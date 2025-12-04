ABD’de İsrail’e bakış değişiyor mu?

ABD Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisi ta­rafından hazırlanan raporda İsrail ordusunun Gazze'de işlediği iddia edilen "yüzler­ce" insan hakları ihlalinden söz ediliyor. Raporun sız­ması sonrası Demokrat Par­ti’den 11 ve bir bağımsız se­natör, Dışişleri Bakanı Rubi­o'ya, bu rapor doğrultusunda işlendiği iddia edilen insan hakları ihlallerinin hızla araştı­rılması çağrısı yaptı.

Senatörler, Gazze'deki insan hakları ihlallerinin incelenmesin­deki gecikmelerin, bu tür suçlar­la anılan yabancı askeri birimlere ABD güvenlik yardımı yapılması­nı engelleyen “Leahy Yasaları”nı anlamsız kıldığı uyarısında bu­lundu. Senatörler, bu sürecin ben­zer iddialarla karşı karşıya kalan diğer ülkelere göre İsrail'e avantaj sağladığı düşüncesinde.

Bu talepte bulunan Demok­rat Parti senatörleri olunca tra­jikomik bir durum ortaya çık­madı mı? diye düşünmeden edemedim. Keza Gazze savaşı başladığında Demokrat Başkan Biden görevdeydi ve İsrail’e kar­şı politikaları bugünkü yönetim­den çok da farklılık göstermiyor­du. Bunu araştırırken gördüm ki o dönemde de Demokrat Partisi içindeki insan hakları savunucu­ları benzer suçlamalarda bulun­muşlar.

Bu tepki yalnızca demokratlar­dan gelmiyor. Muhafazakâr ke­simler de İsrail ile ilişkilerin sor­gulanması gerektiği düşüncesin­de. Keza yapılan araştırmaların sonuçlarında bunu görüyoruz.

Anketlerin gösterdiği

Pew Research Center, 22-28 Eylül tarihleri arasında, 3.445 ye­tişkinle gerçekleştirdiği anketin raporunu, “Amerikalılar, Savaşın 2. Yılında İsrail-Hamas Çatışma­sına Nasıl Bakıyor? ismiyle Ekim ayı başında yayınladı.

Rapora göre Amerikalıların İs­rail'in operasyonuna ve hüküme­tine yönelik şüpheleri, çatışma­nın önceki dönemlerine göre çok daha yüksek: Ankete katılanların %39'u İsrail'in Hamas'a karşı as­keri operasyonunda çok ileri git­tiğini düşünüyor. Bu oran, bir yıl önce %31, 2023 sonlarında ise %27’miş.

Trump'ın İsrail’i gereğinden fazla kayırdığını söyleyen Ame­rikalıların oranı Mart ayından bu yana 5 puan artarken (%31'den %36'ya), Trump'ın doğru dengeyi kurduğunu söyleyenlerin oranı ise 6 puan düşmüş (%29'dan %23'e).

Raporda İsrail’e yönelik askeri yardımlar konusunda da ilginç bir durum ortaya çıkmış; Yetişkinle­rin üçte biri (%33), ABD'nin İs­rail'e gereğinden fazla askeri yar­dım sağladığını söylerken, yak­laşık dörtte biri (%23), ABD'nin doğru miktarda yardım sağladı­ğını, %8 gibi küçük bir oran ise ABD'nin İsrail'e yeterli askeri yardım sağlamadığını düşünüyor.

Bu rakamlar 18-29 yaş aralığın­daki yetişkinlerde çok daha yük­sek: bu kişilerin %42'si ABD'nin İsrail'e çok fazla askeri yardım sağladığını düşünürken, bu oran 65 yaş ve üzeri kişilerde %24'e düşüyor.

Açlık ve sivil ölümleri konusunda endişeler var

Katılımcıların %35'i ABD'nin Gazze'deki Filistinli vatandaşlara yeterli insani yardım sağlamadı­ğını söylerken, %9'u ise gereğin­den fazla insani yardım sağladığı kanaatinde. Doğru miktarda yar­dım sağlandığını söyleyenlerin oranı %21. Katılımcıların %35'i ise cevabı bilmediğini söylemiş.

Demokratların ve Demokrat eğilimli bağımsızların %74’ü ile Cumhuriyetçi ve Cumhu­riyetçi eğilimli bağımsızla­rın yaklaşık %39’u açlıktan ölümler konusunda aşırı ve­ya çok endişeli olduklarını söylüyor.

Demokratların ve De­mokrat eğilimli bağımsızla­rın %72’si İsrail ordusunun Filistinli sivilleri öldürme­si konusunda aşırı veya çok endişeliyken Cumhuriyetçi ve Cumhuriyetçi eğilimli bağım­sızların ancak %37’si aynı endi­şeyi taşıyor.

Halklar liderlerden çok daha önemli

Ankete göre ABD’liler, İsrail ve Filistin halklarına, bu halkların siyasi liderlerine kıyasla çok da­ha olumlu bakmaya devam edi­yor. Katılımcıların %56'sı İsra­il halkına olumlu bakarken, Fi­listin halkına olumlu bakanların oranı %52. Filistin halkına ba­kışta değişiklik olmazken İsra­il’e olumlu bakış 2024'ten bu ya­na %8, 2022'den bu yana ise %11 düşüş göstermiş.

Buna karşılık, İsrail hüküme­tine olumsuz bakanların oranı %59. Bu oran 2024 başında %51 olarak ölçülmüş. Diğer bir ifa­deyle ABD’de her on kişiden altı­sı İsrail hükümetine olumsuz ba­kıyor. ABD’lilerin %68'i Filistin Yönetimi hakkında olumsuz dü­şünüyor ve %84’ü Hamas'a olum­suz bakıyor.

Netanyahu kaybediyor

Rapor gösteriyor ki Trump’ın İsrail’e karşı izlediği politikaya tepki var. İsrail’in yaptığı soykı­rıma ülkelerini ortak etmek is­temeyen kitleler seslerini daha yüksek çıkarıyorlar.

ABD kamuoyunun İsrail yöne­timine inancı giderek zayıflıyor. Netanyahu İsrail’in başında kal­dıkça yeni ve farklı bir antisemi­tist dalga tüm dünyayı saracak. Bunun en önemli sinyalini ABD halkı veriyor.

Buradan dönüş olmaz. Netanya­hu kaybediyor, İsrail kaybediyor.