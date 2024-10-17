AB’de gelirin yarısıyla 30 metrekare ev kiralamak…
Bırakın İstanbul’u; Ayvalık’ta bir dairenin kirasının Zagreb’de oturduğumuz aşağı yukarı aynı vasıflardaki eve eşit olduğunu öğrenmek beni şaşırttı. Malum, Türkiye fiyatların “akılla anlaşılamayacağı” bir dönemden geçiyor, hele de ev kiraları denince. Dönüp bakınca Avrupa’da da bir tuhaflık var.
Avrupa şehirlerinde dalga dalga yayılan Airbnb isyanı haberlerine denk gelmiş olmalısınız. Özellikle şehir merkezlerinde günlük kiralamalar çok kazandırdığı için mülk sahipleri yerlilere uzun kontratla ev kiralamak istemiyor, “mekanın asıl sahibi” olan halk, artık fahiş ev kiralarını ödeyemiyor. Sırf bu yüzden nispeten yoksul güney ve doğu Avrupa’da gençlerin ebeveynlerinin evini terk etme yaşı gittikçe artıyor. Hırvatistan, 31 yaş ile AB’de lider.
Kiralar acımasızca artıyor
Avrupa Bölgesel Kalkınma ve Uyum İzleme Ağı’nın (ESPON) “uygun fiyatlı ve kaliteli konutlara erişim sorunu” başlıklı son raporu krize parmak basıyor.
Hırvatistan’da özellikle sahil bölgelerinde kiralar acımasızca artıyor. Dubrovnik’te bir vatandaş “40 metrekare için 900 euro istiyorlar, biz nerede yaşayayım?” isyanında. ESPON raporuna göre Hırvatistan’ın bu gözde bölgelerinde ortalama aylık gelirin yüzde 40’ıyla en fazla 30 metrekare konut kiralayabilirsiniz.
Sorun kangrene dönüştü
Aslında tüm Avrupa, konut kriziyle karşı karşıya. 2015’ten bu yana AB düzeyinde emlak fiyatları yüzde 44 arttı. Bu, çoğu ülkede ücretlerdeki artışın hayli üzerinde. Ev satın almaya gücü yetmeyenler kiralamak zorunda. Özellikle turistik talebin yüksek olduğu büyük şehirlerde, AB’nin doğusundaki ülkelerde ve turistik bölgelerde sorun kangrene dönüşüyor.
Yine ESPON raporuna dönersek; raporda, Paris, Berlin, Lizbon ve Madrid, kira fiyatlarının gelire kıyasla en yüksek olduğu şehirler. Paris’te gelirin ortalama yüzde 45’ini ayırıp sadece 30 metrekare ev kiralayabiliyorsunuz. Bu oranlar Berlin’de yüzde 40 ve 35 metrekare, Lizbon’da yüzde 38 ve 40 metrekare. Bu açıdan en makul görünen şehirler Varşova, Sofya ve Bükreş. Bu şehirlerde bireyler gelirlerinin yüzde 25-30’unu kiraya ayırarak 60 ila 70 metrekarelik evlerde oturabiliyorlar.
İpotek faizleri yükseliyor
Yüksek enflasyon sarmalından kurtulmaya çalışılan pek çok ülkede ipotek faizleri yükseliyor, kredi ile ev sahibi olmak zorlaşıyor, bu durumda kiralıklara talep mecburen artıyor, fiyatlar uçuyor, Airbnb gibi yan faktörler yaraya iyice tuz basıyor, hayat daha da zorlaşıyor…