  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Koray ÖZTOPÇU
  4. ABD’nin gümrük vergisi kararı ve global otomotiv sektöründeki tedirginlik

ABD’nin gümrük vergisi kararı ve global otomotiv sektöründeki tedirginlik

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru [email protected]

ABD’nin otomobil ve otomotiv parçaları ti­caretinin büyük kısmına %25 oranında gümrük vergisi koyması, dünya çapındaki glo­bal otomotiv endüstrisini ciddi şekilde etki­leyeceği gerekçesiyle tüm sektör temsilcileri tarafından konuşulmaya başlandı.

ABD’nin ti­caret alanındaki tarife değişiklikleri, diğer ül­kelerin ABD’deki satış kayıplarını telafi etmek için aralarındaki ticareti artırmalarına yol aça­bilirken, ne olacağı hala belirsizliğini koruyor. Öte yandan dünya genelinde otomotiv endüst­risinde oluşan endişe giderek artıyor.

Tarifelerde değişiklikler ve son durum

ABD’nin, tüm mallara uygulanan %10’luk ge­nel gümrük vergisinin yanı sıra, AB için %20, Japonya için %24, Güney Kore için %25 ve İn­giltere için %10 oranlarında belirlediği görülü­yor. Çelik ve alüminyumda uygulanan %25’lik tarife ise tüm ülkeler için geçerliliğini koruyor. Kanada ve Meksika’nın otomobil ihracatları için %50 Amerikan içeriğine sahip araçlarda %12,5’lik daha düşük bir tarife uygulanacak.

Kanada, yeni ABD tarifelerine karşı “amaçlı ve güçlü” bir şekilde mücadele edeceğini açık­larken, AB ise bu tarifelerle başa çıkmak için Avrupa otomotiv sektörüyle “stratejik bir di­yalog” başlatacağını duyurdu. Ayrıca, küresel ekonominin bu durumdan zarar göreceği de öngörülüyor.

İngiltere’de ise bu tarife maliyetlerinin üre­ticiler tarafından karşılanamayacağı belirtili­yor. Bu durum, ABD’li tüketicilerin daha yük­sek maliyetlerle ve daha az seçenekle karşı kar­şıya kalmasına yol açabilecek. İngiliz üreticiler için de kısıtlı talep nedeniyle üretim planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilecek.

Tarifelerdeki değişiklikler yeniden yerelleşme anlamına mı geliyor?

ABD’nin tarifelerine yönelik, misilleme ön­lemleri nedeniyle ihracatta yaşanabilecek po­tansiyel kayıp konusunda farklı görüşler bulu­nuyor. Öte yandan, otomobil üretiminin yeni­den yerelleştirilmesinin, tarifelerin yarattığı etkinin gücüyle hız kazanması ön görülüyor. ABD’nin %25 tarife uygulamasını yürütme ka­rarının arkasında, üretimdeki sübvansiyonlar ve agresif endüstriyel politikalarla destekle­nen yabancı otomotiv endüstrilerinin önemli ölçüde büyümesi yatıyor. Buna karşın, ABD’de satılan araçların yaklaşık yarısının ülke içinde üretildiği görülüyor.

Avrupa’nın endişeleri

Avrupa’da da benzer endişeler yoğun şekil­de gündemde. AB, ticaret tarifelerine yönelik yapıcı bir çözüm bulunmasından yana açıkla­malar yaparken, ortak çaba temelinde adım­lar atmak isteğini de dile getiriyor. Avrupa’nın otomotiv endüstrisi, Kuzey Amerika’da araç ve parça üreten Avrupa firmaları da dahil olmak üzere hem üreticiler hem de tedarikçiler üze­rindeki potansiyel etkiye dikkat çekiyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine göre, Avrupa otomobil üre­ticileri 2024 yılında 38,9 milyar euro (43,3 mil­yar $) değerinde 757.654 yeni aracı ABD’ye ih­raç etti. Bu rakam, AB’nin ABD’den ithal ettiği 7,8 milyar euro değerindeki 169.152 yeni aracı büyük ölçüde gölgede bırakıyor.

Buna karşın ACEA, uluslararası otomobil üreticilerinin ABD’de yılda yaklaşık 4,9 mil­yon araç ürettiğini, bunun toplam üretimin %48’ine denk geldiğini belirtiyor. Avrupa mer­kezli firmaların yaklaşık 830 bin araçtan so­rumlu olduğu, ABD yapımı araçların ise %50 ila %60’ını ihraç edildiği ifade ediliyor.

İki kat daha fazla etkileniyorlar

Avrupa otomotiv tedarikçileri ve parça üre­ticileri hem doğrudan otomobil tarifelerinden hem de alüminyum ve çelik bileşenlere uygu­lanan tarifelerden iki kat daha fazla etkileni­yor. Daha önce Çin’in Avrupa’ya yaptığı itha­latın iki katına çıkmasıyla oluşan negatif tica­ret dengesini telafi etmek isteyen AB tedarikçi endüstrisi, ABD ile olan ticaretini artırdı. Bu da sektörü tarifelere karşı özellikle savunmasız hale getirdi. Son beş yılda ABD’ye yapılan yıl­lık 8,7 milyar euro değerindeki otomotiv bile­şeni ihracatı, Avrupa tedarikçileri için 7 milyar euroluk küresel ticaret fazlası yaratılmasına katkı sağladı.

ABD’nin ithal otomobillere uyguladığı %25’lik tarifeler geçen perşembe günü yürür­lüğe girerken, global otomobil üreticilerinin istihdam planlamalarından, sevkiyat durakla­malarına, fiyat artışlarının gecikmesinden üre­tim planlamalarına kadar pek çok alanda ciddi adımlar atmasına neden olabilir. Sonuç olarak, küresel ölçekte bu tarifelerin otomobil fiyatları­nın artmasına yol açması bekleniyor. Karşılıklı tarifelerin otomotiv endüstrisine doğrudan et­kisi sınırlı olsa da, küresel ekonomi üzerindeki yansımalarının ciddi olacağı öngörülüyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Elektrikli araçlar, bugüne nasıl geldik : Ticaret-tarifeler 04 Nisan 2025
Deneyim çağında otomotiv ekosisteminde satın alma davranışının değişimi 28 Mart 2025
Otomotiv dönüşümünde Deniz İpek Yolu’na bakış 21 Mart 2025
Otomotiv sektöründe kadın mucitler, icatlar ve otomotive etkisi 14 Mart 2025
Global tüketici beklentisi: Elektrikli araçta düşük fiyatlı araç 07 Mart 2025
Otomotivde beklentiler de pazar da değişiyor 28 Şubat 2025
Stratejik ortaklıklar ve elektrikli mobilitenin geleceği 21 Şubat 2025
Elektrikli araçlar ve teknoloji entegrasyonu: Yeni gelir modeli 14 Şubat 2025
Teknoloji ve otomotiv şirketleri birlikteliği ve müşteri bağlılığında gelecek 07 Şubat 2025
Z Kuşağında otomobil tercihlerini yönlendiren değişim: bağlantı ve güvenlik 31 Ocak 2025