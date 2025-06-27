  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Suat TAŞPINAR
  4. Bezos’un araya adam koyup masa ayarlayamadığı restoran

Bezos’un araya adam koyup masa ayarlayamadığı restoran

Suat TAŞPINAR
Suat TAŞPINAR AVRUPA'NIN DOĞUSU suat.taspinar@dunya.com

“Birinin adı Jeff Bezos veya Orlando Bloom di­ye prensiplerimizi ihlal etmek aptallık olurdu. Tüm misafir­lerimiz aynıdır ve isimleri ne olursa olsun eşit muamele gö­rürler” diyor genç Hırvat res­toran işletmecisi Kreşo.

Bu olay iki yaz önce yaşan­mış. Şu günlerde Amazon’un sahibi Jeff Bezos, Venedik’de­ki düğününü Hırvatistan kı­yılarında, dev yatında dost­larıyla ‘partilenerek’ bekler­ken medyaya yansıdı. Bir ‘PR hilesi’ olmadığı, doğup büyü­düğü avuç içi kadar bir adada yıllardır ailesiyle birlikte yaz-kış restoranını işleten genç adamın samimi sözlerinden ve haberin iki sene medyaya taşınmamasından anlaşılıyor.

Adriyatik’te Marco Polo’nun memleketi Korçula adasının hemen karşısında, 170 hektar­lık minicik bir ada Mrçara. Bu Robinson Crusoe adasının tek ve en güzel mekânı -ironi yok; gerçek- , Bay Kreşo ve ai­lesinin işlettiği müteva­zı, leb-i derya balıkçı ta­vernası. İşte Bezos’un “Ölürüm de bu akşam bu­rada yemek yemeden git­mem” dediği, Kreşo’nun “Yerimiz yok” diye red­dettiği ama “Servis baş­lamadan önce bir saatli­ğine uğrarsanız size içki ikram edebilirim!” diye gönlünü aldığı mekân.

"Saygımızdan reddetik..."

Kreşo, “Sekiz kişilik masa istediler… Bezos, nişanlısı, Or­lando Bloom, Katy Para… Bir multi milyardere ‘senin pa­ran bizi satın alamaz’ demek için reddetmedik, hayır, uzun boylu felsefeye gerek yok: Sa­dece düzenli misafirlerimize ve önceden rezervasyon yap­tıran müşterilere saygımızdan reddetmek zorunda kaldık. Ama en güzel Hırvat şarapla­rı ikram ettik, bir saat huzur içindeydiler. Kimse selfie diye kollarından çekiştirmedi!” di­yor gülerek.

Bu iki yıl önce, Hırvatis­tan’ın turizmde tarihi zirveyi gördüğü, otellerde pansiyon­larda yer bulmak isteyenlerin “araya adam koymak” zorun­da kaldığı şahane sezondan kalma bir anı. İki yıl gibi kısa­cık zamanda maalesef çok şey değişti. Yüksek talep şımarttı, fiyatlar uçtu; hem de öyle böy­le değil.

Kuzey Avrupa’dan, gelirlerin kat be kat fazla ol­duğu ülkelerden gelen turist­ler bile “Hırvatistan Av­rupa’nın en pahalı tatil üyesi oldu” diye yakın­maya, rezervasyonla­rı iptal etmeye başla­dı. Türkiye’de daha çok kurdaki dengesizlik kay­naklı bir kaos var belki, ama burası zaten euro bölgesi ve kalitesi düşen servise karşılık roketle­nen fiyatlar Hırvatistan ekonomisinin can simidi tu­rizm için çanları çalmaya baş­ladı; duyana. Tatile Yunanis­tan’a, İtalya’ya, hatta İspan­ya’ya giden Hırvat az değil.

Turizmin 100 metre koşusu değil maraton olduğunu Hır­vatlar da anlayacak. Düşe kal­ka. Dönüp komşuya, İtalya’ya baksalar (Roma, Floransa, Mi­lan gibi kalabalıklar hariç), “sürdürülebilir turizm” için alınacak ne çok ders var. Her daim makul fiyatlar, bol kepçe porsiyonlar, ucuz ama şahane şaraplar, güler yüzlü aile işlet­meleri… Eksilerini hoş görme­mizi sağlayan gani gani artılar…

Başarının sırrı

Adriyatik sahillerinde, göz­den uzak bir Hırvat balıkçı restoranının sahibiyle sohbet ederken, “Bu ev benim. Üstte yaşıyorum, aşağıda restoran işletiyorum. Dedem başlamış bu işe, babam bana devretti. Yaz kış açığız. Bir tek müşte­ri de olsa ızgara yanar” diyor, “Benim gibi hayatı ile işi or­tak olandan korkmayın. Tu­rizm, hiç alakası yokken bu işe sermayesini yatırıp sene­de 3-5 ay çalıştırarak zengin olmak isteyenler yüzünden pahalanıyor. Gidip o paraları ödeyenler aslında o insanla­rın keyfinin sponsoru oluyor; o kadar.”

Not: Bu arada Jeff Bezos’u reddeden restoranı merak eden varsa bu da YouTube linki: ht­tps://www.youtube.com/wat­ch?v=jNR-bKdJUw8&t=1790s

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
‘Küresel yılgınlık çağı’nda Avrupa halleri 05 Haziran 2025
Avrupa sokaklarında savaşın yankıları 22 Mayıs 2025
Çin uç beyleri Avrupa'yı kuşatırken 24 Nisan 2025
‘Milli yenge’ de tarife darbesinden kurtaramadı 10 Nisan 2025
Berlin’den İstanbul’a Avrupa metrosu 27 Mart 2025
‘Hoş geldiniz’ derlerdi, ‘Yakamızdan düşün’ diyorlar 13 Mart 2025
Avrupa’nın kır katır-kırk satır devri 27 Şubat 2025
Amerikalıya cennet Bangladeşliye cehennem memleket! 06 Şubat 2025
Sıkıcı rutine 'ulusal boykot' darbesi 30 Ocak 2025
Kimi insan ev, kimi ev insan peşinde 09 Ocak 2025