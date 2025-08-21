  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Suat TAŞPINAR
  4. Evreka! Yapay zekâ internet değil, elektrik devrimine eş

Evreka! Yapay zekâ internet değil, elektrik devrimine eş

Suat TAŞPINAR
Suat TAŞPINAR AVRUPA'NIN DOĞUSU suat.taspinar@dunya.com

Hırvatistan’ın bu sene An­talya sıcağıyla yarışan Adriyatik kıyılarında, kendi halinde bir kasabanın sahil barında, yan masadaki genç­lerin farklı İngilizce aksan­ların kokteyli olan sohbetine kulak misafiri oluyorum. Bi­ra bardaklarının üzerinden biri, “Desene yakında işsi­ziz. Kod yazmak artık iş değil, GPT halledecek. Bu işe girer­ken 21. yüzyılın yıldız mesle­ği diyorduk ama kâğıda basılı gazeteler gibi tarihe karışma­ya başlayacağız” diye yakını­yor. Masadaki kahkahalarda bir tedirginlik seziyorum.

Ve mevzunun üstüne cuk oturan, bende adeta “vahiy etkisi” ya­ratan bir YouTube sohbetini düşünüyorum: Silikon Vadi­si’nin çığır açan isimlerinden 44 yaşındaki Rus dahi Andrey Doroniçev’in sözleri bunlar. “Yapay zekânın ortaya çıkı­şı, insanlık üzerindeki etkisi bakımından internetle mi kı­yaslanmalı?” diye sorulunca, hiç tereddüt etmeden “Hayır, bence bu elektrikle kıyaslan­malı. Yapay zekâ yeni elekt­riktir” diyor.

Prizlere bakmadan yaşayamaz hale geldik

Ne yalan söyleyeyim, bu be­nim için bir nevi “aydınlan­ma” oldu. Doroniçev’in anla­tımıyla, internet toplumsal ilişkilerimizi dönüştürdü ama elektrik uygarlığın temelini değiştirdi. Elektriğin geldi­ği ana kadar insanın sahip ol­duğu güç kendi kas gücü, belki birkaç hayvanı ya da kölesinin gücüydü. Bugün basit bir priz­den hiç zahmetsiz birkaç bey­gir gücünü çağırabiliyorsak, bu elektriğin dünyaya kattığı mucize. Elektriğin ilk ortaya çıktığı dönemde insanlar kuş­kuyla yaklaşmış, “Ne işime ya­rayacak bu priz? Tehlikeden başka bir şey değil, yangın çı­karıyor” diye burun kıvırmış­tı. Bugün biz o prizlere bak­madan yaşayamaz hale geldik. Yapay zekâ ile benzer bir eşi­ğin kıyısındayız.

Doroniçev’in benzetmesiy­le, insanlık artık bir “zeka pri­zi”ne erişim sağlıyor. Önce­den zihinsel kapasiten sadece kendi kafan, belki de birkaç iş arkadaşının kapasitesiyle sı­nırlıydı. Şimdi, her insanın emrine adeta bir “entelektü­el ordu” sunuluyor. En çetre­fil sorulara anında yanıt ve­ren, imkânsız gö­rünen görevleri yerine getiren ve yakında kim bi­lir belki “kendi amaçlarının pe­şinde koşabile­cek” bir güç…

Yapay zeka sadece kod yazmak değil

IT’ci gençlerin kaygısını ChatGPT’ye soruyorum, in­saflı bir cevap veriyor: “Rutin IT işlerinin bir kısmını ger­çekten azaltıyoruz: Basit sc­ript’ler yazmak, hata mesajla­rını çözümlemek, küçük ağ ya­pılandırmaları önermek ya da dokümantasyon hazırlamak gibi işler saniyeler içinde ya­pılabiliyor. Bu da özellikle ju­nior seviyedeki görevlerin ba­zısını ‘gereksiz’ hale getirebi­lir.

Fakat işin bütünü bundan ibaret değil. Kurumların alt­yapılarının farklılığı, güvenlik ve entegrasyon sorunları, kri­tik anlarda sorumluluk almak hâlâ insana bağlı. Elektrik na­sıl sadece ampul yakmak de­ğilse, yapay zekâ da yalnızca kod yazmak değil. Zamanla IT uzmanları yeni rollere bürü­necek: AI çıktılarının doğru­luğunu denetleyen, güvenlik risklerini analiz eden, bu sis­temleri iş süreçlerine entegre eden profesyoneller.”

Bar masasındaki genç IT’ci­lerin gergin kahkahalarına kulak verirken, Doroniçev’in “yeni elektrik” benzetmesinin ağırlığı zihnimde daha da otu­ruyor: AI ve GPT sadece işi­mizi kolaylaştıran bir araç de­ğil, buharlı makinelerle açılan sanayi devrimi eşiği gibi. Na­sıl elektriksiz bir modern ha­yat düşünemiyorsak, yakında yapay zekâsız bir hayat tahay­yül edilemez olacak. Velhasıl, bindik bir alamete…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bronz ten değil, ‘3. derece yanık’ zamanı mı? 07 Ağustos 2025
 Schengen’de ‘ihtiyatlı kötümserlik’ berdevam 24 Temmuz 2025
Bezos’un araya adam koyup masa ayarlayamadığı restoran 27 Haziran 2025
‘Küresel yılgınlık çağı’nda Avrupa halleri 05 Haziran 2025
Avrupa sokaklarında savaşın yankıları 22 Mayıs 2025
Çin uç beyleri Avrupa'yı kuşatırken 24 Nisan 2025
‘Milli yenge’ de tarife darbesinden kurtaramadı 10 Nisan 2025
Berlin’den İstanbul’a Avrupa metrosu 27 Mart 2025
‘Hoş geldiniz’ derlerdi, ‘Yakamızdan düşün’ diyorlar 13 Mart 2025
Avrupa’nın kır katır-kırk satır devri 27 Şubat 2025