ABD’nin ticaret politikalarının küresel etkileri
Seçilmiş Başkan Trump’ın pazartesi attığı sosyal media mesajı ile Çin için yüzde 10, Meksika ve Kanada için yüzde 25’lik gümrük vergisi koyacağına ilişkin mesajı Ticaret savaşlarının ilk adımı olarak görülebilir.
Bilindiği gibi seçimler öncesinde Donald Trump’ın yaptığı açıklamalarda göre gümrük tarifelerinin, ABD’nin Çin’den ithalatına yüzde 60, diğer tüm ticaret ortaklarına ise yüzde 20 oranında tarife uygulanması beklenmekte. Bu politikalar bu seviyeye evrilmesi halinde ABD’nin küresel ticaretteki payının tahminlere göre, ABD’nin küresel ticaretteki payının 2028 itibarıyla yüzde 20’den yüzde 8,5’e kadar düşebileceği hesaplanmakta.
Trump’ın önerilen tarifelerinin etkileri yalnızca ABD ekonomisi ile sınırlı kalmayıp, ticaret ortaklarının GSMH’sı ve ticaret hacimlerini de etkileyecektir. Tüm ülkelerin ABD’ye gümrük vergisi misillemesi yaptığı bir senaryoda, ABD ithalatında yüzde 54, ihracatında ise yüzde 63 oranında düşüş beklenmektedir. Bununla birlikte, küresel ticaretin geri kalanı ABD’nin ticaretteki payının azalmasını telafi edebiilmek için özellikle Asya ve Avrupa ülkeleri, yeni ticaret ilişkileri kurarak ABD’nin kaybettiği pazar paylarını doldurma fırsatı bulabilir.
ABD’ye ekonomik olarak bağımlı olan Meksika ve Kanada gibi ülkelerde GSMH kayıpları daha ciddi olurken, Çin gibi ülkelerin alternatif pazarlar bularak etkileri sınırlayabileceği önörülmektedir
Sektörel etkiler
Tarım, petrol ve madencilik sektörleri ABD ithalatındaki düşüşlerden en çok etkilenecek alanlardır. Elektronik, tekstil ve motorlu taşıtlar sektörlerinde alternatif pazarlar bulunabileceği için etkiler daha sınırlı kalabilir.
Ticaretin yeniden şekillenmesi ve zorluklar
ABD’nin tarifelerinden etkilenen ticaret ortaklarının yeni pazarlar bulmakta zorlanması durumunda, küresel ekonomik maliyetlerin artması ve GSMH kayıplarının daha da büyümesi beklenebilir. Bu durum, yalnızca ABD ile ticaret yapan ülkeler için değil, küresel ekonomi için de riskler taşımaktadır. Uzun vadede, küresel ticaretin merkezi ABD’den diğer bölgelere kayabilir. Böylece ABD’nin küresel ekonomik liderliğini tehdit edebilir. Bu da diğer ülkeler için yeni fırsatlar getirecektir.
ABD ticaret politikalarının Türkiye üzerine yansımaları
Türkiye’nin ekonomik ve ticari yapısı, ABD’nin yeni ticaret tarifelerinden orta düzeyde etkilenmesi beklenen ülkeler arasında yer alırken, etkileri şu başlıklar altında toplayabiliriz:
İhracat Etkisi
-ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağı tarifeler sonucunda, Türkiye’nin ABD’ye yaptığı mal ihracatında belirgin bir düşüş öngörülmektedir.
-Tam misilleme senaryosunda, Türkiye’nin ABD’ye olan ihracatında yaklaşık yüzde 20-30 arasında bir daralma beklenmekte. Bu durum, Türkiye’nin ABD pazarına olan bağımlılığına ve yeni alternatif pazarlar geliştirme kapasitesine bağlı olarak değişebileceği için alternatif pazar arayışlarına bugünden bakılması gerekmektedir.
2 Sektörel etkiler
Türkiye’nin ihracatını etkileyebilecek kritik sektörler şunlardır:
-Tekstil ve diğer mallar: Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracatta önemli bir yer tutan tekstil sektörü, tarifelerden en çok etkilenecek sektörlerden biridir. Ancak, bu sektördeki bazı pazar kayıpları Avrupa ve Asya gibi alternatif pazarlarda telafi edilebilir.
-Tarım ve gıda ürünleri: ABD’nin tarıma uyguladığı tarifeler, bu alanda Türkiye’nin rekabet gücünü sınırlayabilir. Ancak bu sektör, Türkiye’nin ABD dışındaki pazarlarla ticaret kapasitesine bağlı olarak daha az etkilenebilir.
-Metaller ve elektronik ürünler: Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracatın bir diğer önemli kalemi olan metaller ve elektronik ürünler, tarifelerin artmasıyla ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalabilir.
3 GSMH üzerindeki etki
-Türkiye’nin GSMH’sı üzerindeki etkinin sınırlı düzeyde olacağı görülüyor. Yapılan analizlere göre, Türkiye’nin GSMH’si, tarifeler nedeniyle temel senaryoya kıyasla yaklaşık yüzde 0,5-1 arasında bir kayıp yaşaması beklenmektedir Bu sınırlı daralmanın, Türkiye’nin ABD’ye doğrudan bağımlılığının diğer ülkeler kadar yüksek olmamasından kaynaklandığını belirtmek isterim.
-Ancak, gelişmeler Türkiye’nin diğer ticaret ortaklarının da etkilenmesinin sonucuna göre küresel ekonomik yavaşlama yaşanması durumunda, dolaylı olarak Türkiye ekonomisini de zayıflaması beklenebilir.
4 Yeni pazarlar bulma potansiyeli
-Türkiye, ABD’ye yapacağı ihracatta yaşanabilecek olası Pazar kayıplarını Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Asya gibi bölgelere yönelenerek telafi edebilir.
-Özellikle tekstil, gıda ve elektronik sektörlerinde Türkiye’nin alternatif pazarlar arayışı, tarifelerin etkisini hafifletirken, Türkiye’nin rekabet gücü ve ticari ilişkilerdeki esnekliği kritik öneme gösterecektir.
5 Ticaret ortaklarıyla işbirliği ve misilleme
-Türkiye’nin ABD tarifelerine karşı misilleme yapması durumunda, ekonomik etkiler daha belirgin hale gelebilir. Özellikle ABD’den ithal edilen ürünlerin maliyetlerinin artması, Türkiye’nin iç pazarındaki fiyat seviyelerini ve tüketici harcamalarını negatif etkileyebilir.
-Tam misilleme senaryosunda Türkiye’nin ekonomik kayıpları daha fazla olurken, misilleme yapmaması durumunda ekonomik etkinin sınırlı kalabileceğide öngörülmektedir.
Sonuç
Türkiye’nin ABD tarifelerinden etkileneceğini, ancak etkilerin diğer ülkelere kıyasla daha sınırlı kalabileceğini hesaplanmaktadır. Özellikle tekstil, tarım ve elektronik sektörleri, Türkiye’nin ABD ile olan ticaretindeki ana risk alanları olurken, Türkiye’nin alternatif pazarlar bulma kapasitesi, bu etkilerin hafifletilmesinde ana belirleyici olacaktır. Bu nedenle, küresel ticaretteki değişimlerin dolaylı etkileri göz önüne alındığında, Türkiye’nin de ekonominin yeniden yapılandırması ve ihracat pazarlarını çeşitlendirme adımları atması önemli olacaktır.