AB’den yeni teknolojiye 8.1 milyar euroluk bütçe

AB Komisyonu, çoğunluğu Almanya olmak üzere 14 üye ülkede 56 şirketin araştırma, inovasyon, mikroelektronik ve iletişim teknolojilerinin kurulumuna yardımcı olacak yeni projelerine onay verdi.

Avrupa Birliği hem ekonomik kriz hem de Ukrayna Savaşı’nın getirdiği zorluklarla başa çıkmaya çalışırken, yeni teknoloji projelerine devasa bütçeler ayırıyor. Avrupa Birliği, “kritik teknoloji projeleri”ne 8.1 milyar euroluk kamu desteği ayırdı. AB, çoğunluğu Almanya olmak üzere 14 üye ülkede 56 şirketin ortak “mikroelektronik” ve “iletişim” projelerine toplam 8.1 milyar euro kamu desteği verilmesini istedi.

AB Komisyonu, kamu destek kuralları kapsamında, araştırma, inovasyon, mikroelektronik ve iletişim teknolojilerinin kurulumuna yardımcı olacak yeni projelere onay verdi. AB’den yapılan açıklamada, “Ortak Avrupa Çıkarına İlişkin Önemli Projeler”in Almanya, Avusturya, Çekya, Finlandiya, Fransa, Hollanda İrlanda, İspanya, İtalya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya ve Yunanistan tarafından ortaklaşa hazırlandığı belirtilerek, bu ülkelerin teknoloji projelerine toplam 8.1 milyar euro kamu finansmanı sağlanacağını duyurdu.

AB genelinde 56 şirketin 68 farklı proje üstleneceği belirtilen açıklamada, verilecek kamu desteğine ilave olarak projelere “özel sektörden de 13.7 milyar euro kaynak çekilmesinin beklendiği” vurgulandı. Projelerin yeni mikroelektronik ve iletişim çözümleri üreteceği, enerji verimliliği ve kaynak tasarrufu sağlayan elektronik sistemler ile üretim yöntemleri geliştireceği, bunun dijital ve yeşil dönüşüme katkı sunacağı belirtildi.

Projelerin 5G, 6G, otonom sürüş, yapay zekâ ve kuantum hesaplama gibi alanlarda teknolojik ilerlemeye katkıda bulunacağına dikkat çekilen açıklamada, projeler kapsamında ilk yeni ürünlerin 2025 yılında piyasaya sürüleceği, bütün projelerin 2032’ye kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. AB’nin açıklamasından sonra Almanya Ekonomi Bakanlığı da 31 mikroelektronik alanındaki projeye yaklaşık 4 milyar euro ek fon sağlanacağını duyurdu.

AB, ChatGPT’yi inceleyecek

Bir yandan yeni teknolojilere devasa bütçe ayıran AB, diğer yandan yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’ye yönelik özel bir görev gücü kurmaya karar verdi. AB ülkelerinin ulusal veri koruma kurumlarını bir araya getiren Avrupa Veri Koruma Kurulu, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’ye yönelik yürütülen soruşturmada, işbirliğini ve bilgi paylaşımını artırmak için özel bir görev gücü kurulmasını istiyor. AB Kurulu, İtalyan Veri Koruma Ajansı tarafından ChatGPT hizmeti hakkında OpenAI’a karşı uyguladığı son yaptırımlarını da tartışmaya açtı.

Avrupa Veri Koruma Kurulu, ABD merkezli OpenAI’nin ChatGPT yapay zekâ sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlattı.

Almanya Kişisel Verilerin Korumasından ve Bilgi Özgürlüğü’nden Sorumlu Üyesi Ulrich Kelber, veri güvenliği endişeleri nedeniyle prensip olarak gerekirse yapay zekâya dayalı sohbet robotu ChatGPT’yi engelleyebileceklerini açıkladı. Fransa ve İrlanda da bulgularını tartışmak için İtalya Verileri Koruma Ajansı ile iletişime geçtiklerini duyurdu. Avrupa ülkeleri bir yandan yeni teknolojileri desteklerken diğer yandan yeni teknolojilerin “özel hayatın kutsallığını koruma kanunlarını ihlal etme” ikilemini yaşıyor…

Kuzey Koreli hacker gruplar, Rus savunma şirketine siber saldırılar düzenledi

Siber güvenlik firması SentinelOne'ın raporunda, Kuzey Kore'nin "ScarCruft" ve "Lazarus" hacker gruplarının, ülkelerinin silah programlarını geliştirmek için bilgi çalabilmek amacıyla Rusya'ya siber saldırı düzenlediği öne sürüldü.