Çin uç beyleri Avrupa'yı kuşatırken
Bizde fikir haklarıyla ilgili hırsızlıklara "En iyi takdir taklittir" diye 'edebi kılıf' uydurulduğu vakidir ama Çin kalkınma yolunda hiçbir hukuki, ticari, ahlaki, kriteri kaale almadan çıkmıştı yola. Alenen yabancı markaları yürüttü, kopyaladı, üretti, onda bir fiyatına sattı ve modern zaman masalı uydurmaya kalkarsak, "Hep gitti, çok gitti; bir de dönüp geriye baktık ki milyar arpa boyu yol gitti."
ABD'nin ilk dolar milyarderi petrolcü Rockfeller'a atfedilen "Bana kazandığım ilk milyon doları sorma; sonraki her centin hesabını vereyim" sözü Çin'in ekonomik kalkınma stratejisinin üzerine gayet şık oturuyor. Ve bunun en canlı örneğini, bu hafta Hırvatistan'da açılan ilk BYD (Build Your Dreams) showroom'u teyit etti. Burası mühim nokta; geri döneceğim.
'Hayasızca taklit'ten dünya devine...
Çinli otomotiv devi BYD 2000’li yılların başında Toyota Corolla ve Honda Civic gibi modellerin tasarımlarını birebir taklit ederek sektöre adım attığında, "çakma otomotiv şirketi" diye Batı'da sadece alay konusuydu. Hayasızca bire bir kopyalanmış tasarımları, hatta logoları ve düşük kalite algısıyla "Ee, ne de olsa Çin işi" diye burun kıvrılıyordu.
Ama 20 yıl gibi insan ömrü için bile uzun sayılmayacak bir sürede şirket, muazzam bir dönüşüm geçirdi. Devlet sübvansiyonları, iç pazardaki agresif büyüme ve Ar- Ge yatırımlarıyla BYD artık, sadece Çin'in değil, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri. 2023'de Tesla’yı geçerek yıllık bazda en çok elektrikli otomobil satan marka unvanını alması da tacın zümrüdü.
Vaktiyle “ucuz bir taklitçi” olan şirket, bugün bataryadan çipe kadar tüm teknolojisini kendisi geliştiren entegre bir dev. O gün burun kıvırmayıp ışığı gören ve şirkete yatırım yapan herkes bugün Karun kadar zengin. En bariz örneği de Warren Buffett. Onun gibi "tutucu ve temkinli" bir yatırımcı 2008'de BYD’nin yüzde 10 hissesini almıştı. Çoğu dalga geçti ama yıllar sonra Buffett bu kararı “hayatının en kârlı yatırımlarından biri” olarak tanımladı. Kaderin cilvesi!
Hırvatistan hamlesi: İşaret fişeği mi?
BYD, sadece otomobil üretmekle kalmadı; elektrikli belediye otobüslerden raylı sistemlere kadar birçok alana yayıldı. Şirket şu an yılda 3 milyondan fazla araç satıyor ve Avrupa, Latin Amerika, Afrika gibi pazarlara bodoslama daldı. Şimdi Youtube'da BDY için "Taklitten özgünlüğe, yerelden küresele uzanan bir başarı öyküsü" diye güzelleme videolarının biri bir para.
Tam da bu noktada Hırvatistan gibi nüfusu 4 milyonu bile bulmayan, son derece küçük bir pazarda açılan BYD showroom'u uzmanlara göre agresif Avrupa planlarında bir "işaret fişeği".
Son yıllarda inşaat sektöründe patlama yaşanınca "Neden Türk seramik ürünlerini buraya da satmıyorsunuz?" diye sorduğum bir iş insanının "Pazar küçük, değmez" dediği bir dönemde Çinli Avrupa'yı fetih younda. Üstelik AB'nin zordaki otomotiv sektörünü Çinli rakiplere karşı korumaya çabaladığı bir dönemde. Hırvatistan'a 'mayın eşeği' kontenjanından önce MG ve Dongfeng geldi, pazarı yokladı, taşları temizledi. Ardından BDY fiyakalı bir giriş yapıyor. Biz her Çinliyle bir portakal satamadık ama Çin her gün hepimize bir ürününü satmayı başardı; kimine incik-boncuk, kimine elektrikli araba.
Hayat ne tuhaf. Trump'ın tarife savaşlarıyla küresel düzeni sarstığı, korumacılığa döndüğü bir devirde, serbest ticaretin bayrağını Çin eline alıp Avrupa'nın en önemsiz pazarlarında bile burca dikiyor. Liberal dünyanın kıyamet alametleri mi?