecek­te büyük sorunlar yaratacaktır. Bunun Rusya ve ABD tarafından kabul edilmeyeceğini düşü­nüyorum ki biz de kabul etmemeliyiz. ABD yal­nızca Avrupalılara karşı değil Rusya’ya karşı da kazandı. Alaska görüşmesi öncesi Karabağ ba­rışına Beyaz Saray’da imza atılması önemli bir güç gösterisiydi. ABD’nin Ermenistan’da elde edeceği varlık Rusya için çevrelenme anlamı taşıyor. Bu çevrelemeye Ukrayna’da yerleşecek “gönüllü koalisyon” varlığını da eklemek lazım. Bu barışa Rusya’nın verdiği cılız tepki Rus­ya’nın Ukrayna kazanımlarının karşılığı mı? bunu hep beraber göreceğiz.

Bunların yanında ABD’nin Rusya’nın önü­ne koyacağı barış metninin kabul edilmemesi Rusya’yı uzlaşmaz kılacak ve tüm sorumluluğu üstlenmesine neden olacaktır. Bu durum Rus­ya için daha fazla bedel ödemek ve daha az des­tek bulmak anlamı taşıyacak. Bunun yaşanması halinde Türkiye’nin bugüne kadar izlediği Rus­ya politikası Batı baskıyla karşılaşacaktır ki şimdiden farklı stratejileri belirlemek gerekir.

Kaybeden Ukrayna

Bu işin kaybedeni Ukrayna’dır. Büyük ihti­malle Azak Denizine kıyısı kalmayacak. Ka­radeniz’e olan kıyılarının yarısından fazlasını kaybedecek. Güvenliği Avrupa’ya, doğal kay­nakları ABD’ye bağımlı olacak.

Barış yakın duruyor ama sonrasında yeni bir güç mücadelesiyle yüzleşeceğiz.