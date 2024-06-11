ABD tarım dışı istihdam piyasaların beklediği yeşil ışığı yakmadı
Mayısta 182 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam, 272 bin kişi yükseldi. İşsizlik oranı Ocak 2022’den bu yana en yüksek seviyesine %4’e çıkarken, iş gücü piyasasına katılımda yaşana 408 bin kişilik azalmadan kaynaklandığını belirtelim.
Son dönemde hizmet PMI verilerindeki yüksek seyir saatlik kazançlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Açıklanan ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Oysa hafta içinde öncü istihdam göstergeleri tarafında Jolts’da da ADP’de de piyasa dostu veriler almıştık. Geçen haftaki yazımızda belirttiğimiz gibi ikinci dereceden önemli bu verilerin etkisi sınırlı olurken TDİ verisi sonrasında tüm enstrümanlara da dalgalanmalar görüldü.
Örneğin ABD 10 yıllık tahvil faizinin %4,27’lerden tekrar %4,40’lara geldiğini, DXY (dolar endeksi)’ın 104’den tekrar 105,25 seviyesine çıktığını, Altın da %4’e, gümüşte %7’ye varan satışar gördük. Enflasyon verisi beklentileri, manşet tarafta aylıkta %0,1’lik artış ile %3,4’de sabit, çekirdek enflasyonda aylıkta %0,3’lük artışla yıllıkta da %3,6’dan %3,5’e gerilemesi beklenmekte. Bu beklenti, borsalara gelen satışlar görece sınırladı. Bakalım bu haftaki enflasyon verileri ve Fed toplantısından “goldilocks economy” yani piyasa dostu veriler ve açıklamalar alabilecek miyiz!
Fed toplantısı:
Bilindiği üzere bu ayki toplantıda makro güncellemeler ile dot plot dediğimiz fed üyelerin faiz patikası hakkındaki görüşlerini şekillendirdikleri noktasal grafiği alacağız. Toplantı öncesinde eylül ayında faiz indirim beklentisi yüzde 55 ihtimalle piyasada fiyatlanmakta. Piyasa oyuncularının beklentilerin nasıl şekilleneceği konusunda kafaları karışık. Bakalım son iki noktasal grafik tahmininde FED 3 faiz indirimi beklediğini açıklamıştı. Bu toplantıdan çıkacak grafik piyasaların odağında olacak.
Peki FED değerlendirmelerini neye dayandırarak yapıyor ve görünüm nasıl;
İstihdam Piyasası: Özellikle TDI verisi. Normal piyasa koşullarına göre özellikle pandemi öncesi 2010-2019 arasında ortalama verilere bakarsak. Aylık TDI ortalamasının 183 bin olduğunu görüyoruz. Hala ortalamaların çok üstünde bir piyasa verisine sahibiz. Üç aylık ortalamalara bakarsak orada da 240 binlik rakamın üzerinde kalmaya devam ediyoruz. İşsizlik oranı %4 ile her ne kadar son 2 yılın zirvesine çıksa da soğumaya işaret etmiyor. Bir sonraki veri 5 Temmuz’da gelecek.
Saatlik Ücretler: Fed’in enflasyon hedeflemesinin %2 hedefini tutturması için takip ettiği ücret artış hızı %3-3,5 bandında kalması gerekli ancak 2021 yılından beri bu aralığın içine hiç inemediğini görüyoruz.
Açık iş pozisyonları ve işsizlik oranı katsayısı: Bu veriye baktığımızda da her ne kadar 2021’den bu yana 1,24kat sayı ile en düşük seviyesine inse de hala kat sayının 1’in üzerinde olması ücret artış baskısın çalışan lehine kaldığını gösteriyor.
Enflasyon ve Politika faizi ilişkisi: FED politika faizini Mart 2022’de yükseltmeye başlamıştı ve geçen sene haziranda %5,25-5,50 aralığına getirdiğinden beri sabit tutmakta. Son bir yılda manşet enflasyondaki düşüş %3 seviyesine geldikten sonra %3- 4 bandında plato yapmakta. Son nisan verisinde manşet enflasyon %3,5’den %3,4’e gerilemişti. Aynı zamanda çekirdek enflasyon tarafında da bir önceki aya göre %3,8’den %3,6’ya gerileme görüldü. Bakalım bu iyimser veriler 12 haziranda açıklandığında da alınabilecek mi? FED’in enflasyon hedeflemesi için takip ettiği PCE verisinin de haziranın son iş günü açıklanacak. Değişim beklentisi yok.
Piyasa fiyatlamaları adına bir senaryo çalışması yapacak olursak
Enflasyonda yaşanan yumuşama eğilimi devam eder, 3 faiz indirimine devam diyen bir fed görürsek; güvercin fed algısı oluşur ve sert yükselişler görebiliriz. 2 faiz indirimi temkinli iyimserlikle enflasyon verisinin vereceği oyun alanına göre piyasa şekillenir. Tek faiz indirimi ve beklenti üstü enflasyon verisi piyasalarda son dönemdeki kazanımların kaybedilmesine yol açabilir. Toplantı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, piyasaların odağında belirtelim.