  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Cenk AKYOLDAŞ
  4. ABD tarım dışı istihdam piyasaların beklediği yeşil ışığı yakmadı

ABD tarım dışı istihdam piyasaların beklediği yeşil ışığı yakmadı

Cenk AKYOLDAŞ
Cenk AKYOLDAŞ PİYASA DİNAMİKLERİ cenk.akyoldas@dunya.com

Mayısta 182 bin kişi art­ması beklenen tarım dışı istih­dam, 272 bin ki­şi yükseldi. İş­sizlik oranı Ocak 2022’den bu yana en yüksek seviye­sine %4’e çıkar­ken, iş gücü piya­sasına katılımda yaşana 408 bin kişilik azal­madan kaynaklandığını be­lirtelim.

Son dönemde hiz­met PMI verilerindeki yük­sek seyir saatlik kazançlar üzerinde baskı yaratmaya de­vam ediyor. Açıklanan ortala­ma saatlik kazanç yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde art­tı. Oysa hafta içinde öncü is­tihdam göstergeleri tarafın­da Jolts’da da ADP’de de pi­yasa dostu veriler almıştık. Geçen haftaki yazımızda be­lirttiğimiz gibi ikinci derece­den önemli bu verilerin etki­si sınırlı olurken TDİ verisi sonrasında tüm enstrümanla­ra da dalgalanmalar görüldü.

Örneğin ABD 10 yıllık tahvil faizinin %4,27’lerden tekrar %4,40’lara geldiğini, DXY (do­lar endeksi)’ın 104’den tekrar 105,25 seviyesine çıktığını, Altın da %4’e, gümüşte %7’ye varan satışar gördük. Enflas­yon verisi beklentileri, man­şet tarafta aylıkta %0,1’lik ar­tış ile %3,4’de sabit, çekirdek enflasyonda aylıkta %0,3’lük artışla yıllıkta da %3,6’dan %3,5’e gerilemesi beklenmek­te. Bu beklenti, borsalara ge­len satışlar görece sınırladı. Bakalım bu haftaki enflasyon verileri ve Fed toplantısından “goldilocks economy” yani pi­yasa dostu veriler ve açıkla­malar alabilecek miyiz!

Fed toplantısı:

Bilindiği üzere bu ayki top­lantıda makro güncellemeler ile dot plot dediğimiz fed üye­lerin faiz patikası hakkındaki görüşlerini şekillendirdikleri noktasal grafiği alacağız. Top­lantı öncesinde eylül ayında faiz indirim beklentisi yüzde 55 ihtimalle piyasada fiyat­lanmakta. Piyasa oyuncuları­nın beklentilerin nasıl şekil­leneceği konusunda kafaları karışık. Bakalım son iki nok­tasal grafik tahmininde FED 3 faiz indirimi beklediğini açık­lamıştı. Bu toplantıdan çıka­cak grafik piyasaların odağın­da olacak.

Peki FED değerlendirmelerini neye dayandırarak yapıyor ve görünüm nasıl;

İstihdam Piyasası: Özellikle TDI verisi. Normal piyasa ko­şullarına göre özellikle pande­mi öncesi 2010-2019 arasında ortalama verilere bakarsak. Aylık TDI ortalamasının 183 bin olduğunu görüyoruz. Ha­la ortalamaların çok üstünde bir piyasa verisine sahibiz. Üç aylık ortalamalara bakarsak orada da 240 binlik rakamın üzerinde kalmaya devam edi­yoruz. İşsizlik oranı %4 ile her ne kadar son 2 yılın zirvesine çıksa da soğumaya işaret et­miyor. Bir sonraki veri 5 Tem­muz’da gelecek.

Saatlik Ücretler: Fed’in enf­lasyon hedeflemesinin %2 he­defini tutturması için takip ettiği ücret artış hızı %3-3,5 bandında kalması gerekli an­cak 2021 yılından beri bu ara­lığın içine hiç inemediğini gö­rüyoruz.

Açık iş pozisyonları ve iş­sizlik oranı katsayısı: Bu veri­ye baktığımızda da her ne ka­dar 2021’den bu yana 1,24kat sayı ile en düşük seviyesine inse de hala kat sayının 1’in üzerinde olması ücret artış baskısın çalışan lehine kaldı­ğını gösteriyor.

Enflasyon ve Politika fai­zi ilişkisi: FED politika faizi­ni Mart 2022’de yükseltmeye başlamıştı ve geçen sene ha­ziranda %5,25-5,50 aralığına getirdiğinden beri sabit tut­makta. Son bir yılda manşet enflasyondaki düşüş %3 se­viyesine geldikten sonra %3- 4 bandında plato yapmakta. Son nisan verisinde manşet enflasyon %3,5’den %3,4’e ge­rilemişti. Aynı zamanda çe­kirdek enflasyon tarafında da bir önceki aya göre %3,8’den %3,6’ya gerileme görüldü. Ba­kalım bu iyimser veriler 12 haziranda açıklandığında da alınabilecek mi? FED’in enf­lasyon hedeflemesi için takip ettiği PCE verisinin de hazi­ranın son iş günü açıklanacak. Değişim beklentisi yok.

Piyasa fiyatlamaları adına bir senaryo çalışması yapacak olursak

Enflasyonda yaşanan yu­muşama eğilimi devam eder, 3 faiz indirimine devam diyen bir fed görürsek; güvercin fed algısı oluşur ve sert yükseliş­ler görebiliriz. 2 faiz indirimi temkinli iyimserlikle enflas­yon verisinin vereceği oyun alanına göre piyasa şekillenir. Tek faiz indirimi ve beklen­ti üstü enflasyon verisi piya­salarda son dönemdeki kaza­nımların kaybedilmesine yol açabilir. Toplantı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, piyasaların oda­ğında belirtelim.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Piyasalara yeşil ışık yakacak mı? 04 Haziran 2024
Piyasalarda iyimserlik kalıcı olabilecek mi? 21 Mayıs 2024
Yurtdışı piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı 14 Mayıs 2024
Boğalar sahalara dönüyor mu? 07 Mayıs 2024
Büyük teknoloji firmalarının kârları, makro dinamikler, Fed ve ötesi! 30 Nisan 2024
Piyasalarda umutlar başka bahara mı kalıyor? 23 Nisan 2024
İsrail’e misillemenin piyasalar üzerinde etkisi nasıl olacak? 15 Nisan 2024