Evreka! Yapay zekâ internet değil, elektrik devrimine eş
Hırvatistan’ın bu sene Antalya sıcağıyla yarışan Adriyatik kıyılarında, kendi halinde bir kasabanın sahil barında, yan masadaki gençlerin farklı İngilizce aksanların kokteyli olan sohbetine kulak misafiri oluyorum. Bira bardaklarının üzerinden biri, “Desene yakında işsiziz. Kod yazmak artık iş değil, GPT halledecek. Bu işe girerken 21. yüzyılın yıldız mesleği diyorduk ama kâğıda basılı gazeteler gibi tarihe karışmaya başlayacağız” diye yakınıyor. Masadaki kahkahalarda bir tedirginlik seziyorum.
Ve mevzunun üstüne cuk oturan, bende adeta “vahiy etkisi” yaratan bir YouTube sohbetini düşünüyorum: Silikon Vadisi’nin çığır açan isimlerinden 44 yaşındaki Rus dahi Andrey Doroniçev’in sözleri bunlar. “Yapay zekânın ortaya çıkışı, insanlık üzerindeki etkisi bakımından internetle mi kıyaslanmalı?” diye sorulunca, hiç tereddüt etmeden “Hayır, bence bu elektrikle kıyaslanmalı. Yapay zekâ yeni elektriktir” diyor.
Prizlere bakmadan yaşayamaz hale geldik
Ne yalan söyleyeyim, bu benim için bir nevi “aydınlanma” oldu. Doroniçev’in anlatımıyla, internet toplumsal ilişkilerimizi dönüştürdü ama elektrik uygarlığın temelini değiştirdi. Elektriğin geldiği ana kadar insanın sahip olduğu güç kendi kas gücü, belki birkaç hayvanı ya da kölesinin gücüydü. Bugün basit bir prizden hiç zahmetsiz birkaç beygir gücünü çağırabiliyorsak, bu elektriğin dünyaya kattığı mucize. Elektriğin ilk ortaya çıktığı dönemde insanlar kuşkuyla yaklaşmış, “Ne işime yarayacak bu priz? Tehlikeden başka bir şey değil, yangın çıkarıyor” diye burun kıvırmıştı. Bugün biz o prizlere bakmadan yaşayamaz hale geldik. Yapay zekâ ile benzer bir eşiğin kıyısındayız.
Doroniçev’in benzetmesiyle, insanlık artık bir “zeka prizi”ne erişim sağlıyor. Önceden zihinsel kapasiten sadece kendi kafan, belki de birkaç iş arkadaşının kapasitesiyle sınırlıydı. Şimdi, her insanın emrine adeta bir “entelektüel ordu” sunuluyor. En çetrefil sorulara anında yanıt veren, imkânsız görünen görevleri yerine getiren ve yakında kim bilir belki “kendi amaçlarının peşinde koşabilecek” bir güç…
Yapay zeka sadece kod yazmak değil
IT’ci gençlerin kaygısını ChatGPT’ye soruyorum, insaflı bir cevap veriyor: “Rutin IT işlerinin bir kısmını gerçekten azaltıyoruz: Basit script’ler yazmak, hata mesajlarını çözümlemek, küçük ağ yapılandırmaları önermek ya da dokümantasyon hazırlamak gibi işler saniyeler içinde yapılabiliyor. Bu da özellikle junior seviyedeki görevlerin bazısını ‘gereksiz’ hale getirebilir.
Fakat işin bütünü bundan ibaret değil. Kurumların altyapılarının farklılığı, güvenlik ve entegrasyon sorunları, kritik anlarda sorumluluk almak hâlâ insana bağlı. Elektrik nasıl sadece ampul yakmak değilse, yapay zekâ da yalnızca kod yazmak değil. Zamanla IT uzmanları yeni rollere bürünecek: AI çıktılarının doğruluğunu denetleyen, güvenlik risklerini analiz eden, bu sistemleri iş süreçlerine entegre eden profesyoneller.”
Bar masasındaki genç IT’cilerin gergin kahkahalarına kulak verirken, Doroniçev’in “yeni elektrik” benzetmesinin ağırlığı zihnimde daha da oturuyor: AI ve GPT sadece işimizi kolaylaştıran bir araç değil, buharlı makinelerle açılan sanayi devrimi eşiği gibi. Nasıl elektriksiz bir modern hayat düşünemiyorsak, yakında yapay zekâsız bir hayat tahayyül edilemez olacak. Velhasıl, bindik bir alamete…