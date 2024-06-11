ABD tarım dışı istihdam piyasaların beklediği yeşil ışığı yakmadı

Mayısta 182 bin kişi art­ması beklenen tarım dışı istih­dam, 272 bin ki­şi yükseldi. İş­sizlik oranı Ocak 2022’den bu yana en yüksek seviye­sine %4’e çıkar­ken, iş gücü piya­sasına katılımda yaşana 408 bin kişilik azal­madan kaynaklandığını be­lirtelim.

Son dönemde hiz­met PMI verilerindeki yük­sek seyir saatlik kazançlar üzerinde baskı yaratmaya de­vam ediyor. Açıklanan ortala­ma saatlik kazanç yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde art­tı. Oysa hafta içinde öncü is­tihdam göstergeleri tarafın­da Jolts’da da ADP’de de pi­yasa dostu veriler almıştık. Geçen haftaki yazımızda be­lirttiğimiz gibi ikinci derece­den önemli bu verilerin etki­si sınırlı olurken TDİ verisi sonrasında tüm enstrümanla­ra da dalgalanmalar görüldü.

Örneğin ABD 10 yıllık tahvil faizinin %4,27’lerden tekrar %4,40’lara geldiğini, DXY (do­lar endeksi)’ın 104’den tekrar 105,25 seviyesine çıktığını, Altın da %4’e, gümüşte %7’ye varan satışar gördük. Enflas­yon verisi beklentileri, man­şet tarafta aylıkta %0,1’lik ar­tış ile %3,4’de sabit, çekirdek enflasyonda aylıkta %0,3’lük artışla yıllıkta da %3,6’dan %3,5’e gerilemesi beklenmek­te. Bu beklenti, borsalara ge­len satışlar görece sınırladı. Bakalım bu haftaki enflasyon verileri ve Fed toplantısından “goldilocks economy” yani pi­yasa dostu veriler ve açıkla­malar alabilecek miyiz!

Fed toplantısı:

Bilindiği üzere bu ayki top­lantıda makro güncellemeler ile dot plot dediğimiz fed üye­lerin faiz patikası hakkındaki görüşlerini şekillendirdikleri noktasal grafiği alacağız. Top­lantı öncesinde eylül ayında faiz indirim beklentisi yüzde 55 ihtimalle piyasada fiyat­lanmakta. Piyasa oyuncuları­nın beklentilerin nasıl şekil­leneceği konusunda kafaları karışık. Bakalım son iki nok­tasal grafik tahmininde FED 3 faiz indirimi beklediğini açık­lamıştı. Bu toplantıdan çıka­cak grafik piyasaların odağın­da olacak.

Peki FED değerlendirmelerini neye dayandırarak yapıyor ve görünüm nasıl;

İstihdam Piyasası: Özellikle TDI verisi. Normal piyasa ko­şullarına göre özellikle pande­mi öncesi 2010-2019 arasında ortalama verilere bakarsak. Aylık TDI ortalamasının 183 bin olduğunu görüyoruz. Ha­la ortalamaların çok üstünde bir piyasa verisine sahibiz. Üç aylık ortalamalara bakarsak orada da 240 binlik rakamın üzerinde kalmaya devam edi­yoruz. İşsizlik oranı %4 ile her ne kadar son 2 yılın zirvesine çıksa da soğumaya işaret et­miyor. Bir sonraki veri 5 Tem­muz’da gelecek.

Saatlik Ücretler: Fed’in enf­lasyon hedeflemesinin %2 he­defini tutturması için takip ettiği ücret artış hızı %3-3,5 bandında kalması gerekli an­cak 2021 yılından beri bu ara­lığın içine hiç inemediğini gö­rüyoruz.

Açık iş pozisyonları ve iş­sizlik oranı katsayısı: Bu veri­ye baktığımızda da her ne ka­dar 2021’den bu yana 1,24kat sayı ile en düşük seviyesine inse de hala kat sayının 1’in üzerinde olması ücret artış baskısın çalışan lehine kaldı­ğını gösteriyor.

Enflasyon ve Politika fai­zi ilişkisi: FED politika faizi­ni Mart 2022’de yükseltmeye başlamıştı ve geçen sene ha­ziranda %5,25-5,50 aralığına getirdiğinden beri sabit tut­makta. Son bir yılda manşet enflasyondaki düşüş %3 se­viyesine geldikten sonra %3- 4 bandında plato yapmakta. Son nisan verisinde manşet enflasyon %3,5’den %3,4’e ge­rilemişti. Aynı zamanda çe­kirdek enflasyon tarafında da bir önceki aya göre %3,8’den %3,6’ya gerileme görüldü. Ba­kalım bu iyimser veriler 12 haziranda açıklandığında da alınabilecek mi? FED’in enf­lasyon hedeflemesi için takip ettiği PCE verisinin de hazi­ranın son iş günü açıklanacak. Değişim beklentisi yok.

Piyasa fiyatlamaları adına bir senaryo çalışması yapacak olursak

Enflasyonda yaşanan yu­muşama eğilimi devam eder, 3 faiz indirimine devam diyen bir fed görürsek; güvercin fed algısı oluşur ve sert yükseliş­ler görebiliriz. 2 faiz indirimi temkinli iyimserlikle enflas­yon verisinin vereceği oyun alanına göre piyasa şekillenir. Tek faiz indirimi ve beklen­ti üstü enflasyon verisi piya­salarda son dönemdeki kaza­nımların kaybedilmesine yol açabilir. Toplantı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, piyasaların oda­ğında belirtelim.