AB’de mal dolaşımı serbest, dolaştıran kotalıysa!
Tüm dünyanın “kronik” ve “bulaşıcı” hastalığı:
“Söylem” farklı, “uygulama” farklı…
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2023 yılı Ekim ayında Avrupa Birliği’nin (AB) talebiyle, Türkiye ile Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı…
İkili ticari sorunların çözümü ve gümrük birliğinin güncellenmesi için işbirliği yapılması kararı alındı…
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O karardan sonra:
AB ile 30 yıl önce imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması aynen devam etti…
(Bu arada AB üçüncü ülkelerle daha modern anlaşmalar imzaladı)
Vize işlemleri daha da zorlaştırıldı…
Vize süreleri daha da kısaldı…
TIR, kamyon gibi “dolaşımı serbest olan malı” dolaştıracak olan araçların geçiş kotası artırılmadı…
Hatta bazı bölgelerde maliyet olarak zorlaştırıldı…
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Söylemler yine “lafta”, “rafta” kaldı…
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AB’nin siyasi kanadı, bu politika ile sadece Türk iş dünyasına mı zarar veriyor?
Tabi ki hayır…
Türkiye birçok teknolojik üründe AB’nin pazarı ve gördüğünü/dokunduğunu alıyor…
Gidip/görüp/dokunamayınca, AB iş dünyası da müşteri kaybetmiş oluyor…
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Buna rağmen…
AB ile dış ticaret hacmi 211 milyar doları aştı…
VELHASIL
Dün, Türkiye ve AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu ilk toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile AB Komisyonu B.Y.Dombrovskis başkanlığında Belçika’da yapıldı…
Bolat, iyi niyetiyle “yine”, “yeniden” sorunları anlattı ve “kazan kazan” prensibine dayalı çözüm önerilerini sıraladı…
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Önümüzde çok daha büyük sorunlar var:
Örneğin AB’nin yürürlüğe koyduğu Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması…
Yeşil dönüşümü birlikte ve diyalog halinde gerçekleştiremezsek; ki AB’li siyasilerin uygulamaları, gerçekleştiremeyeceğimizi gösteriyor…
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AB iş dünyasını konuya odaklamak; dahası, elimizdeki siyasi kozlarla, oyunu onlar gibi oynamak gerekiyor…